Mareva The Oasis

Me'Aisem Second, Jebel Ali, Dubai, United Arab Emirates
Застройщик
Emaar Properties
Площадь
от 674 м² до 1372 м²
Количество спален
от 4 до 6
Стартовая цена
от 3 782 950 $от 4 841 $/м²

График платежей *

При бронировании
10%
До завершения строительства
70%
При передаче ключей
20%
Налог при оформлении договора
4%
* Застройщик оставляет за собой право пересмотреть план оплаты в индивидуальном порядке.

О проекте

Тип объектаЖилой
Ввод в эксплуатацию1 кв. 2030
Виды отделкиВстроенная кухня, С отделкой
Количество корпусов2
ВодоснабжениеЕсть
БалконЕсть
Типы лотовВилла
Стадия строительстваНа этапе проектирования

Продажа

Спальни
Площадь м²
Стоимость $
Стоимость за $/м²
4 спальни
674 – 678
3 782 950 – 4 111 881
5 610 – 6 061
5 спален
739 – 955
4 503 440 – 5 555 856
5 812 – 6 086
6 спален
1360 – 1372
6 583 766 – 7 621 206
4 841 – 5 553
Описание

The Oasis – это закрытое сообщество, состоящее из 311 отдельных вилл в подрайонах Maréva и Maréva 2. Живите в окружении водных лагун и тропической зелени, где современная архитектура переплетается с природным спокойствием. Ключевые особенности – Виллы с панорамным остеклением и высокими потолками оснащены встроенными кухнями и системой «умный дом». – Отделка апартаментов выполнена из натурального мрамора в теплых бежевых тонах. – Жильцам доступны собственные приватные бассейны. – На территории комплекса создана всеобъемлющая инфраструктура для отдыха: от плавучей лагуны и частных пляжей до премиального спа, фитнес-центра, клубных домов и детских площадок в парках. Преимущества расположения Проект расположен рядом с ключевыми магистралями (Emirates Road и Jebel Ali-Al Hibab Road), что обеспечивает быстрый выезд в любую часть эмирата. Дорога до Dubai Hills Estate, Dubai Hills Mall, Global Village и IMG Worlds of Adventure займет 20-25 минут. До Dubai Marina, Dubai Marina Mall и Downtown Dubai можно доехать за 25-30 минут. Международный аэропорт Al Maktoum (DWC) находится в 18 минутах езды.

Локация

Me'Aisem Second, Jebel Ali, Dubai, United Arab Emirates

Транспортная доступность

Школа12 км
Магазин800 м
Медицинский центр13 км
Аэропорт32 км

Преимущества проекта

Досуг
  • Гольф-симулятор
  • Падел-теннис
Для детей
  • Детская площадка
  • Игровая зона
  • Детский бассейн
Бассейн и SPA
  • Крытый бассейн
  • Раздельный бассейн
  • Spa-центр
  • Бассейн
  • Открытый бассейн
Спорт
  • Баскетбольный корт
  • Гольф-поле
  • Тренажерный зал
  • Беговая дорожка
  • Теннисный корт
  • Пространство для йоги
Территория
  • Зона барбекю
  • Сад
  • Парк на территории
  • Зона отдыха
  • Прогулочная зона
Дополнительно
  • Средняя школа
  • Магазины
  • Терраса

Застройщик

Emaar Properties

Девелопер входит в число наиболее известных и ценных компаний по развитию недвижимости в мире. Застройщик, обладающий обширными компетенциями в сфере недвижимости, ритейла и торговых центров, гостеприимства и отдыха, формирует новый образ жизни благодаря своему стремлению к совершенству дизайна, качеству строительства и своевременной сдаче объектов.
Каталог