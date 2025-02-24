One 678 Residences by GJ

Описание

Элегантная жилая башня в Аджмане. Архитектура апарт-комплекса One 678 Residences отличается современным дизайном со стеклянным фасадом. Изысканные интерьеры и просторные планировки создают атмосферу утонченной роскоши. Ключевые особенности - Все апартаменты представлены с чистовой отделкой натуральными материалами в светлых нейтральных тонах, большими окнами, приватными балконами и встроенной техникой. - Резидентам доступны: тренажерный зал, пространство для занятий йогой, детская игровая площадка, сауна, бассейн, лаунж-зона. - В распоряжении жителей многоуровневая парковка и круглосуточный пост охраны. Преимущества расположения Проект расположен вблизи шоссе Sheikh Zayed Street, которое соединяется с одной из основных магистралей страны Sheikh Mohammed Bin Zayed Road. Дорога до Al Hamediya Park займет 3 минуты, до Ajman City Centre¬ — 10 минут. Путь до Ajman Beach и Al Zorah Natural Reserve составит 15 минут. Ближайший аэропорт Sharja International Airport находится в 20 минутах, Dubai International Airport — в 26 минутах.