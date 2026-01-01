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Radiant Bridges Towers

210, Al Reem Street, Abu Dhabi, United Arab Emirates
Здание
  1. Здание
Item 1 of 4
1 / 4
Здание
Здание
Здание
Здание
Застройщик
Radiant Real Estate
Площадь
от 149 м² до 389 м²
Количество спален
от 2 до 3
Стартовая цена
от 764 057 $от 3 283 $/м²

График платежей *

При бронировании
5%
До завершения строительства
15%
При передаче ключей
80%
Налог при оформлении договора
2%
  1. При бронировании
    5%
Item 1 of 4
* Застройщик оставляет за собой право пересмотреть план оплаты в индивидуальном порядке.

О проекте

Тип объектаЖилой
Ввод в эксплуатацию2 кв. 2029
Виды отделкиВстроенная кухня, С отделкой
Количество корпусов1
Этажность22
ВодоснабжениеЕсть
БалконЕсть
Типы лотовАпартаменты
Стадия строительстваНа этапе строительства
Кол-во машиномест859

Продажа

Спальни
Площадь м²
Стоимость $
Стоимость за $/м²
2 спальни
149 – 188
764 057 – 848 740
4 514 – 5 102
3 спальни
192 – 389
809 530 – 1 279 782
3 283 – 4 197

Описание

Современный многофункциональный комплекс на побережье Al Reem Island. В Radiant Bridges Towers представлены жилые апартаменты и офисы, связанные общим стилобатом. Проект идеально подходит тем, кто ценит близость к деловому центру Абу-Даби и спокойствие островной жизни. Ключевые особенности — Вневременная архитектура со стеклянным фасадом и продуманным соединением рабочего и домашнего пространств. — Коллекция лотов оснащена встроенной техникой: холодильником, стиральной машиной, духовым шкафом и варочной панелью. Интерьер дополняют дизайнерская сантехника и фурнитура, качественное напольное покрытие и просторные гардеробные. — Резидентам будут доступны бассейн, фитнес-центр, ландшафтные террасы и отдельные лобби для жилой и офисной зон. — На территории предусмотрено 859 парковочных мест на первом этаже и подземных уровнях, а также зарядные станции для электромобилей. Преимущества расположения Клубный дом находится на Al Reem Island с видом на канал и прямым доступом к городской инфраструктуре. Добраться до Reem Central Park, Galleria Mall, Downtown Abu Dhabi, Sorbonne University, Reem Mall, Saadiyat Island, Al Wahda Mall можно за 5–10 минут. Дорога до Khalidiyah Mall, Abu Dhabi Beach, Al Bateen Palace, Mushrif Mall, Hudayriyat Island займет 15–20 минут. Аэропорт Zayed International Airport расположен в 25 минутах пути на транспорте.

Локация

На карте
210, Al Reem Street, Abu Dhabi, United Arab Emirates

Район Аль-Рим-Айленд (Al Reem Island)

Абу-Даби
Al Reem Island — естественный остров и быстро развивающийся район в Абу-Даби. Жилая и транспортная инфраструктуры здесь хорошо развиты. Комьюнити подойдет молодежи, специалистам, экспатам, инвесторам.
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Транспортная доступность

Общественный транспорт60 м
Море900 м
Школа750 м
Магазин1 км
Медицинский центр800 м
Аэропорт35 км

Преимущества проекта

Бассейн и SPA
  • Бассейн
Спорт
  • Тренажерный зал
Территория
  • Сад
  • Лобби для гостей
  • Зона отдыха
  • Прогулочная зона
Дополнительно
  • Терраса
  • Набережная
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