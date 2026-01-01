Описание

Жилой комплекс Tara Park расположен в центре острова Reem Island – одного из самых быстроразвивающихся районов Абу-Даби. Проект формирует комфортное пространство для жизни, отдыха и повседневных активностей. Ключевые особенности – Просторные апартаменты с 1–3 спальнями, продуманными планировками, панорамными окнами и современными отделочными решениями. – Центральная инфраструктура проекта включает общий и детский бассейны, полностью оборудованный фитнес-зал, коворкинг-пространства и лаунж-зоны для отдыха и работы. – Резидентам также доступны прогулочные зоны, озелененные пространства, спортивные площадки, детские игровые зоны, а также retail-галерея и прямой доступ к Reem Mall. Преимущества расположения В пешей доступности Fay Park, образовательные учреждения и основные городские объекты. Дорога до делового центра ADGM и The Galleria Mall занимает около 5 минут. Downtown Abu Dhabi находится примерно в 5 минутах езды. За 15 минут можно добраться до Louvre Abu Dhabi, за 25 минут – до международного аэропорта Zayed International Airport.