MARLIN 2 by Reportage

Архитектурный шедевр, вдохновлённый плавностью морских волн. Резиденция MARLIN 2 расположена прямо на побережье, создавая неповторимую атмосферу жизни у лазурных вод Персидского залива. Это идеальное место для тех, кто ищет уединённое пространство для отдыха, где каждый день наполнен светом и свежестью морского бриза. Ключевые особенности — Апартаменты оснащены современными кухнями, встроенными гардеробными, ванными комнатами с премиальной сантехникой и окнами с двойным остеклением. В каждом блоке предусмотрены просторные террасы для отдыха. — Фасад здания олицетворяет игру света на поверхности океана, сочетая золотые акценты, белый мрамор и панорамное остекление. Изящные линии и светлые оттенки подчёркивают эстетику курортного образа жизни. — Комплекс включает бассейны для взрослых и детей, тренажёрные залы, зоны для медитации, прогулочные дорожки, игровые площадки, лаунж-пространства и тенистые беседки. — Проект оснащён современной системой кондиционирования, улучшенной теплоизоляцией и низкоэмиссионным стеклом, что обеспечивает комфортный микроклимат в любое время года. Преимущества расположения Резиденция находится в центре Al Reem Island, что позволяет жителям быстро добираться до ключевых районов Абу-Даби. В пешей доступности расположены Al Reem Central Park и набережная. Shams Boutik Mall — в 7 минутах, Galleria Mall и Cleveland Clinic — в 13 минутах, а до Louvre Abu Dhabi можно доехать за 20 минут. Дорога до Zayed International Airport займёт 28 минут.