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The Artery Residence by Imkan

Pixel Tower 1, Al Reem Island, Abu Dhabi, United Arab Emirates
Здание
  1. Здание
Item 1 of 5
1 / 5
Здание
Здание
Здание
Здание
Здание
Застройщик
Imkan Properties LLC
Площадь
от 48 м² до 344 м²
Количество спален
от 1 до 4
Стартовая цена
от 284 487 $от 5 156 $/м²

График платежей *

При бронировании
10%
До завершения строительства
30%
При передаче ключей
60%
Налог при оформлении договора
2%
  1. При бронировании
    10%
Item 1 of 4
* Застройщик оставляет за собой право пересмотреть план оплаты в индивидуальном порядке.

О проекте

Тип объектаЖилой
Ввод в эксплуатацию1 кв. 2029
Виды отделкиС отделкой
Количество корпусов1
ВодоснабжениеЕсть
БалконЕсть
Типы лотовАпартаменты, Дуплекс
Стадия строительстваНа этапе строительства

Продажа

Спальни
Площадь м²
Стоимость $
Стоимость за $/м²
Студия
48
284 487 – 289 660
5 913 – 5 998
1 спальня
85 – 101
443 778 – 588 094
5 169 – 5 794
3 спальни
210 – 221
1 185 235 – 1 348 611
5 620 – 6 080
Брошюра проектаКаталог планировок

Описание

Элегантный жилой комплекс на острове Аль-Рим в Абу-Даби. Клубный дом The Artery Residence создан для тех, кто ценит выразительную архитектуру, комфорт и динамичный образ жизни. Это пространство, где энергия города гармонично сочетается со спокойствием морского побережья. Ключевые особенности - Апартаменты сдаются с чистовой отделкой качественными материалами: напольное покрытие из ламината с текстурой натурального дерева, дизайнерские панели и декоративный шпон, элементы из нержавеющей стали с декоративным покрытием, кухни с ламинированными фасадами, акцентные зеркальные поверхности, керамическая плитка в ванных комнатах и кухонных зонах. - Благодаря просторным интерьерам, высоким потолкам, панорамным окнам и большим балконам резиденции наполнены естественным светом и открывают живописные виды на воду. - Резидентам доступны: тренажерный зал, пространство для йоги, прогулочные дорожки, spa-центр, infinity-бассейн, лаунж-зоны, террасы для барбекю, студия для записи подкастов, кинотеатр, коворкинг и др. Преимущества расположения Проект расположен в районе с отличной транспортной доступностью. Примерно за 20 минут можно добраться до центра Абу-Даби, Louvre Abu Dhabi, Zayed Museum и Guggenheim Museum. Дорога до Abu Dhabi International Airport займет 30 минут, до Al Maktoum International Airport – 50 минут.

Локация

На карте
Pixel Tower 1, Al Reem Island, Abu Dhabi, United Arab Emirates

Район Аль-Рим-Айленд (Al Reem Island)

Абу-Даби
Al Reem Island — естественный остров и быстро развивающийся район в Абу-Даби. Жилая и транспортная инфраструктуры здесь хорошо развиты. Комьюнити подойдет молодежи, специалистам, экспатам, инвесторам.
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Транспортная доступность

Море500 м
Школа1 км
Магазин350 м
Медицинский центр1 км
Аэропорт16 км

Преимущества проекта

Досуг
  • Бильярдная
  • Кинотеатр
Для детей
  • Игровая зона
Бассейн и SPA
  • Spa-центр
  • Открытый бассейн
Спорт
  • Тренажерный зал
  • Пространство для йоги
Территория
  • Зона барбекю
  • Коворкинг
  • Сад
  • Лобби для гостей
  • Переговорная
  • Зона отдыха
  • Прогулочная зона
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