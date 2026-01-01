Описание

Геометрия престижа на фоне небес. Trump International Hotel & Tower Dubai воплощает союз трёх миров: пятизвездочного отеля, закрытого клуба для избранных и роскошных частных резиденций. Проект, созданный легендарным архитектурным бюро Nikken Sekkei, подчёркивает статус тех, кто выбирает безупречность в каждой детали. Ключевые особенности — Элегантный дизайн апартаментов с высокими потолками, панорамным окнами и утонченной отделкой. Палитра в оттенках золота, античной латуни и глубокого шоколада создает атмосферу тепла и респектабельности. В интерьерах использованы натуральная кожа, белый мрамор, стекло и дерево. — Инфраструктура мирового уровня: infinity-бассейн, современный фитнес-зал, детская площадка. — Клуб только для резидентов открывает доступ к эксклюзивным пространствам: сигарному лаунжу, SPA-центру, авторскому бару, ресторану, симулятору гольфа, переговорной и студии йоги. — Два уникальных пентхауса с впечатляющими видами на море и Downtown Dubai. Их вдохновением стал знаковый Trump Penthouse на Пятой авеню в Нью-Йорке. Преимущества расположения Комплекс находится в известном районе Dubai International Financial Centre с отличной транспортной доступностью. Путь до Burj Khalifa и Dubai Mall составит всего 2 минуты, до DIFC можно добраться за 8 минут. Дорога до Museum of the Future продлится 10 минут, до City Walk — 12 минут, до Dubai Frame — 15 минут. Всего за 22 минуты можно добраться до Burj Al Arab, за 25 минут - до Dubai Marina и за 28 минут — до Palm Jumeirah. Поездка до Dubai International Airport займет около 20 минут.