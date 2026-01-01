RU
Tara Park

112, Al Matla'i Street, Marina Square, Al Reem Island, Abu Dhabi, United Arab Emirates
Застройщик
Modon Properties
Площадь
от 123 м² до 190 м²
Количество спален
от 2 до 3
Стартовая цена
от 669 026 $от 5 166 $/м²

График платежей *

При бронировании
5%
При оформлении договора
5%
До завершения строительства
30%
При передаче ключей
60%
Налог при оформлении договора
4%
* Застройщик оставляет за собой право пересмотреть план оплаты в индивидуальном порядке.

О проекте

Тип объектаЖилой
Ввод в эксплуатацию2 кв. 2030
Виды отделкиС отделкой
Количество корпусов4
ВодоснабжениеЕсть
БалконЕсть
Типы лотовАпартаменты
Стадия строительстваНа этапе проектирования

Продажа

Спальни
Площадь м²
Стоимость $
Стоимость за $/м²
2 спальни
123 – 147
669 026 – 759 428
5 166 – 5 431
3 спальни
190
990 878
5 199
Описание

Жилой комплекс Tara Park расположен в центре острова Reem Island – одного из самых быстроразвивающихся районов Абу-Даби. Проект формирует комфортное пространство для жизни, отдыха и повседневных активностей. Ключевые особенности – Просторные апартаменты с 1–3 спальнями, продуманными планировками, панорамными окнами и современными отделочными решениями. – Центральная инфраструктура проекта включает общий и детский бассейны, полностью оборудованный фитнес-зал, коворкинг-пространства и лаунж-зоны для отдыха и работы. – Резидентам также доступны прогулочные зоны, озелененные пространства, спортивные площадки, детские игровые зоны, а также retail-галерея и прямой доступ к Reem Mall. Преимущества расположения В пешей доступности Fay Park, образовательные учреждения и основные городские объекты. Дорога до делового центра ADGM и The Galleria Mall занимает около 5 минут. Downtown Abu Dhabi находится примерно в 5 минутах езды. За 15 минут можно добраться до Louvre Abu Dhabi, за 25 минут – до международного аэропорта Zayed International Airport.

Район Аль-Рим-Айленд (Al Reem Island)

Абу-Даби
Al Reem Island — естественный остров и быстро развивающийся район в Абу-Даби. Жилая и транспортная инфраструктуры здесь хорошо развиты. Комьюнити подойдет молодежи, специалистам, экспатам, инвесторам.
Транспортная доступность

Школа3 км
Магазин200 м
Медицинский центр900 м
Аэропорт29 км

Преимущества проекта

Для детей
  • Детская площадка
  • Игровая зона
  • Детский бассейн
Бассейн и SPA
  • Spa-центр
  • Бассейн
  • Открытый бассейн
Спорт
  • Тренажерный зал
  • Беговая дорожка
  • Пространство для йоги
Территория
  • Коворкинг
  • Сад
  • Зона отдыха
  • Прогулочная зона
Дополнительно
  • Магазины
  • Открытый балкон
  • Ресторан / Кафе
  • Терраса
