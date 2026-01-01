Каталог
RU
$
ОАЭ
+971 (4) 412-5007
ГлавнаяКаталог проектовMagnolia by Palladium

Magnolia by Palladium

33, Abdullah Omran Taryam Street, Al Safouh Second, Jumeirah, Dubai, United Arab Emirates
Здание
  1. Здание
Item 1 of 3
1 / 3
Здание
Здание
Здание
Застройщик
Palladium Prime Real Estate Development LLC
Площадь
от 29 м² до 111 м²
Количество спален
от 1 до 2
Стартовая цена
от 272 294 $от 6 839 $/м²

График платежей *

При бронировании
10%
При оформлении договора
10%
До завершения строительства
40%
При передаче ключей
40%
Налог при оформлении договора
4%
  1. При бронировании
    10%
Item 1 of 5
* Застройщик оставляет за собой право пересмотреть план оплаты в индивидуальном порядке.

О проекте

Тип объектаЖилой
Ввод в эксплуатацию2 кв. 2028
Виды отделкиС отделкой
Количество корпусов1
Этажность8
ВодоснабжениеЕсть
Типы лотовАпартаменты
Стадия строительстваНа этапе строительства

Продажа

Спальни
Площадь м²
Стоимость $
Стоимость за $/м²
Студия
29
272 294
9 159
1 спальня
63
435 670
6 897
2 спальни
111
762 423
6 839
Брошюра проекта

Описание

Малоэтажный жилой комплекс в Dubai Internet City. Плавные изгибы и выразительные формы здания Magnolia вдохновлены изящным силуэтом цветка магнолии. Продуманный дизайн, вдохновение природой и внимание к повседневным потребностям создают пространство для комфортной жизни. Ключевые особенности - Апартаменты сдаются с чистовой отделкой в светлых нейтральных тонах. Благодаря панорамным окнам дом всегда будет наполнен естественным светом. - Резидентам доступны: полностью оборудованный тренажерный зал, сауна, infinity-бассейн на крыше, лаунж-зоны, кинотеатр на открытом воздухе, бильярдная, бар, ресторан. Преимущества расположения Проект расположен в районе с развитой транспортной доступностью – в радиусе 5-10 минут находятся автобусные и трамвайные остановки и станция метро Dubai Internet City. Также за 10 минут можно выехать на шоссе Sheikh Zayed Road. За 15 минут можно добраться до района Dubai Marina и популярных локаций Burj Khalifa и Dubai Mall. Дорога до Dubai International Airport займет 20 минут.

Локация

На карте
33, Abdullah Omran Taryam Street, Al Safouh Second, Jumeirah, Dubai, United Arab Emirates

Район Аль-Суфух (Al Sufouh)

Дубай
Al Sufouh – прибрежный район Дубая с университетами, свободными экономическими зонами и доступом к основным деловым центрам.
Подробнее

Транспортная доступность

Общественный транспорт280 м
Школа300 м
Магазин350 м
Медицинский центр900 м
Метро850 м
Аэропорт28 км

Преимущества проекта

Досуг
  • Бильярдная
  • Кинотеатр
Бассейн и SPA
  • Сауна
  • Бассейн
Спорт
  • Тренажерный зал
Территория
  • Лобби для гостей
  • Зона отдыха
Дополнительно
  • Ресторан / Кафе
КаталогКарта