Описание

Жилой проект Linea by HOLM расположен в центральном районе Jumeirah Garden City и ориентирован на комфортное повседневное проживание. В основе концепции – практичные планировки, продуманная эргономика и долговечные материалы. Приватность малоэтажной застройки с удобным доступом к ключевым районам города делает комплекс подходящим как для собственного проживания, так и для долгосрочных инвестиций. Ключевые особенности: – Апартаменты передаются с современной чистовой отделкой в нейтральной цветовой гамме. Интерьеры выполнены в сдержанном стиле с акцентом на практичность и долговечность материалов. – Резидентам доступна продуманная общественная инфраструктура: панорамный бассейн на крыше, детская игровая площадка, озелененные зоны отдыха и площадки для барбекю. – Для сторонников активного образа жизни предусмотрены тренажерный зал и корт для падела. Преимущества расположения Район Jumeirah Garden City имеет удобный выезд к Sheikh Zayed Road и Al Wasl Road. Дорога до Downtown Dubai, DIFC и пляжа La Mer занимает около 5 минут на автомобиле. Palm Jumeirah и Dubai Marina находятся в пределах 20 минут езды. До Dubai International Airport (DXB) можно доехать примерно за 15 минут.