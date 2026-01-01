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ГлавнаяКаталог проектовRockhill Tower

Rockhill Tower

98/13, Sheikh Mohammed Bin Zayed Road, Mohammed Bin Zayed 2, Southern Sector, Ajman, United Arab Emirates
Здание
  1. Здание
Item 1 of 3
1 / 3
Здание
Здание
Здание
Застройщик
Rockhill Development
Площадь
от 48 м² до 177 м²
Количество спален
от 1 до 2
Стартовая цена
от 74 432 $от 835 $/м²

График платежей *

При бронировании
100%
Налог при оформлении договора
4%
  1. При бронировании
    100%
Item 1 of 2
* Застройщик оставляет за собой право пересмотреть план оплаты в индивидуальном порядке.

О проекте

Тип объектаЖилой
Ввод в эксплуатацию1 кв. 2029
Виды отделкиВстроенная кухня, С отделкой
Количество корпусов1
Этажность39
ВодоснабжениеЕсть
БалконЕсть
Типы лотовАпартаменты
Стадия строительстваНа этапе строительства

Продажа

Спальни
Площадь м²
Стоимость $
Стоимость за $/м²
Студия
48 – 64
74 432 – 80 887
1 253 – 1 550
1 спальня
93 – 146
112 758 – 121 984
835 – 1 209
2 спальни
135 – 177
153 134 – 173 865
978 – 1 132
Брошюра проектаКаталог планировок

Описание

Премиальная жилая башня в Al Alia в Аджмане. Жилой комплекс Rockhill Tower предлагает удобства уровня пятизвездочного отеля и высокий уровень комфорта по доступной стоимости. Ключевые особенности - Во всех апартаментах чистовая отделка, встроенная техника от немецких брендов Miele и Grohe, кондиционеры от японского производителя Daikin, кухонные гарнитуры от итальянской фирмы Scavolini, столешницы из натурального травертина, система «Умный дом». - Богатая инфраструктура комплекса включает: фитнес-зал, падел-корт, настольный теннис, беговую дорожку, пространство для йоги, детскую площадку, сауну, террасу для барбекю, лаунж-зоны, бассейн, библиотеку, коворкинг и др. Преимущества расположения Проект удобно расположен вблизи шоссе Sheikh Mohammed Bin Zayed Road. За 15 минут можно добраться до Ajman City Center, за 18 минут – до заповедника Al Zorah Natural Reserve, за 20 минут – до Ajman Beach. Дорога до популярных локаций Burj Khalifa и Dubai Mall займет 40 минут. Ближайший аэропорт Sharjah International Airport находится в 25 минутах пути.

Локация

На карте
98/13, Sheikh Mohammed Bin Zayed Road, Mohammed Bin Zayed 2, Southern Sector, Ajman, United Arab Emirates

Транспортная доступность

Школа2 км
Магазин650 м
Аэропорт26 км

Преимущества проекта

Досуг
  • Бильярдная
  • Кинотеатр
  • Библиотека
  • Падел-теннис
  • Настольный теннис
Для детей
  • Детская площадка
  • Игровая зона
  • Детский бассейн
Бассейн и SPA
  • Сауна
  • Открытый бассейн
Спорт
  • Тренажерный зал
  • Беговая дорожка
  • Пространство для йоги
Территория
  • Зона барбекю
  • Коворкинг
  • Сад
  • Зона отдыха
  • Прогулочная зона
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