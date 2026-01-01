Каталог
RU
$
ОАЭ
+971 (4) 412-5007
ГлавнаяКаталог проектовThe Community Sports Arena

The Community Sports Arena

14, Dubai Sports City Street, Stadium View Apartments, Al Hebiah Fourth, Dubai Land, Dubai, United Arab Emirates
Экстерьер
  1. Экстерьер
Item 1 of 6
1 / 6
Экстерьер
Экстерьер
Экстерьер
Экстерьер
Экстерьер
Экстерьер
Застройщик
Aqua Properties
Площадь
от 45 м² до 190 м²
Количество спален
от 1 до 3
Стартовая цена
от 201 739 $от 4 062 $/м²

График платежей *

При бронировании
20%
До завершения строительства
23%
После передачи ключей
57%
Период рассрочки после передачи ключей
30 месяцев
Доступна рассрочка после передачи ключей
Доступно
Налог при оформлении договора
4%
  1. При бронировании
    20%
Item 1 of 6
* Застройщик оставляет за собой право пересмотреть план оплаты в индивидуальном порядке.

О проекте

Тип объектаЖилой
Ввод в эксплуатацию4 кв. 2027
Виды отделкиС отделкой
Высота потолков3 м
Количество корпусов1
Этажность26
ВодоснабжениеЕсть
БалконЕсть
Типы лотовАпартаменты
Стадия строительстваНа этапе строительства

Продажа

Спальни
Площадь м²
Стоимость $
Стоимость за $/м²
Студия
45 – 53
201 739 – 254 564
4 454 – 4 770
1 спальня
85 – 94
358 581 – 397 519
4 182 – 4 199
2 спальни
148 – 154
635 000 – 653 747
4 232 – 4 281
3 спальни
163 – 190
666 198 – 798 407
4 062 – 4 188
Брошюра проекта

Описание

Изысканный апарт-комплекс в Dubai Sports City. Современная архитектура жилого комплекса The Community Sports Arena и интерьеры с испанскими и итальянскими мотивами создают атмосферу комфорта и уединения. Здесь вы сможете наслаждаться спокойствием и захватывающими видами на мегаполис. Ключевые особенности - Все апартаменты представлены с чистовой отделкой, встроенной техникой и системами хранения. Благодаря панорамным окнам и просторным балконам жилые пространства всегда будут наполнены естественным освещением. - Резидентам доступны: тренажерный зал, детская игровая площадка, отдельные бассейны для взрослых и детей, zen-сад, сауна, spa-зона, терраса для барбекю, коворкинг, парк для собак. Преимущества расположения Проект имеет выезд на одну из основных дорог эмирата Sheikh Mohammed Bin Zayed Road, по которой можно добраться до любой локации города. Дорога до Dubai International Cricket Stadium займет 2 минуты, до Butterfly Garden – 7 минут, до Mall of the Emirates – 15 минут. Путь до Burj Al Arab и Palm Jumeirah составит 20 минут, до Dubai Mall и Burj Khalifa – 25 минут. Аэропорт Al Maktoum International Airport находится в 25 минутах.

Локация

На карте
14, Dubai Sports City Street, Stadium View Apartments, Al Hebiah Fourth, Dubai Land, Dubai, United Arab Emirates

Район Дубай Спортс Сити

Дубай
Dubai Sports City (DSC) – это динамичный и современный район, посвященный активному и здоровому образу жизни. Здесь расположены спортивные сооружения мирового класса, спортивные площадки, а также зеленые парки с велосипедными и беговыми дорожками. Район отличает развитая социальная инфраструктура, поэтому сообщество идеально подойдет для молодежи и семей с детьми.
Подробнее

Транспортная доступность

Общественный транспорт200 м
Школа700 м
Магазин1 км
Медицинский центр1 км
Аэропорт30 км

Преимущества проекта

Для детей
  • Детская площадка
  • Игровая зона
  • Детский бассейн
Бассейн и SPA
  • Сауна
  • Spa-центр
  • Бассейн
Спорт
  • Тренажерный зал
  • Спортивная площадка
Территория
  • Зона барбекю
  • Коворкинг
  • Сад
  • Зона отдыха
Каталог