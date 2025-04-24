Mareva The Oasis
График платежей *
- При бронировании10%
О проекте
Продажа
Описание
The Oasis – это закрытое сообщество, состоящее из 311 отдельных вилл в подрайонах Maréva и Maréva 2. Живите в окружении водных лагун и тропической зелени, где современная архитектура переплетается с природным спокойствием. Ключевые особенности – Виллы с панорамным остеклением и высокими потолками оснащены встроенными кухнями и системой «умный дом». – Отделка апартаментов выполнена из натурального мрамора в теплых бежевых тонах. – Жильцам доступны собственные приватные бассейны. – На территории комплекса создана всеобъемлющая инфраструктура для отдыха: от плавучей лагуны и частных пляжей до премиального спа, фитнес-центра, клубных домов и детских площадок в парках. Преимущества расположения Проект расположен рядом с ключевыми магистралями (Emirates Road и Jebel Ali-Al Hibab Road), что обеспечивает быстрый выезд в любую часть эмирата. Дорога до Dubai Hills Estate, Dubai Hills Mall, Global Village и IMG Worlds of Adventure займет 20-25 минут. До Dubai Marina, Dubai Marina Mall и Downtown Dubai можно доехать за 25-30 минут. Международный аэропорт Al Maktoum (DWC) находится в 18 минутах езды.
Транспортная доступность
Преимущества проекта
- Гольф-симулятор
- Падел-теннис
- Детская площадка
- Игровая зона
- Детский бассейн
- Крытый бассейн
- Раздельный бассейн
- Spa-центр
- Бассейн
- Открытый бассейн
- Баскетбольный корт
- Гольф-поле
- Тренажерный зал
- Беговая дорожка
- Теннисный корт
- Пространство для йоги
- Зона барбекю
- Сад
- Парк на территории
- Зона отдыха
- Прогулочная зона
- Средняя школа
- Магазины
- Терраса