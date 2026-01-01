Описание

Престижное жилое комьюнити в Umm Nahad First. В основе концепции LEOS Royal лежит продуманная архитектурная логика, вдохновленная природным окружением. Вода становится ключевым элементом пространства. Каналы и каскады охлаждают воздух и добавляют динамику ландшафту. Ключевые особенности - Во всех таунхаусах и виллах чистовая отделка, встроенная техника Siemens, системы хранения, гардеробные, энергосберегающие светильники, система солнечного нагрева воды. - На балконах таунхаусов установлены декоративные стеклянные элементы с водой внутри, которые снижают нагрев фасадов. Вертикальные деревянные экраны на втором уровне вилл обеспечивают естественное затенение. - В каждой резиденции есть 2 крытых парковочных места. - Для владельцев электромобилей предусмотрены зарядные станции. - На территории комплекса расположены: тренажерный зал, бассейны, лаунж-зоны, прогулочные дорожки, остановки аэротакси, клубный дом, парк, терраса для мероприятий и вечеринок и др. Преимущества расположения Благодаря прямому выезду на шоссе Al Ain за 5 минут можно добраться до торгового центра Dubai Outlet Mall, за 14 минут – до ипподрома Meydan Racecourse, за 16 минут – до популярных локаций Burj Khalifa и Dubai Mall. Районы Palm Jumeirah и Expo City находятся в 20 минутах пути. Дорога до Dubai International Airport займет 16 минут, до Al Maktoum International Airport – 25 минут.