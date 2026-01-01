Каталог
MIA TOWER

Bu Kadra, Ras Al Khor, Dubai, United Arab Emirates
Здание
  Здание
Здание
Здание
Здание
Застройщик
Stamn Real Estate Development
Площадь
от 57 м² до 57 м²
Количество спален
1
Стартовая цена
от 446 562 $от 7 833 $/м²

График платежей *

При бронировании
10%
При оформлении договора
40%
При передаче ключей
50%
Налог при оформлении договора
4%
  1. При бронировании
    10%
* Застройщик оставляет за собой право пересмотреть план оплаты в индивидуальном порядке.

О проекте

Тип объектаЖилой
Ввод в эксплуатацию2 кв. 2028
Виды отделкиВстроенная кухня, С отделкой
Количество корпусов1
Этажность20
ВодоснабжениеЕсть
МеблировкаЕсть
БалконЕсть
Типы лотовАпартаменты
Стадия строительстваНа этапе строительства

Продажа

Спальни
Площадь м²
Стоимость $
Стоимость за $/м²
1 спальня
57
446 562
7 833

Описание

MIA Tower в быстро развивающемся районе Meydan представляет собой современный жилой комплекс, где продуманная архитектура сочетается с видами на Crystal Lagoon, заповедник Ras Al Khor и знаменитый силуэт Downtown Dubai. Отличительной чертой локации проекта станет непосредственная близость – 1 мин – к будущей станции метро Meydan. Ключевые особенности – Просторные апартаменты с панорамным остеклением, балконами, системой «умный дом» и центральным кондиционированием. – Практичные планировочные решения: возможность трансформации комнат и многофункциональные помещения. – Многоуровневая рекреационная инфраструктура: несколько бассейнов, фитнес-центр, йога-студия, кинотеатр и детские игровые площадки. – Элегантные общественные пространства: зоны для барбекю и клубный лаунж для резидентов. Преимущества расположения Корпус расположен недалеко от магистралей Al Khail Road и Sheikh Zayed Road, что обеспечивает быстрый доступ к центральным объектам Дубая. Дорога до заповедника Ras Al Khor займет 5 минут. В 10-15 минутах езды находятся Dubai Festival City Mall, Burj Khalifa и Dubai Mall. Palm Jumeirah и Mall of the Emirates находятся в 20–25 минутах езды, Dubai International Airport – в 15 минутах.

Локация

На карте
Bu Kadra, Ras Al Khor, Dubai, United Arab Emirates

Транспортная доступность

Школа7 км
Магазин2 км
Медицинский центр9 км
Аэропорт15 км

Преимущества проекта

Досуг
  • Кинотеатр
Для детей
  • Игровая зона
  • Детский бассейн
Бассейн и SPA
  • Крытый бассейн
  • Раздельный бассейн
  • Бассейн
  • Открытый бассейн
Спорт
  • Тренажерный зал
  • Пространство для йоги
Территория
  • Зона барбекю
  • Сад
  • Зона отдыха
  • Прогулочная зона
