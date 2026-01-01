Описание

Tavora Grand – современный жилой комплекс от JHK Developments, расположенный в районе Warsan 4 в Дубае. Архитектура проекта сочетает плавные линии фасадов, просторные балконы и террасы, а благоустройство предусматривает пространства для спорта, семейного отдыха и общения. Ключевые особенности – Интерьеры выполнены в спокойной современной палитре с теплыми нейтральными оттенками. В отделке используются керамогранит, древесные фактуры и встроенная подсветка, а большие окна и раздвижные двери обеспечивают естественное освещение. – В квартирах предусмотрены встроенные шкафы и открытые кухни с варочной поверхностью, духовым шкафом и вытяжкой. Каждая резиденция дополнена балконом или террасой. – Инфраструктура предлагает открытый бассейн с террасой и шезлонгами, тренажерный зал, площадку для йоги и беговую дорожку. – Благоустроенная территория включает детскую игровую площадку, зону барбекю, озеленение и места для отдыха на свежем воздухе. В здании предусмотрены просторное лобби, контроль доступа и видеонаблюдение. Преимущества расположения Поездка до Dragon Mart занимает около 10 минут, до Dubai Safari Park и международного аэропорта Dubai International – примерно 15 минут. До Downtown Dubai можно добраться ориентировочно за 20 минут, до Dubai Creek Harbour – за 22 минуты, а до Dubai Marina – за 30 минут.