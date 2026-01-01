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Tavora Grand

15/5, International City Phase 2 Street, Warsan 4, Mushraif, Dubai, United Arab Emirates
Здание
  1. Здание
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Здание
Здание
Здание
Здание
Застройщик
JHK Developments
Площадь
от 32 м² до 59 м²
Количество спален
1
Стартовая цена
от 149 953 $от 4 031 $/м²

График платежей *

При бронировании
10%
До завершения строительства
30%
После передачи ключей
60%
Период рассрочки после передачи ключей
24 месяца
Доступна рассрочка после передачи ключей
Доступно
Налог при оформлении договора
4%
  1. При бронировании
    10%
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* Застройщик оставляет за собой право пересмотреть план оплаты в индивидуальном порядке.

О проекте

Тип объектаЖилой
Виды отделкиС отделкой
Количество корпусов1
Этажность6
ВодоснабжениеЕсть
БалконЕсть
Типы лотовАпартаменты
Стадия строительстваНа этапе строительства

Продажа

Спальни
Площадь м²
Стоимость $
Стоимость за $/м²
1 спальня
32 – 59
149 953 – 237 892
4 031 – 4 545
Брошюра проектаКаталог планировок

Описание

Tavora Grand – современный жилой комплекс от JHK Developments, расположенный в районе Warsan 4 в Дубае. Архитектура проекта сочетает плавные линии фасадов, просторные балконы и террасы, а благоустройство предусматривает пространства для спорта, семейного отдыха и общения. Ключевые особенности – Интерьеры выполнены в спокойной современной палитре с теплыми нейтральными оттенками. В отделке используются керамогранит, древесные фактуры и встроенная подсветка, а большие окна и раздвижные двери обеспечивают естественное освещение. – В квартирах предусмотрены встроенные шкафы и открытые кухни с варочной поверхностью, духовым шкафом и вытяжкой. Каждая резиденция дополнена балконом или террасой. – Инфраструктура предлагает открытый бассейн с террасой и шезлонгами, тренажерный зал, площадку для йоги и беговую дорожку. – Благоустроенная территория включает детскую игровую площадку, зону барбекю, озеленение и места для отдыха на свежем воздухе. В здании предусмотрены просторное лобби, контроль доступа и видеонаблюдение. Преимущества расположения Поездка до Dragon Mart занимает около 10 минут, до Dubai Safari Park и международного аэропорта Dubai International – примерно 15 минут. До Downtown Dubai можно добраться ориентировочно за 20 минут, до Dubai Creek Harbour – за 22 минуты, а до Dubai Marina – за 30 минут.

Локация

На карте
15/5, International City Phase 2 Street, Warsan 4, Mushraif, Dubai, United Arab Emirates

Транспортная доступность

Общественный транспорт650 м
Школа3 км
Магазин20 м
Медицинский центр6 км
Аэропорт24 км

Преимущества проекта

Для детей
  • Детская площадка
  • Игровая зона
Бассейн и SPA
  • Spa-центр
  • Открытый бассейн
Спорт
  • Тренажерный зал
  • Пространство для йоги
Территория
  • Зона барбекю
  • Зона отдыха
Дополнительно
  • Магазины
  • Открытый балкон
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