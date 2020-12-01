Каталог
RU
$
ОАЭ
+971 (4) 412-5007
ГлавнаяКаталог проектовRabdan Building

Rabdan Building

Rabdan Building, Al Hebiah 1, Dubai Land, Dubai, United Arab Emirates
Здание
  1. Здание
Item 1 of 1
Здание
Застройщик
Rabdan Developments
Площадь
от 71 м² до 111 м²
Количество спален
от 1 до 2
Стартовая цена
от 217 835 $от 3 053 $/м²

График платежей *

При оформлении договора
100%
Налог при оформлении договора
4%
  1. При оформлении договора
    100%
Item 1 of 2
* Застройщик оставляет за собой право пересмотреть план оплаты в индивидуальном порядке.

О проекте

Тип объектаЖилой
Ввод в эксплуатацию4 кв. 2020
Виды отделкиВстроенная кухня, С отделкой
Количество корпусов1
Этажность17
ВодоснабжениеЕсть
МеблировкаЕсть
БалконЕсть
Типы лотовАпартаменты
Стадия строительстваСуществующий

Вторичная продажа

Спальни
Площадь м²
Стоимость $
Стоимость за $/м²
1 спальня
71 – 72
217 835 – 265 303
3 053 – 3 661
2 спальни
109 – 111
335 957 – 403 032
3 078 – 3 603
Брошюра проекта

Описание

17-этажный жилой комплекс в перспективном районе Motor City. ЖК Rabdan Building сдан в 2020 году и готов к заселению. Здесь все создано для комфортной жизни: просторные планировки, разнообразные удобства и атмосфера тихого пригорода. Ключевые особенности - Во всех апартаментах чистовая отделка в спокойных тонах, встроенная техника, панорамные окна, балконы в каждой резиденции. - Инфраструктура комплекса включает: фитнес-зал с оборудованием Technogym, беговая дорожка, детская площадка, крытый бассейн, зона барбекю, ландшафтные сады. - За каждой квартирой закреплено одно парковочное место. Для гостей комплекса предусмотрена отдельная парковка . - Резиденты могут воспользоваться услугами клининг-сервиса и эксплуатационной службы. - Комплекс находится под круглосуточной охраной. Преимущества расположения 5 минут займет дорога от проекта до крупного шоссе Sheikh Mohammed Bin Zayed Road. За 15 минут можно добраться до международной ярмарки Global Village и тематического парка IMG World of Adventures, за 17 минут – до района Dubai Marina, за 20 – до популярных локаций Burj Khalifa и Dubai Mall. Путь до аэропорта Al Maktoum International Airport и Dubai International Airport составит 30 минут.

Локация

На карте
Rabdan Building, Al Hebiah 1, Dubai Land, Dubai, United Arab Emirates

Район Дамак Хиллс 2

Дубай
Damac Hills 2 — уникальное жилое сообщество, расположенное в живописном районе Dubai Land. Имеет развивающуюся инфраструктуру и транспортную сеть. В комьюнити будет комфортно семьям с детьми, молодым парам, экспатам и тем, кто предпочитает размеренный образ жизни.
Подробнее

Транспортная доступность

Школа900 м
Магазин100 м
Медицинский центр650 м
Аэропорт30 км

Преимущества проекта

Для детей
  • Детская площадка
Бассейн и SPA
  • Бассейн
Спорт
  • Тренажерный зал
  • Беговая дорожка
Территория
  • Зона барбекю
  • Сад
  • Зона отдыха
  • Прогулочная зона
Каталог