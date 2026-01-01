Описание

Marquis Aura – жилой комплекс от Marquis Developers в районе Dubai South. Проект объединяет 220 резиденций и коммерческие пространства, а также инфраструктуру для спорта, отдыха и работы. Ключевые особенности – Интерьеры выполнены в теплой нейтральной палитре с древесными фактурами, поверхностями под камень, металлическими акцентами и встроенной подсветкой. – Для жителей предусмотрены крытый и открытый бассейны, тренажерный зал, пространства для йоги, массажные и парные помещения. – На крыше планируется разместить площадки для йоги, падела, настольного тенниса и других спортивных занятий, детскую игровую зону, пространства для барбекю и открытые лаунжи. – В комплексе также предусмотрены бизнес-лаунж, переговорные помещения, озелененные террасы и зоны отдыха. На наземном уровне расположатся коммерческие помещения, а на двух подземных уровнях — паркинг. Преимущества расположения Комплекс находится рядом с развивающимися авиационными и деловыми кластерами. Поездка до Al Maktoum International Airport занимает около 10 минут, до Expo City Dubai – 15 минут, до Jebel Ali Free Zone – около 20 минут. До Dubai Marina можно добраться за 30 минут, а до Downtown Dubai – за 40 минут.