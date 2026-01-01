One Cresent by AHS

Описание

Эксклюзивный жилой комплекс в престижном районе Palm Jumeirah. Плавные линии фасада One Crescent отражают ритм морских волн. Просторные интерьеры, панорамное остекление и частные ландшафтные зоны формируют эталон прибрежной резиденции премиум-класса. Ключевые особенности - Чистовая отделка выполнена в теплой цветовой палитре натуральными материалами: редкие сорта мрамора, натуральное дерево, скульптурный камень, кованый металл ручной работы и ткани couture-уровня. - Резиденты могут воспользоваться услугами круглосуточного консьерж-сервиса LUJO. - В пентхаусе предусмотрен частный крытый 6-местный гараж. - Инфраструктура комплекса включает: фитнесс-зал, террасу для йоги, spa-салон, infinity-бассейн, кинотеатр, сигарную комнату, лаунж-зоны и др. Преимущества расположения Проект расположен рядом с дорогой Crescent Road, по которой можно выехать с острова на материковую часть страны. Дорога до торгового центра Nakheel Mall займет 5 минут, до района Dubai Marina – 12 минут, до торгового центра Mall of the Emirates – 18 минут, до популярной локации Burj Khalifa – 25 минут. Добраться до Dubai International Airport можно за 35 минут.