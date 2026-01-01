Жилой проект South Lofts в динамично развивающемся районе Dubai South позиционируется как перспективный кластер для бизнеса, инноваций и комфортной жизни. Ключевые особенности: – Апартаменты с панорамными окнами и просторными балконами передаются с чистовой дизайнерской отделкой с использованием натуральных материалов. В каждой резиденции предусмотрена встроенная кухня. – В здании реализована система «умный дом», включающая централизованное управление освещением, смарт-панели, контроль энергопотребления, а также интеллектуальные системы доступа с цифровыми замками и возможностью удаленного управления. – Резидентам доступны современный тренажерный зал, пространства для йоги и отдыха, коворкинг, лаунжи, общие обеденные зоны, а также бассейн и благоустроенные озелененные террасы. Преимущества расположения Район отличается развитой транспортной сетью и удобным выездом на основные магистрали Дубая. Дорога до Dubai Hills Mall, Dubai Marina и Expo City Dubai занимает 10-15 минут на автомобиле. Примерно за 18 минут можно доехать до Palm Jebel Ali. Международный аэропорт Al Maktoum (DWC) находится в 20 минутах пути.