Sera Gardens by Vision

19, Olive Point Street, Me'Aisem First, Jebel Ali, Dubai, United Arab Emirates
Застройщик
Vision Construction
Площадь
от 38 м² до 188 м²
Количество спален
от 1 до 3
Стартовая цена
от 161 743 $от 3 642 $/м²

График платежей *

При бронировании
20%
При передаче ключей
80%
Налог при оформлении договора
4%
* Застройщик оставляет за собой право пересмотреть план оплаты в индивидуальном порядке.

О проекте

Тип объектаЖилой
Ввод в эксплуатацию4 кв. 2027
Виды отделкиВстроенная кухня, С отделкой
Высота потолков3.4 м
Количество корпусов1
Этажность11
ВодоснабжениеЕсть
БалконЕсть
Типы лотовАпартаменты, Дуплекс
Стадия строительстваНа этапе строительства

Продажа

Спальни
Площадь м²
Стоимость $
Стоимость за $/м²
Студия
38
161 743
4 175
1 спальня
58
242 614
4 145
2 спальни
107
392 103
3 642
Брошюра проектаКаталог планировок

Описание

Изысканный жилой комплекс в Dubai Production City. Благодаря близости зеленых полей Jumeirah Golf Estates в Sera Gardens царит атмосфера спокойствия и уединения, которая гармонично сочетается с динамикой мегаполиса. Ключевые особенности - Резиденции отличаются качественной отделкой: керамогранитное напольное покрытие, двери из натурального дерева, встроенная кухонная техника бренда Teka и продуманные детали интерьера. - Во всех апартаментах звукоизоляция, энергоэффективное освещение и система «умный дом», включая smart-термостаты и электронные замки. - Резидентам доступны: тренажерный зал, пространство для йоги, детская игровая площадка, терраса для барбекю, лаунж-зоны, игровая комната, кинотеатр и др. Преимущества расположения Проект расположен в районе с отличной транспортной доступностью: рядом проходят ключевые магистрали, например, MBZ Road, обеспечивая быстрый доступ к Dubai Marina и другим частям города. Дорога до JVT и JVC займет 10 минут, до международной ярмарки Global Village – 15 минут, до популярных локаций Burj Khalifa и Dubai Mall – 20 минут. Al Maktoum International Airport находится также в 20 минутах пути.

Локация

19, Olive Point Street, Me'Aisem First, Jebel Ali, Dubai, United Arab Emirates

Транспортная доступность

Общественный транспорт650 м
Школа2 км
Магазин400 м
Медицинский центр2 км
Аэропорт33 км

Преимущества проекта

Досуг
  • Кинотеатр
Для детей
  • Детская площадка
Спорт
  • Тренажерный зал
  • Пространство для йоги
Территория
  • Зона барбекю
  • Сад
  • Лобби для гостей
  • Зона отдыха
  • Прогулочная зона
