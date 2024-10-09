Каталог
MARLIN 2 by Reportage

Al Beed Tower, RS1, Al Reem Island, Abu Dhabi, United Arab Emirates
Застройщик
Reportage Properties
Площадь
от 512 м² до 512 м²
Количество спален
4
Стартовая цена
от 2 107 556 $от 4 114 $/м²

График платежей *

При бронировании
30%
При передаче ключей
70%
Налог при оформлении договора
2%
  1. При бронировании
    30%
* Застройщик оставляет за собой право пересмотреть план оплаты в индивидуальном порядке.

О проекте

Тип объектаЖилой
Ввод в эксплуатацию4 кв. 2028
Виды отделкиВстроенная кухня, С отделкой
Количество корпусов1
Этажность20
ВодоснабжениеЕсть
Высота здания78 м
БалконЕсть
Типы лотовАпартаменты
Стадия строительстваНа этапе строительства
Грузовой лифтЕсть
Кол-во машиномест276

Продажа

Спальни
Площадь м²
Стоимость $
Стоимость за $/м²
4 спальни
512
2 107 556
4 114
Брошюра проектаКаталог планировок

Описание

Архитектурный шедевр, вдохновлённый плавностью морских волн. Резиденция MARLIN 2 расположена прямо на побережье, создавая неповторимую атмосферу жизни у лазурных вод Персидского залива. Это идеальное место для тех, кто ищет уединённое пространство для отдыха, где каждый день наполнен светом и свежестью морского бриза. Ключевые особенности — Апартаменты оснащены современными кухнями, встроенными гардеробными, ванными комнатами с премиальной сантехникой и окнами с двойным остеклением. В каждом блоке предусмотрены просторные террасы для отдыха. — Фасад здания олицетворяет игру света на поверхности океана, сочетая золотые акценты, белый мрамор и панорамное остекление. Изящные линии и светлые оттенки подчёркивают эстетику курортного образа жизни. — Комплекс включает бассейны для взрослых и детей, тренажёрные залы, зоны для медитации, прогулочные дорожки, игровые площадки, лаунж-пространства и тенистые беседки. — Проект оснащён современной системой кондиционирования, улучшенной теплоизоляцией и низкоэмиссионным стеклом, что обеспечивает комфортный микроклимат в любое время года. Преимущества расположения Резиденция находится в центре Al Reem Island, что позволяет жителям быстро добираться до ключевых районов Абу-Даби. В пешей доступности расположены Al Reem Central Park и набережная. Shams Boutik Mall — в 7 минутах, Galleria Mall и Cleveland Clinic — в 13 минутах, а до Louvre Abu Dhabi можно доехать за 20 минут. Дорога до Zayed International Airport займёт 28 минут.

Локация

На карте
Al Beed Tower, RS1, Al Reem Island, Abu Dhabi, United Arab Emirates

Район Аль-Рим-Айленд

Абу-Даби
Al Reem Island — естественный остров и быстро развивающийся район в Абу-Даби. Жилая и транспортная инфраструктуры здесь хорошо развиты. Комьюнити подойдет молодежи, специалистам, экспатам, инвесторам.
Подробнее

Транспортная доступность

Общественный транспорт290 м
Море100 м
Школа500 м
Магазин2 км
Медицинский центр1 км
Аэропорт33 км

Преимущества проекта

Для детей
  • Детская площадка
  • Игровая зона
  • Детский бассейн
Бассейн и SPA
  • Бассейн
Спорт
  • Тренажерный зал
  • Теннисный корт
Дополнительно
  • Набережная

Застройщик

Reportage Properties

Reportage Properties

С 2014 года зарекомендовала себя как один из ведущих частных застройщиков в Объединенных Арабских Эмиратах, реализуя проекты в Абу-Даби, Дубае и Египте. Компания предлагает современные и доступные решения в жилищном строительстве, обеспечивая своим клиентам высокую ценность и комфорт.
Подробнее

Каталог