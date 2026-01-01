Описание

Премиальная жилая башня в Al Alia в Аджмане. Жилой комплекс Rockhill Tower предлагает удобства уровня пятизвездочного отеля и высокий уровень комфорта по доступной стоимости. Ключевые особенности - Во всех апартаментах чистовая отделка, встроенная техника от немецких брендов Miele и Grohe, кондиционеры от японского производителя Daikin, кухонные гарнитуры от итальянской фирмы Scavolini, столешницы из натурального травертина, система «Умный дом». - Богатая инфраструктура комплекса включает: фитнес-зал, падел-корт, настольный теннис, беговую дорожку, пространство для йоги, детскую площадку, сауну, террасу для барбекю, лаунж-зоны, бассейн, библиотеку, коворкинг и др. Преимущества расположения Проект удобно расположен вблизи шоссе Sheikh Mohammed Bin Zayed Road. За 15 минут можно добраться до Ajman City Center, за 18 минут – до заповедника Al Zorah Natural Reserve, за 20 минут – до Ajman Beach. Дорога до популярных локаций Burj Khalifa и Dubai Mall займет 40 минут. Ближайший аэропорт Sharjah International Airport находится в 25 минутах пути.