Trump International Hotel & Tower Dubai

Trump International Hotel & Tower Dubai

Shangri-La, Trade Center First, Jumeirah, Dubai, United Arab Emirates
Застройщик
DarGlobal
Площадь
от 82 м² до 201 м²
Количество спален
от 1 до 3
Стартовая цена
от 979 235 $от 11 939 $/м²

График платежей *

При бронировании
20%
До завершения строительства
70%
При передаче ключей
10%
Налог при оформлении договора
4%
* Застройщик оставляет за собой право пересмотреть план оплаты в индивидуальном порядке.

О проекте

Тип объектаЖилой
Ввод в эксплуатацию4 кв. 2031
Виды отделкиВстроенная кухня, С отделкой
Количество корпусов1
Этажность80
ВодоснабжениеЕсть
БалконЕсть
Типы лотовАпартаменты

Продажа

Спальни
Площадь м²
Стоимость $
Стоимость за $/м²
1 спальня
82
979 235 – 1 001 609
11 939 – 12 212
2 спальни
147
2 164 775
14 700
3 спальни
152 – 201
1 999 044 – 3 028 772
13 105 – 15 022
Описание

Геометрия престижа на фоне небес. Trump International Hotel & Tower Dubai воплощает союз трёх миров: пятизвездочного отеля, закрытого клуба для избранных и роскошных частных резиденций. Проект, созданный легендарным архитектурным бюро Nikken Sekkei, подчёркивает статус тех, кто выбирает безупречность в каждой детали. Ключевые особенности — Элегантный дизайн апартаментов с высокими потолками, панорамным окнами и утонченной отделкой. Палитра в оттенках золота, античной латуни и глубокого шоколада создает атмосферу тепла и респектабельности. В интерьерах использованы натуральная кожа, белый мрамор, стекло и дерево. — Инфраструктура мирового уровня: infinity-бассейн, современный фитнес-зал, детская площадка. — Клуб только для резидентов открывает доступ к эксклюзивным пространствам: сигарному лаунжу, SPA-центру, авторскому бару, ресторану, симулятору гольфа, переговорной и студии йоги. — Два уникальных пентхауса с впечатляющими видами на море и Downtown Dubai. Их вдохновением стал знаковый Trump Penthouse на Пятой авеню в Нью-Йорке. Преимущества расположения Комплекс находится в известном районе Dubai International Financial Centre с отличной транспортной доступностью. Путь до Burj Khalifa и Dubai Mall составит всего 2 минуты, до DIFC можно добраться за 8 минут. Дорога до Museum of the Future продлится 10 минут, до City Walk — 12 минут, до Dubai Frame — 15 минут. Всего за 22 минуты можно добраться до Burj Al Arab, за 25 минут - до Dubai Marina и за 28 минут — до Palm Jumeirah. Поездка до Dubai International Airport займет около 20 минут.

Локация

Shangri-La, Trade Center First, Jumeirah, Dubai, United Arab Emirates

Транспортная доступность

Общественный транспорт650 м
Школа1 км
Магазин44 м
Медицинский центр1 км
Метро800 м
Аэропорт13 км

Преимущества проекта

Досуг
  • Гольф-симулятор
Для детей
  • Детская площадка
  • Игровая зона
Бассейн и SPA
  • Spa-центр
  • Бассейн
Спорт
  • Тренажерный зал
  • Пространство для йоги
Территория
  • Лобби для гостей
  • Переговорная
  • Зона отдыха
Дополнительно
  • Ресторан / Кафе
  • Терраса
