Описание

Изысканный жилой комплекс на Shams Al Reem Island. В Seamont Autograph Collection Residences гармонично сочетается спокойная прибрежная жизнь с сервисом мирового уровня от Marriott. Плавная архитектура здания вдохновлена морскими волнами и подчеркивает ощущение баланса, света и элегантности. Ключевые особенности - Все жилые пространства представлены с чистовой отделкой в светлых тонах с темно-синими цветовыми акцентами, открытыми планировками и просторными балконами. Таунхаусы дополнены частными садами, а двухуровневые пентхаусы поднимают уровень приватности и комфорта на новую высоту. - Владельцы резиденций могут воспользоваться привилегиями программы Mariott Bonvoy с персонализированным обслуживанием, консьерж-сервисом, валет-паркингом, wellness-услугами и сервисами по запросу. - Резидентам доступны: тренажерный зал, детская площадка, студия йоги, корт для падел-тенниса, отдельные бассейны для детей и взрослых, игровая комната, переговорная, сауна, терраса для барбекю, кинотеатр и др. Преимущества расположения Проект расположен в районе с развитой сетью автодорог и остановками общественного транспорта. В радиусе 5-10 минут находятся школы, магазины и рестораны. За 7 минут можно добраться до музея Louvre Abu Dhabi, за 15 минут – до торговых центров Abu Dhabi Mall и The Galleria Al Maryah Island. Дорога до Abu Dhabi International Airport займет 25 минут.