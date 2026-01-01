South Lofts

4, Saih Shuaib 2 Street, Saih Shuaib 2, Madinat Al Qudra, Dubai, United Arab Emirates
  1. Здание
Застройщик
Abra
Площадь
от 29 м² до 80 м²
Количество спален
1
Стартовая цена
от 129 340 $от 2 892 $/м²

График платежей *

При бронировании
20%
При оформлении договора
40%
До завершения строительства
40%
Период рассрочки после передачи ключей
36 месяцев
Доступна рассрочка после передачи ключей
Доступно
Налог при оформлении договора
4%
* Застройщик оставляет за собой право пересмотреть план оплаты в индивидуальном порядке.

О проекте

Тип объектаЖилой
Ввод в эксплуатацию2 кв. 2028
Виды отделкиВстроенная кухня, С отделкой
Количество корпусов1
Этажность6
ВодоснабжениеЕсть
БалконЕсть
Типы лотовАпартаменты
Стадия строительстваНа этапе строительства
Лифт в паркингЕсть

Продажа

Спальни
Площадь м²
Стоимость $
Стоимость за $/м²
Студия
29 – 80
129 340 – 231 450
2 892 – 4 367

Описание

Жилой проект South Lofts в динамично развивающемся районе Dubai South позиционируется как перспективный кластер для бизнеса, инноваций и комфортной жизни. Ключевые особенности: – Апартаменты с панорамными окнами и просторными балконами передаются с чистовой дизайнерской отделкой с использованием натуральных материалов. В каждой резиденции предусмотрена встроенная кухня. – В здании реализована система «умный дом», включающая централизованное управление освещением, смарт-панели, контроль энергопотребления, а также интеллектуальные системы доступа с цифровыми замками и возможностью удаленного управления. – Резидентам доступны современный тренажерный зал, пространства для йоги и отдыха, коворкинг, лаунжи, общие обеденные зоны, а также бассейн и благоустроенные озелененные террасы. Преимущества расположения Район отличается развитой транспортной сетью и удобным выездом на основные магистрали Дубая. Дорога до Dubai Hills Mall, Dubai Marina и Expo City Dubai занимает 10-15 минут на автомобиле. Примерно за 18 минут можно доехать до Palm Jebel Ali. Международный аэропорт Al Maktoum (DWC) находится в 20 минутах пути.

Локация

На карте
Транспортная доступность

Магазин700 м
Медицинский центр5 км
Метро1 км
Аэропорт16 км

Преимущества проекта

Для детей
  • Игровая зона
Бассейн и SPA
  • Массажный центр
  • Сауна
  • Spa-центр
  • Бассейн
  • Открытый бассейн
Спорт
  • Тренажерный зал
  • Беговая дорожка
  • Спортивная площадка
  • Пространство для йоги
Территория
  • Сад
  • Лобби для гостей
  • Зона отдыха
  • Прогулочная зона
Дополнительно
  • Магазины
  • Открытый балкон
  • Ресторан / Кафе
  • Терраса
