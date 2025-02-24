Каталог
One 678 Residences by GJ

47/8, Al Yasmeen Street, Al Yasmeen, Eastern Sector, Ajman, United Arab Emirates
Экстерьер
Экстерьер
Застройщик
GJ Properties
Площадь
от 107 м² до 235 м²
Количество спален
от 1 до 3
Стартовая цена
от 210 710 $

График платежей *

При бронировании
10%
До завершения строительства
50%
После передачи ключей
40%
Период рассрочки после передачи ключей
32 месяца
Доступна рассрочка после передачи ключей
Доступно
Налог при оформлении договора
4%
* Застройщик оставляет за собой право пересмотреть план оплаты в индивидуальном порядке.

О проекте

Тип объектаЖилой
Ввод в эксплуатацию1 кв. 2028
Виды отделкиВстроенная кухня, С отделкой
Количество корпусов1
Этажность54
ВодоснабжениеЕсть
БалконЕсть
Типы лотовАпартаменты
Стадия строительстваНа этапе строительства

Продажа

Спальни
Площадь м²
Стоимость $
Стоимость за $/м²
1 спальня
107 – 115
210 710 – 256 006
1 958 – 2 224
2 спальни
158 – 235
286 631 – 504 844
1 805 – 2 144
3 спальни
219 – 225
442 407 – 500 924
2 016 – 2 221
Брошюра проекта

Описание

Элегантная жилая башня в Аджмане. Архитектура апарт-комплекса One 678 Residences отличается современным дизайном со стеклянным фасадом. Изысканные интерьеры и просторные планировки создают атмосферу утонченной роскоши. Ключевые особенности - Все апартаменты представлены с чистовой отделкой натуральными материалами в светлых нейтральных тонах, большими окнами, приватными балконами и встроенной техникой. - Резидентам доступны: тренажерный зал, пространство для занятий йогой, детская игровая площадка, сауна, бассейн, лаунж-зона. - В распоряжении жителей многоуровневая парковка и круглосуточный пост охраны. Преимущества расположения Проект расположен вблизи шоссе Sheikh Zayed Street, которое соединяется с одной из основных магистралей страны Sheikh Mohammed Bin Zayed Road. Дорога до Al Hamediya Park займет 3 минуты, до Ajman City Centre¬ — 10 минут. Путь до Ajman Beach и Al Zorah Natural Reserve составит 15 минут. Ближайший аэропорт Sharja International Airport находится в 20 минутах, Dubai International Airport — в 26 минутах.

Локация

На карте
47/8, Al Yasmeen Street, Al Yasmeen, Eastern Sector, Ajman, United Arab Emirates

Транспортная доступность

Общественный транспорт450 м
Магазин260 м
Медицинский центр2 км
Аэропорт15 км

Преимущества проекта

Для детей
  • Детская площадка
  • Игровая зона
Бассейн и SPA
  • Сауна
  • Бассейн
Спорт
  • Тренажерный зал
  • Пространство для йоги
Территория
  • Зона отдыха
Дополнительно
  • Терраса

