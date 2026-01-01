Описание

Современный многофункциональный комплекс на побережье Al Reem Island. В Radiant Bridges Towers представлены жилые апартаменты и офисы, связанные общим стилобатом. Проект идеально подходит тем, кто ценит близость к деловому центру Абу-Даби и спокойствие островной жизни. Ключевые особенности — Вневременная архитектура со стеклянным фасадом и продуманным соединением рабочего и домашнего пространств. — Коллекция лотов оснащена встроенной техникой: холодильником, стиральной машиной, духовым шкафом и варочной панелью. Интерьер дополняют дизайнерская сантехника и фурнитура, качественное напольное покрытие и просторные гардеробные. — Резидентам будут доступны бассейн, фитнес-центр, ландшафтные террасы и отдельные лобби для жилой и офисной зон. — На территории предусмотрено 859 парковочных мест на первом этаже и подземных уровнях, а также зарядные станции для электромобилей. Преимущества расположения Клубный дом находится на Al Reem Island с видом на канал и прямым доступом к городской инфраструктуре. Добраться до Reem Central Park, Galleria Mall, Downtown Abu Dhabi, Sorbonne University, Reem Mall, Saadiyat Island, Al Wahda Mall можно за 5–10 минут. Дорога до Khalidiyah Mall, Abu Dhabi Beach, Al Bateen Palace, Mushrif Mall, Hudayriyat Island займет 15–20 минут. Аэропорт Zayed International Airport расположен в 25 минутах пути на транспорте.