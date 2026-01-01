The Artery Residence by Imkan

Описание

Элегантный жилой комплекс на острове Аль-Рим в Абу-Даби. Клубный дом The Artery Residence создан для тех, кто ценит выразительную архитектуру, комфорт и динамичный образ жизни. Это пространство, где энергия города гармонично сочетается со спокойствием морского побережья. Ключевые особенности - Апартаменты сдаются с чистовой отделкой качественными материалами: напольное покрытие из ламината с текстурой натурального дерева, дизайнерские панели и декоративный шпон, элементы из нержавеющей стали с декоративным покрытием, кухни с ламинированными фасадами, акцентные зеркальные поверхности, керамическая плитка в ванных комнатах и кухонных зонах. - Благодаря просторным интерьерам, высоким потолкам, панорамным окнам и большим балконам резиденции наполнены естественным светом и открывают живописные виды на воду. - Резидентам доступны: тренажерный зал, пространство для йоги, прогулочные дорожки, spa-центр, infinity-бассейн, лаунж-зоны, террасы для барбекю, студия для записи подкастов, кинотеатр, коворкинг и др. Преимущества расположения Проект расположен в районе с отличной транспортной доступностью. Примерно за 20 минут можно добраться до центра Абу-Даби, Louvre Abu Dhabi, Zayed Museum и Guggenheim Museum. Дорога до Abu Dhabi International Airport займет 30 минут, до Al Maktoum International Airport – 50 минут.