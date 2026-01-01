SkyHills Astra by HRE

Описание

Две роскошные башни в Dubai Science Park. Волнообразная линия в виде буквы S на фасаде жилого комплекса SkyHills Astra создает эффект движения, а объемный рельеф придает глубину и делает силуэт здания особенно запоминающимся. Ключевые особенности - Полностью меблированные апартаменты представлены с дизайнерской отделкой в светлых нейтральных тонах, встроенной техникой бренда Teka и системами хранения, просторными интерьерами, панорамными окнами, балконами. - Все зеленые зоны поливаются переработанной водой, которую собирают и очищают с помощью современной системы повторного использования серых стоков. - Умные энергоэффективные решения помогают существенно сократить потребление энергии; - Для владельцев электромобилей предусмотрены зарядные станции на выделенных парковочных местах. - Резидентам доступны: тренажерный зал, пространство для йоги, детская и спортивная площадки, беговая дорожка, бассейн, сауна, лаунж-зоны, переговорные, библиотека и др. Преимущества расположения Проект находится в локации с удобной транспортной доступностью. За несколько минут можно выехать на крупные шоссе эмирата Sheikh Mohammed Bin Zayed Road и Al Khail Road. Дорога до торгового центра Mall of the Emirates и района Emirates Hills займет 15 минут, до района Dubai Marina и популярной локации Burj Al Arab – 25 минут. Dubai International Airport находится в 35 минутах пути.