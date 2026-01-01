Описание

Новый шестиэтажный проект The Willows Residences в районе Meydan включает в себя 54 апартамента и отличается низкой плотностью застройки, продуманной архитектурой и акцентом на качество жилого пространства. Ключевые особенности – Резиденции с функциональными планировками, большими окнами, высокими потолками и встроенными кухнями. – Инфраструктура комплекса предлагает жильцам бассейн на террасе, лаунж-зоны на крыше, современный тренажерный зал, йога-пространство, детскую игровую площадку и озелененный внутренний сад. – В здании предусмотрены коммерческие помещения, консьерж-сервис и круглосуточная система безопасности. Преимущества расположения В шаговой доступности находятся школы (LLFPM – Lycée Libanais Francophone Privé, Indian International School) и медицинские учреждения (Fakeeh University Hospital, Aster Clinic). За 5–15 минут на машине можно добраться до Silicon Oasis Mall, Al Barari Forest, Global Village, Downtown Dubai, Dubai Mall и Business Bay. Dubai International Airport находится в 20 минутах езды.