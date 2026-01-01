Описание

Изысканный апарт-комплекс в Dubai Sports City. Современная архитектура жилого комплекса The Community Sports Arena и интерьеры с испанскими и итальянскими мотивами создают атмосферу комфорта и уединения. Здесь вы сможете наслаждаться спокойствием и захватывающими видами на мегаполис. Ключевые особенности - Все апартаменты представлены с чистовой отделкой, встроенной техникой и системами хранения. Благодаря панорамным окнам и просторным балконам жилые пространства всегда будут наполнены естественным освещением. - Резидентам доступны: тренажерный зал, детская игровая площадка, отдельные бассейны для взрослых и детей, zen-сад, сауна, spa-зона, терраса для барбекю, коворкинг, парк для собак. Преимущества расположения Проект имеет выезд на одну из основных дорог эмирата Sheikh Mohammed Bin Zayed Road, по которой можно добраться до любой локации города. Дорога до Dubai International Cricket Stadium займет 2 минуты, до Butterfly Garden – 7 минут, до Mall of the Emirates – 15 минут. Путь до Burj Al Arab и Palm Jumeirah составит 20 минут, до Dubai Mall и Burj Khalifa – 25 минут. Аэропорт Al Maktoum International Airport находится в 25 минутах.