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Listone Residence by Abra

22/4, England-Y Street, England Cluster, Dubai International City, Mushraif, Dubai, United Arab Emirates
Здание
  1. Здание
Item 1 of 3
1 / 3
Здание
Здание
Здание
Застройщик
Abra
Площадь
от 31 м² до 141 м²
Количество спален
от 1 до 2
Стартовая цена
от 133 938 $от 2 551 $/м²

График платежей *

При бронировании
20%
До завершения строительства
20%
При передаче ключей
60%
Налог при оформлении договора
4%
  1. При бронировании
    20%
Item 1 of 4
* Застройщик оставляет за собой право пересмотреть план оплаты в индивидуальном порядке.

О проекте

Тип объектаЖилой
Ввод в эксплуатацию3 кв. 2028
Виды отделкиВстроенная кухня, С отделкой
Высота потолков3.6 м
Количество корпусов1
Этажность9
ВодоснабжениеЕсть
МеблировкаЕсть
БалконЕсть
Типы лотовАпартаменты
Стадия строительстваНа этапе строительства

Продажа

Спальни
Площадь м²
Стоимость $
Стоимость за $/м²
Студия
31 – 57
133 938 – 184 313
3 229 – 4 223
1 спальня
58 – 99
218 349 – 281 521
2 838 – 3 740
2 спальни
92 – 141
311 746 – 361 576
2 551 – 3 355
Брошюра проектаКаталог планировок

Описание

Семейный жилой комплекс в Dubai International City. В клубном доме Listone Residence гармонично сочетаются удобство городской среды, продуманная эстетика премиальной жизни и размеренный ритм спального района. Ключевые особенности - Полностью меблированные апартаменты сдаются со встроенной техникой, гардеробными, кухонными гарнитурами, системой «Умный дом». Благодаря высоким потолкам, панорамным окнам и балконам дом всегда будет наполнен естественным светом. - Резидентам доступны: тренажерный зал, детская площадка, корты для падел-тенниса и бадминтона, настольный теннис, студия йоги, лаунж-зоны, раздельные бассейны для взрослых и детей, терраса для барбекю, кинотеатр и др. Преимущества расположения Проект выгодно расположен между двух крупных шоссе – Sheikh Mohammed Bin Zayed Road и Ras Al Khor Road. За 3-5 минут можно добраться до торгового центра Dragon Mart и овощного рынка, за 10 минут – до Dubai Safari Park, за 20 минут – до Downtown Dubai и Dubai Mall. Дорога до Dubai International Airport займет 15 минут.

Локация

На карте
22/4, England-Y Street, England Cluster, Dubai International City, Mushraif, Dubai, United Arab Emirates

Транспортная доступность

Общественный транспорт800 м
Школа1 км
Магазин1 км
Медицинский центр1 км
Аэропорт13 км

Преимущества проекта

Досуг
  • Кинотеатр
  • Падел-теннис
  • Настольный теннис
Для детей
  • Детская площадка
  • Игровая зона
  • Детский бассейн
Бассейн и SPA
  • Открытый бассейн
Спорт
  • Баскетбольный корт
  • Тренажерный зал
  • Спортивная площадка
Территория
  • Зона барбекю
  • Сад
  • Лобби для гостей
  • Зона отдыха
  • Прогулочная зона
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