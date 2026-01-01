Listone Residence by Abra

Описание

Семейный жилой комплекс в Dubai International City. В клубном доме Listone Residence гармонично сочетаются удобство городской среды, продуманная эстетика премиальной жизни и размеренный ритм спального района. Ключевые особенности - Полностью меблированные апартаменты сдаются со встроенной техникой, гардеробными, кухонными гарнитурами, системой «Умный дом». Благодаря высоким потолкам, панорамным окнам и балконам дом всегда будет наполнен естественным светом. - Резидентам доступны: тренажерный зал, детская площадка, корты для падел-тенниса и бадминтона, настольный теннис, студия йоги, лаунж-зоны, раздельные бассейны для взрослых и детей, терраса для барбекю, кинотеатр и др. Преимущества расположения Проект выгодно расположен между двух крупных шоссе – Sheikh Mohammed Bin Zayed Road и Ras Al Khor Road. За 3-5 минут можно добраться до торгового центра Dragon Mart и овощного рынка, за 10 минут – до Dubai Safari Park, за 20 минут – до Downtown Dubai и Dubai Mall. Дорога до Dubai International Airport займет 15 минут.