Passo by Beyond

Th8 Palm Dubai Beach Resort by IHG Dubai, Palm Jumeirah, Jumeirah, Dubai, United Arab Emirates
Застройщик
Beyond Properties
Площадь
от 78 м² до 220 м²
Количество спален
от 1 до 3
Стартовая цена
от 1 395 234 $от 15 744 $/м²

График платежей *

При бронировании
10%
До завершения строительства
50%
При передаче ключей
40%
Налог при оформлении договора
4%
* Застройщик оставляет за собой право пересмотреть план оплаты в индивидуальном порядке.

О проекте

Тип объектаЖилой
Ввод в эксплуатацию3 кв. 2029
Виды отделкиС отделкой
Количество корпусов1
ВодоснабжениеЕсть
БалконЕсть
Типы лотовАпартаменты
Стадия строительстваНа этапе строительства

Продажа

Спальни
Площадь м²
Стоимость $
Стоимость за $/м²
1 спальня
78 – 127
1 395 234 – 2 542 409
17 879 – 19 894
2 спальни
128 – 192
2 275 289 – 3 033 627
15 744 – 17 722
3 спальни
169 – 220
3 539 550 – 3 892 715
17 680 – 20 912
Брошюра проектаКаталог планировок

Описание

Новый символ роскошной жизни на острове Palm Jumeirah. Две скульптурные башни Passo с плавными архитектурными линиями гармонично сочетаются с ландшафтным подиумом и собственным 250-метровым пляжем. Здесь каждый день можно встречать рассвет у моря, заниматься йогой в павильоне Wellness или отдыхать у бассейна на крыше с видом 360°. Ключевые особенности - Во всех резиденциях качественная отделка натуральными материалами, высокие потолки, панорамное остекление, открытые планировки и приватные балконы. - В пентхаусах отдельный лифт, частное лобби, двухуровневые планировки, собственные бассейны и террасы. У вилл Beach Mansions предусмотрен прямой выход на пляж. - Резидентам доступны: тренажерный зал, пространство для йоги, детская игровая площадка, лаунж-зоны, infinity-бассейн, библиотека, лобби, сад, прогулочные дорожки и др. Преимущества расположения Проект расположен на одном из последних свободных участков на Crescent Palm Jumeirah, окруженном морем с двух сторон и с видами на Burj Al Arab, Dubai Marina, Atlantis The Royal. Дорога до отеля Atlantis The Royal займет 4 минуты, до торгового центра Nakheel Mall – 12 минут. До популярных локаций Burj Khalifa и Dubai Mall можно добраться за 25 минут. Путь до аэропорта Dubai International Airport составит 35 минут.

Локация

На карте
Th8 Palm Dubai Beach Resort by IHG Dubai, Palm Jumeirah, Jumeirah, Dubai, United Arab Emirates

Район Пальма Джумейра

Дубай
Palm Jumeirah — крупнейший искусственный остров, созданный в форме пальмы с ветвями. Он известен всем туристам, приезжающим в ОАЭ. Palm Jumeirah вошел в топ-районов, в котором инвесторы с высоким уровнем дохода предпочитают покупать недвижимость.
Подробнее

Транспортная доступность

Море100 м
Аэропорт35 км

Преимущества проекта

Досуг
  • Библиотека
Для детей
  • Игровая зона
  • Детский бассейн
Бассейн и SPA
  • Spa-центр
  • Бассейн
Спорт
  • Тренажерный зал
  • Пространство для йоги
Территория
  • Сад
  • Лобби для гостей
  • Зона отдыха
  • Прогулочная зона
