V-Suites by Anax

Sol Avenue, Business Bay, Dubai, United Arab Emirates
Здание
Застройщик
Anax Developments
Площадь
от 44 м² до 262 м²
Количество спален
от 1 до 2
Стартовая цена
от 453 036 $от 7 101 $/м²

График платежей *

При бронировании
10%
До завершения строительства
20%
При передаче ключей
20%
После передачи ключей
50%
Период рассрочки после передачи ключей
60 месяцев
Доступна рассрочка после передачи ключей
Доступно
Налог при оформлении договора
4%
* Застройщик оставляет за собой право пересмотреть план оплаты в индивидуальном порядке.

О проекте

Тип объектаЖилой
Ввод в эксплуатацию4 кв. 2026
Виды отделкиВстроенная кухня, С отделкой
Количество корпусов1
Этажность19
ВодоснабжениеЕсть
МеблировкаЕсть
БалконЕсть
Типы лотовАпартаменты
Стадия строительстваНа этапе строительства
Кол-во машиномест229

Продажа

Спальни
Площадь м²
Стоимость $
Стоимость за $/м²
Студия
44 – 68
453 036 – 529 823
7 701 – 10 232
1 спальня
65 – 94
662 431 – 722 880
7 675 – 10 186
2 спальни
184 – 262
1 433 839 – 1 866 787
7 101 – 7 770
Брошюра проектаКаталог планировок

Описание

Венецианская роскошь в центре Дубая. V-Suites — полностью меблированные резиденции в престижном районе Business Bay с интерьерами от студии Venetian Enrico. Проект ориентирован на тех, кто ценит эксклюзивный стиль, продуманное пространство и удобный доступ к ключевым локациям мегаполиса. Ключевые особенности — Апартаменты с итальянской фирменной мебелью, встроенными кухнями и европейской техникой. Дизайн выполнен с использованием натурального дерева, камня и мрамора. Предусмотрены модульные спальни, Swivel TV, раздвижные стеклянные двери и система «Умный дом». — Премиальная инфраструктура включает коворкинг, переговорные комнаты, конференц-зал, фитнес-центр, велнес-студии, сауну, парную, бассейны с баром, открытый кинотеатр, библиотеку, кафе, зоны для барбекю и пикников, бильярдные столы и парк. — Из панорамных окон открываются виды на водный канал, сады и знаменитую башню Burj Khalifa. Преимущества расположения Комплекс находится в развитом комьюнити Business Bay с прямым выездом на Sheikh Zayed Road и Al Khail Road. Путь до Dubai Canal и станции метро Business Bay займет 5 минут. Дорога до Dubai Mall, Dubai Opera, Jumeirah Beach, DIFC, Zabeel Palace, Clover Bay Tower, Downtown Dubai и Burj Khalifa продлится 10 минут. Добраться до Mercato Beach, Kite Beach, Dubai Marina, Palm Jumeirah и Dubai Hills Mall можно за 15-25 минут. Аэропорт Dubai International Airport расположен в 20 минутах.

Локация

На карте
Район Бизнес Бэй

Дубай
Business Bay — один из ключевых коммерческих и деловых центров Дубая. Район расположен вблизи главных достопримечательностей города, до которых можно дойти пешком или быстро добраться на автомобиле. Комьюнити подойдет как для семей с детьми и молодых пар, так и для бизнесменов.
Подробнее

Транспортная доступность

Общественный транспорт220 м
Школа3 км
Магазин3 км
Медицинский центр2 км
Аэропорт11 км

Преимущества проекта

Досуг
  • Кинотеатр
  • Библиотека
Бассейн и SPA
  • Сауна
  • Бассейн
Спорт
  • Тренажерный зал
  • Пространство для йоги
Территория
  • Зона барбекю
  • Коворкинг
  • Сад
  • Лобби для гостей
  • Переговорная
  • Парк на территории
  • Зона отдыха
Дополнительно
  • Ресторан / Кафе
