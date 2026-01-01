Каталог
RU
$
ОАЭ
+971 (4) 412-5007
ГлавнаяКаталог проектовSeamont Autograph Collection Residences

Seamont Autograph Collection Residences

Sea Face Tower, RS2, Al Reem Island, Abu Dhabi, United Arab Emirates
Здание
  1. Здание
Item 1 of 3
1 / 3
Здание
Здание
Здание
Застройщик
Royal Development
Площадь
от 67 м² до 161 м²
Количество спален
от 1 до 3
Стартовая цена
от 653 506 $от 7 582 $/м²

График платежей *

При бронировании
10%
До завершения строительства
40%
При передаче ключей
50%
Налог при оформлении договора
2%
  1. При бронировании
    10%
Item 1 of 4
* Застройщик оставляет за собой право пересмотреть план оплаты в индивидуальном порядке.

О проекте

Тип объектаЖилой
Ввод в эксплуатацию4 кв. 2028
Виды отделкиС отделкой
Высота потолков3.5 м
Количество корпусов1
Этажность23
ВодоснабжениеЕсть
БалконЕсть
Типы лотовАпартаменты
Стадия строительстваНа этапе строительства

Продажа

Спальни
Площадь м²
Стоимость $
Стоимость за $/м²
1 спальня
67
653 506
9 623
2 спальни
114
871 341
7 582
3 спальни
161
1 633 764
10 107
Брошюра проектаКаталог планировок

Описание

Изысканный жилой комплекс на Shams Al Reem Island. В Seamont Autograph Collection Residences гармонично сочетается спокойная прибрежная жизнь с сервисом мирового уровня от Marriott. Плавная архитектура здания вдохновлена морскими волнами и подчеркивает ощущение баланса, света и элегантности. Ключевые особенности - Все жилые пространства представлены с чистовой отделкой в светлых тонах с темно-синими цветовыми акцентами, открытыми планировками и просторными балконами. Таунхаусы дополнены частными садами, а двухуровневые пентхаусы поднимают уровень приватности и комфорта на новую высоту. - Владельцы резиденций могут воспользоваться привилегиями программы Mariott Bonvoy с персонализированным обслуживанием, консьерж-сервисом, валет-паркингом, wellness-услугами и сервисами по запросу. - Резидентам доступны: тренажерный зал, детская площадка, студия йоги, корт для падел-тенниса, отдельные бассейны для детей и взрослых, игровая комната, переговорная, сауна, терраса для барбекю, кинотеатр и др. Преимущества расположения Проект расположен в районе с развитой сетью автодорог и остановками общественного транспорта. В радиусе 5-10 минут находятся школы, магазины и рестораны. За 7 минут можно добраться до музея Louvre Abu Dhabi, за 15 минут – до торговых центров Abu Dhabi Mall и The Galleria Al Maryah Island. Дорога до Abu Dhabi International Airport займет 25 минут.

Локация

На карте
Sea Face Tower, RS2, Al Reem Island, Abu Dhabi, United Arab Emirates

Район Аль-Рим-Айленд

Абу-Даби
Al Reem Island — естественный остров и быстро развивающийся район в Абу-Даби. Жилая и транспортная инфраструктуры здесь хорошо развиты. Комьюнити подойдет молодежи, специалистам, экспатам, инвесторам.
Подробнее

Транспортная доступность

Общественный транспорт220 м
Море100 м
Школа1 км
Магазин200 м
Медицинский центр3 км
Аэропорт33 км

Преимущества проекта

Досуг
  • Кинотеатр
  • Падел-теннис
Для детей
  • Детская площадка
  • Игровая зона
Бассейн и SPA
  • Сауна
  • Бассейн
Спорт
  • Тренажерный зал
  • Спортивная площадка
  • Пространство для йоги
Территория
  • Зона барбекю
  • Сад
  • Лобби для гостей
  • Переговорная
  • Зона отдыха
  • Прогулочная зона
Дополнительно
  • Терраса
Каталог