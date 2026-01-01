Каталог
The Willows Residences

Wadi Al Safa 3, Hadaeq Mohammed Bin Rashid, Dubai, United Arab Emirates
Застройщик
SCC Vertex
Площадь
от 65 м² до 130 м²
Количество спален
от 1 до 2
Стартовая цена
от 354 099 $от 5 441 $/м²

График платежей *

При оформлении договора
40%
До завершения строительства
60%
Доступна рассрочка после передачи ключей
Доступно
Налог при оформлении договора
4%
* Застройщик оставляет за собой право пересмотреть план оплаты в индивидуальном порядке.

О проекте

Тип объектаЖилой
Ввод в эксплуатацию1 кв. 2027
Виды отделкиВстроенная кухня, С отделкой
Количество корпусов1
Этажность6
ВодоснабжениеЕсть
БалконЕсть
Типы лотовАпартаменты
Стадия строительстваНа этапе строительства

Продажа

Спальни
Площадь м²
Стоимость $
Стоимость за $/м²
1 спальня
65 – 75
354 099 – 428 080
5 444 – 5 654
2 спальни
84 – 130
459 789 – 737 274
5 441 – 5 650
Брошюра проектаКаталог планировок

Описание

Новый шестиэтажный проект The Willows Residences в районе Meydan включает в себя 54 апартамента и отличается низкой плотностью застройки, продуманной архитектурой и акцентом на качество жилого пространства. Ключевые особенности – Резиденции с функциональными планировками, большими окнами, высокими потолками и встроенными кухнями. – Инфраструктура комплекса предлагает жильцам бассейн на террасе, лаунж-зоны на крыше, современный тренажерный зал, йога-пространство, детскую игровую площадку и озелененный внутренний сад. – В здании предусмотрены коммерческие помещения, консьерж-сервис и круглосуточная система безопасности. Преимущества расположения В шаговой доступности находятся школы (LLFPM – Lycée Libanais Francophone Privé, Indian International School) и медицинские учреждения (Fakeeh University Hospital, Aster Clinic). За 5–15 минут на машине можно добраться до Silicon Oasis Mall, Al Barari Forest, Global Village, Downtown Dubai, Dubai Mall и Business Bay. Dubai International Airport находится в 20 минутах езды.

Локация

Wadi Al Safa 3, Hadaeq Mohammed Bin Rashid, Dubai, United Arab Emirates

Транспортная доступность

Школа2 км
Магазин800 м
Медицинский центр6 км
Метро5 км
Аэропорт13 км

Преимущества проекта

Для детей
  • Детская площадка
  • Игровая зона
Бассейн и SPA
  • Бассейн
  • Открытый бассейн
Спорт
  • Тренажерный зал
  • Беговая дорожка
  • Пространство для йоги
Территория
  • Сад
  • Лобби для гостей
  • Зона отдыха
Дополнительно
  • Открытый балкон
  • Терраса
