MIA Tower в быстро развивающемся районе Meydan представляет собой современный жилой комплекс, где продуманная архитектура сочетается с видами на Crystal Lagoon, заповедник Ras Al Khor и знаменитый силуэт Downtown Dubai. Отличительной чертой локации проекта станет непосредственная близость – 1 мин – к будущей станции метро Meydan. Ключевые особенности – Просторные апартаменты с панорамным остеклением, балконами, системой «умный дом» и центральным кондиционированием. – Практичные планировочные решения: возможность трансформации комнат и многофункциональные помещения. – Многоуровневая рекреационная инфраструктура: несколько бассейнов, фитнес-центр, йога-студия, кинотеатр и детские игровые площадки. – Элегантные общественные пространства: зоны для барбекю и клубный лаунж для резидентов. Преимущества расположения Корпус расположен недалеко от магистралей Al Khail Road и Sheikh Zayed Road, что обеспечивает быстрый доступ к центральным объектам Дубая. Дорога до заповедника Ras Al Khor займет 5 минут. В 10-15 минутах езды находятся Dubai Festival City Mall, Burj Khalifa и Dubai Mall. Palm Jumeirah и Mall of the Emirates находятся в 20–25 минутах езды, Dubai International Airport – в 15 минутах.