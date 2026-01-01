Каталог
One Cresent by AHS

One Cresent by AHS

C Central Resort the Palm, Palm Jumeirah, Jumeirah, Dubai, United Arab Emirates
Застройщик
AHS Properties
Площадь
от 2420 м² до 2420 м²
Количество спален
6
Стартовая цена
от 50 374 390 $от 20 815 $/м²

График платежей *

При бронировании
5%
При оформлении договора
45%
При передаче ключей
50%
Налог при оформлении договора
4%
* Застройщик оставляет за собой право пересмотреть план оплаты в индивидуальном порядке.

О проекте

Тип объектаЖилой
Ввод в эксплуатацию3 кв. 2026
Виды отделкиС отделкой
Количество корпусов1
Этажность10
ВодоснабжениеЕсть
БалконЕсть
Типы лотовПентхаус
Стадия строительстваНа этапе строительства

Продажа

Спальни
Площадь м²
Стоимость $
Стоимость за $/м²
6 спален
2420
50 374 390
20 815
Брошюра проекта

Описание

Эксклюзивный жилой комплекс в престижном районе Palm Jumeirah. Плавные линии фасада One Crescent отражают ритм морских волн. Просторные интерьеры, панорамное остекление и частные ландшафтные зоны формируют эталон прибрежной резиденции премиум-класса. Ключевые особенности - Чистовая отделка выполнена в теплой цветовой палитре натуральными материалами: редкие сорта мрамора, натуральное дерево, скульптурный камень, кованый металл ручной работы и ткани couture-уровня. - Резиденты могут воспользоваться услугами круглосуточного консьерж-сервиса LUJO. - В пентхаусе предусмотрен частный крытый 6-местный гараж. - Инфраструктура комплекса включает: фитнесс-зал, террасу для йоги, spa-салон, infinity-бассейн, кинотеатр, сигарную комнату, лаунж-зоны и др. Преимущества расположения Проект расположен рядом с дорогой Crescent Road, по которой можно выехать с острова на материковую часть страны. Дорога до торгового центра Nakheel Mall займет 5 минут, до района Dubai Marina – 12 минут, до торгового центра Mall of the Emirates – 18 минут, до популярной локации Burj Khalifa – 25 минут. Добраться до Dubai International Airport можно за 35 минут.

Локация

C Central Resort the Palm, Palm Jumeirah, Jumeirah, Dubai, United Arab Emirates

Район Пальма Джумейра

Дубай
Palm Jumeirah — крупнейший искусственный остров, созданный в форме пальмы с ветвями. Он известен всем туристам, приезжающим в ОАЭ. Palm Jumeirah вошел в топ-районов, в котором инвесторы с высоким уровнем дохода предпочитают покупать недвижимость.
Подробнее

Транспортная доступность

Море100 м
Аэропорт39 км

Преимущества проекта

Досуг
  • Кинотеатр
Бассейн и SPA
  • Джакузи
  • Spa-центр
  • Открытый бассейн
Спорт
  • Тренажерный зал
  • Пространство для йоги
Территория
  • Сад
  • Зона отдыха
  • Прогулочная зона
Дополнительно
  • Набережная
