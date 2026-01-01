Каталог
RU
$
ОАЭ
+971 (4) 412-5007
ГлавнаяКаталог проектовSonate Residences

Sonate Residences

100, Joory Street, Al Barsha South 5, Hadaeq Mohammed Bin Rashid, Dubai, United Arab Emirates
Экстерьер
  1. Экстерьер
Item 1 of 5
1 / 5
Экстерьер
Экстерьер
Экстерьер
Экстерьер
Экстерьер
Застройщик
Condor Developers
Площадь
от 78 м² до 214 м²
Количество спален
от 1 до 3
Стартовая цена
от 345 402 $от 3 933 $/м²

График платежей *

При бронировании
20%
До завершения строительства
40%
При передаче ключей
10%
После передачи ключей
30%
Период рассрочки после передачи ключей
36 месяцев
Доступна рассрочка после передачи ключей
Доступно
Налог при оформлении договора
4%
  1. При бронировании
    20%
Item 1 of 7
* Застройщик оставляет за собой право пересмотреть план оплаты в индивидуальном порядке.

О проекте

Тип объектаЖилой
Ввод в эксплуатацию1 кв. 2027
Виды отделкиВстроенная кухня, С отделкой
Количество корпусов1
Этажность34
ВодоснабжениеЕсть
БалконЕсть
Типы лотовАпартаменты
Стадия строительстваНа этапе строительства

Продажа

Спальни
Площадь м²
Стоимость $
Стоимость за $/м²
1 спальня
78 – 83
345 402 – 415 777
4 395 – 4 967
2 спальни
121 – 129
477 163 – 611 122
3 933 – 4 709
3 спальни
174 – 214
733 486 – 889 250
4 147 – 4 202

Описание

Тихая гавань в Jumeirah Village Triangle. Апартаменты премиум-класса Sonate Residences предлагают уединение и роскошь вдали от городской суеты. Здесь вас ждет комфортная и размеренная жизнью в гармонии с природой. Ключевые особенности - Все апартаменты представлены с дизайнерской отделкой, встроенной техникой, панорамными окнами и просторными балконами. - Резидентам будут доступны: тренажерный зал, беговые дорожки, пространство для медитаций и занятий йогой, детская игровая площадка, отдельный бассейн для взрослых и детей, кинотеатр, сауна. Инфраструктура района Jumeirah Village Triangle – один из самых безопасных и экологичных районов Дубая. Закрытая территория, ухоженные зеленые зоны и чистые улицы делают комьюнити привлекательным для семей с детьми. В сообществе создана инфраструктура и для активного образа жизни: гольф-поля, фитнес-центры, спортивные площадки и беговые дорожки. Также это одно из немногих мест в городе, где разрешено жить с домашними животными, для которых открыли зоомагазины и ветеринарные клиники. В радиусе 10-15 минут находятся школы, детские сады и медицинские центры. Преимущества расположения Проект расположен вблизи крупной автомагистрали Sheikh Mohammed bin Zayed Road. Дорога до JBR Beach займет 20 минут, до Dubai Hills Mall, IMG World of Adventure и Global Village - 22 минуты, до Dubai Hills Golf Club – 25 минут. Чтобы добраться до аэропорта Al Maktoum International Airport, потребуется 20 мин.

Локация

На карте
100, Joory Street, Al Barsha South 5, Hadaeq Mohammed Bin Rashid, Dubai, United Arab Emirates

Транспортная доступность

Школа2 км
Магазин350 м
Медицинский центр3 км
Аэропорт28 км

Преимущества проекта

Досуг
  • Кинотеатр
Для детей
  • Детская площадка
  • Игровая зона
  • Детский бассейн
Бассейн и SPA
  • Сауна
  • Spa-центр
  • Бассейн
Спорт
  • Тренажерный зал
  • Беговая дорожка
  • Спортивная площадка
  • Теннисный корт
  • Пространство для йоги
Территория
  • Лобби для гостей
  • Парк на территории
  • Зона отдыха
  • Прогулочная зона
Каталог