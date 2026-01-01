Passo by Beyond

Описание

Новый символ роскошной жизни на острове Palm Jumeirah. Две скульптурные башни Passo с плавными архитектурными линиями гармонично сочетаются с ландшафтным подиумом и собственным 250-метровым пляжем. Здесь каждый день можно встречать рассвет у моря, заниматься йогой в павильоне Wellness или отдыхать у бассейна на крыше с видом 360°. Ключевые особенности - Во всех резиденциях качественная отделка натуральными материалами, высокие потолки, панорамное остекление, открытые планировки и приватные балконы. - В пентхаусах отдельный лифт, частное лобби, двухуровневые планировки, собственные бассейны и террасы. У вилл Beach Mansions предусмотрен прямой выход на пляж. - Резидентам доступны: тренажерный зал, пространство для йоги, детская игровая площадка, лаунж-зоны, infinity-бассейн, библиотека, лобби, сад, прогулочные дорожки и др. Преимущества расположения Проект расположен на одном из последних свободных участков на Crescent Palm Jumeirah, окруженном морем с двух сторон и с видами на Burj Al Arab, Dubai Marina, Atlantis The Royal. Дорога до отеля Atlantis The Royal займет 4 минуты, до торгового центра Nakheel Mall – 12 минут. До популярных локаций Burj Khalifa и Dubai Mall можно добраться за 25 минут. Путь до аэропорта Dubai International Airport составит 35 минут.