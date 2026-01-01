Sera Gardens by Vision

Описание

Изысканный жилой комплекс в Dubai Production City. Благодаря близости зеленых полей Jumeirah Golf Estates в Sera Gardens царит атмосфера спокойствия и уединения, которая гармонично сочетается с динамикой мегаполиса. Ключевые особенности - Резиденции отличаются качественной отделкой: керамогранитное напольное покрытие, двери из натурального дерева, встроенная кухонная техника бренда Teka и продуманные детали интерьера. - Во всех апартаментах звукоизоляция, энергоэффективное освещение и система «умный дом», включая smart-термостаты и электронные замки. - Резидентам доступны: тренажерный зал, пространство для йоги, детская игровая площадка, терраса для барбекю, лаунж-зоны, игровая комната, кинотеатр и др. Преимущества расположения Проект расположен в районе с отличной транспортной доступностью: рядом проходят ключевые магистрали, например, MBZ Road, обеспечивая быстрый доступ к Dubai Marina и другим частям города. Дорога до JVT и JVC займет 10 минут, до международной ярмарки Global Village – 15 минут, до популярных локаций Burj Khalifa и Dubai Mall – 20 минут. Al Maktoum International Airport находится также в 20 минутах пути.