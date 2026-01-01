Описание

Тихая гавань в Jumeirah Village Triangle. Апартаменты премиум-класса Sonate Residences предлагают уединение и роскошь вдали от городской суеты. Здесь вас ждет комфортная и размеренная жизнью в гармонии с природой. Ключевые особенности - Все апартаменты представлены с дизайнерской отделкой, встроенной техникой, панорамными окнами и просторными балконами. - Резидентам будут доступны: тренажерный зал, беговые дорожки, пространство для медитаций и занятий йогой, детская игровая площадка, отдельный бассейн для взрослых и детей, кинотеатр, сауна. Инфраструктура района Jumeirah Village Triangle – один из самых безопасных и экологичных районов Дубая. Закрытая территория, ухоженные зеленые зоны и чистые улицы делают комьюнити привлекательным для семей с детьми. В сообществе создана инфраструктура и для активного образа жизни: гольф-поля, фитнес-центры, спортивные площадки и беговые дорожки. Также это одно из немногих мест в городе, где разрешено жить с домашними животными, для которых открыли зоомагазины и ветеринарные клиники. В радиусе 10-15 минут находятся школы, детские сады и медицинские центры. Преимущества расположения Проект расположен вблизи крупной автомагистрали Sheikh Mohammed bin Zayed Road. Дорога до JBR Beach займет 20 минут, до Dubai Hills Mall, IMG World of Adventure и Global Village - 22 минуты, до Dubai Hills Golf Club – 25 минут. Чтобы добраться до аэропорта Al Maktoum International Airport, потребуется 20 мин.