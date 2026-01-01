Rockhill Tower
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О проекте
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Описание
Премиальная жилая башня в Al Alia в Аджмане. Жилой комплекс Rockhill Tower предлагает удобства уровня пятизвездочного отеля и высокий уровень комфорта по доступной стоимости. Ключевые особенности - Во всех апартаментах чистовая отделка, встроенная техника от немецких брендов Miele и Grohe, кондиционеры от японского производителя Daikin, кухонные гарнитуры от итальянской фирмы Scavolini, столешницы из натурального травертина, система «Умный дом». - Богатая инфраструктура комплекса включает: фитнес-зал, падел-корт, настольный теннис, беговую дорожку, пространство для йоги, детскую площадку, сауну, террасу для барбекю, лаунж-зоны, бассейн, библиотеку, коворкинг и др. Преимущества расположения Проект удобно расположен вблизи шоссе Sheikh Mohammed Bin Zayed Road. За 15 минут можно добраться до Ajman City Center, за 18 минут – до заповедника Al Zorah Natural Reserve, за 20 минут – до Ajman Beach. Дорога до популярных локаций Burj Khalifa и Dubai Mall займет 40 минут. Ближайший аэропорт Sharjah International Airport находится в 25 минутах пути.
Транспортная доступность
Преимущества проекта
- Бильярдная
- Кинотеатр
- Библиотека
- Падел-теннис
- Настольный теннис
- Детская площадка
- Игровая зона
- Детский бассейн
- Сауна
- Открытый бассейн
- Тренажерный зал
- Беговая дорожка
- Пространство для йоги
- Зона барбекю
- Коворкинг
- Сад
- Зона отдыха
- Прогулочная зона