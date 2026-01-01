Magnolia by Palladium

Описание

Малоэтажный жилой комплекс в Dubai Internet City. Плавные изгибы и выразительные формы здания Magnolia вдохновлены изящным силуэтом цветка магнолии. Продуманный дизайн, вдохновение природой и внимание к повседневным потребностям создают пространство для комфортной жизни. Ключевые особенности - Апартаменты сдаются с чистовой отделкой в светлых нейтральных тонах. Благодаря панорамным окнам дом всегда будет наполнен естественным светом. - Резидентам доступны: полностью оборудованный тренажерный зал, сауна, infinity-бассейн на крыше, лаунж-зоны, кинотеатр на открытом воздухе, бильярдная, бар, ресторан. Преимущества расположения Проект расположен в районе с развитой транспортной доступностью – в радиусе 5-10 минут находятся автобусные и трамвайные остановки и станция метро Dubai Internet City. Также за 10 минут можно выехать на шоссе Sheikh Zayed Road. За 15 минут можно добраться до района Dubai Marina и популярных локаций Burj Khalifa и Dubai Mall. Дорога до Dubai International Airport займет 20 минут.