ГлавнаяКаталог проектовLinea by Holm

Linea by Holm

62A, 10B Street, Al Satwa, Jumeirah, Dubai, United Arab Emirates
Застройщик
Holm Developments
Площадь
от 50 м² до 96 м²
Количество спален
1
Стартовая цена
от 351 925 $от 6 129 $/м²

График платежей *

До завершения строительства
35%
При передаче ключей
65%
Налог при оформлении договора
5%
* Застройщик оставляет за собой право пересмотреть план оплаты в индивидуальном порядке.

О проекте

Тип объектаЖилой
Ввод в эксплуатацию1 кв. 2028
Виды отделкиВстроенная кухня, С отделкой
Количество корпусов1
Этажность7
ВодоснабжениеЕсть
БалконЕсть
Типы лотовАпартаменты
Стадия строительстваНа этапе строительства

Продажа

Спальни
Площадь м²
Стоимость $
Стоимость за $/м²
Студия
50 – 52
351 925 – 360 999
6 897 – 7 034
1 спальня
94 – 96
577 622 – 591 595
6 129
Брошюра проектаКаталог планировок

Описание

Жилой проект Linea by HOLM расположен в центральном районе Jumeirah Garden City и ориентирован на комфортное повседневное проживание. В основе концепции – практичные планировки, продуманная эргономика и долговечные материалы. Приватность малоэтажной застройки с удобным доступом к ключевым районам города делает комплекс подходящим как для собственного проживания, так и для долгосрочных инвестиций. Ключевые особенности: – Апартаменты передаются с современной чистовой отделкой в нейтральной цветовой гамме. Интерьеры выполнены в сдержанном стиле с акцентом на практичность и долговечность материалов. – Резидентам доступна продуманная общественная инфраструктура: панорамный бассейн на крыше, детская игровая площадка, озелененные зоны отдыха и площадки для барбекю. – Для сторонников активного образа жизни предусмотрены тренажерный зал и корт для падела. Преимущества расположения Район Jumeirah Garden City имеет удобный выезд к Sheikh Zayed Road и Al Wasl Road. Дорога до Downtown Dubai, DIFC и пляжа La Mer занимает около 5 минут на автомобиле. Palm Jumeirah и Dubai Marina находятся в пределах 20 минут езды. До Dubai International Airport (DXB) можно доехать примерно за 15 минут.

Локация

На карте
62A, 10B Street, Al Satwa, Jumeirah, Dubai, United Arab Emirates

Транспортная доступность

Море4 км
Школа2 км
Магазин500 м
Медицинский центр400 м
Метро2 км
Аэропорт10 км

Преимущества проекта

Досуг
  • Падел-теннис
Для детей
  • Игровая зона
Бассейн и SPA
  • Бассейн
  • Открытый бассейн
Спорт
  • Тренажерный зал
Территория
  • Зона барбекю
  • Сад
  • Зона отдыха
Дополнительно
  • Открытый балкон
  • Терраса
