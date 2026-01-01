Описание

Архитектурная гармония на фоне неба мегаполиса. The Collection at Taiyo — жилой комплекс с полностью меблированными резиденциями в районе Wasl Gate. Проект создан для тех, кто ценит продуманный дизайн и стремится к жизни в центре событий. Ключевые особенности — Мягкие текстуры, приглушенные тона и стильные детали формируют комфортные пространства, которые наполнены естественным светом на протяжении всего дня. Интерьеры дополнены панорамными окнами и террасами. — Открытые планировки объединяют гостиную, столовую и кухню в единое целое. Натуральные каменные столешницы, встроенная техника Bosch и европейские аксессуары подчеркивают современный минимализм. — На территории клубного дома располагаются бассейны, лаунж, коворкинг, кофейня, а также зоны для чтения и тихого отдыха. Для активного досуга предусмотрены тренажерные залы, студия боевых искусств, падел-корт и детская площадка. Преимущества расположения Башня находится в динамичном комьюнити Wasl Gate с прямым доступом к развитой транспортной инфраструктуре. Sheikh Zayed Road и станция метро Energy обеспечивают быстрое сообщение с ключевыми локациями города. Путь до Ibn Battuta Mall займет 3 минуты, до Dubai Marina и Palm Jumeirah — 10-12 минут. Добраться до Mall of the Emirates и Jumeirah Beach можно за 17-23 минуты, а до Downtown Dubai, Burj Khalifa и Dubai Mall — за 30 минут. Дорога до Dubai International Airport продлится 40 минут.