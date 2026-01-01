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ГлавнаяКаталог проектовMarquis Aura

Marquis Aura

DAMAC TENORA, Madinat Al Maktoum, Dubai, United Arab Emirates
Здание
  1. Здание
Item 1 of 2
1 / 2
Здание
Здание
Застройщик
Marquis Developer
Площадь
от 40 м² до 90 м²
Количество спален
от 1 до 2
Стартовая цена
от 179 690 $от 3 909 $/м²

График платежей *

При бронировании
20%
До завершения строительства
20%
При передаче ключей
60%
Доступна рассрочка после передачи ключей
Доступно
Налог при оформлении договора
4%
  1. При бронировании
    20%
Item 1 of 5
* Застройщик оставляет за собой право пересмотреть план оплаты в индивидуальном порядке.

О проекте

Тип объектаЖилой
Ввод в эксплуатацию2 кв. 2029
Виды отделкиС отделкой
Количество корпусов1
Этажность9
ВодоснабжениеЕсть
БалконЕсть
Типы лотовАпартаменты
Стадия строительстваНа этапе проектирования
Грузовой лифтЕсть
Тип парковкиПодземная парковка

Продажа

Спальни
Площадь м²
Стоимость $
Стоимость за $/м²
Студия
40
179 690
4 488
1 спальня
67
265 451
3 909
2 спальни
90
373 537
4 115
Брошюра проекта

Описание

Marquis Aura – жилой комплекс от Marquis Developers в районе Dubai South. Проект объединяет 220 резиденций и коммерческие пространства, а также инфраструктуру для спорта, отдыха и работы. Ключевые особенности – Интерьеры выполнены в теплой нейтральной палитре с древесными фактурами, поверхностями под камень, металлическими акцентами и встроенной подсветкой. – Для жителей предусмотрены крытый и открытый бассейны, тренажерный зал, пространства для йоги, массажные и парные помещения. – На крыше планируется разместить площадки для йоги, падела, настольного тенниса и других спортивных занятий, детскую игровую зону, пространства для барбекю и открытые лаунжи. – В комплексе также предусмотрены бизнес-лаунж, переговорные помещения, озелененные террасы и зоны отдыха. На наземном уровне расположатся коммерческие помещения, а на двух подземных уровнях — паркинг. Преимущества расположения Комплекс находится рядом с развивающимися авиационными и деловыми кластерами. Поездка до Al Maktoum International Airport занимает около 10 минут, до Expo City Dubai – 15 минут, до Jebel Ali Free Zone – около 20 минут. До Dubai Marina можно добраться за 30 минут, а до Downtown Dubai – за 40 минут.

Локация

На карте
DAMAC TENORA, Madinat Al Maktoum, Dubai, United Arab Emirates

Транспортная доступность

Общественный транспорт500 м
Школа500 м
Магазин200 м
Медицинский центр2 км
Аэропорт18 км

Преимущества проекта

Для детей
  • Детская площадка
  • Игровая зона
Бассейн и SPA
  • Крытый бассейн
  • Раздельный бассейн
  • Бассейн
  • Открытый бассейн
Спорт
  • Тренажерный зал
  • Спортивная площадка
Территория
  • Зона барбекю
  • Коворкинг
  • Сад
  • Зона отдыха
  • Прогулочная зона
Дополнительно
  • Открытый балкон
  • Ресторан / Кафе
  • Терраса
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