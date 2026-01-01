Каталог
Leos Royal

D14, 1st Street, Umm Al Daman, Al Awir, Dubai, United Arab Emirates
Застройщик
Leos Development
Площадь
от 223 м² до 657 м²
Количество спален
от 3 до 7
Стартовая цена
от 983 117 $от 4 396 $/м²

График платежей *

При бронировании
20%
До завершения строительства
30%
При передаче ключей
50%
Налог при оформлении договора
4%
* Застройщик оставляет за собой право пересмотреть план оплаты в индивидуальном порядке.

О проекте

Тип объектаЖилой
Ввод в эксплуатацию4 кв. 2028
Виды отделкиВстроенная кухня, С отделкой
Высота потолков3.2 м
Количество корпусов1
ВодоснабжениеЕсть
БалконЕсть
Типы лотовАпартаменты
Стадия строительстваНа этапе строительства

Продажа

Спальни
Площадь м²
Стоимость $
Стоимость за $/м²
3 спальни
223
983 117
4 396
4 спальни
297
1 350 156
4 543
5 спален
390
1 829 816
4 690
6 спален
534
2 543 805
4 763
7 спален
657
3 229 135
4 909
Брошюра проектаКаталог планировок

Описание

Престижное жилое комьюнити в Umm Nahad First. В основе концепции LEOS Royal лежит продуманная архитектурная логика, вдохновленная природным окружением. Вода становится ключевым элементом пространства. Каналы и каскады охлаждают воздух и добавляют динамику ландшафту. Ключевые особенности - Во всех таунхаусах и виллах чистовая отделка, встроенная техника Siemens, системы хранения, гардеробные, энергосберегающие светильники, система солнечного нагрева воды. - На балконах таунхаусов установлены декоративные стеклянные элементы с водой внутри, которые снижают нагрев фасадов. Вертикальные деревянные экраны на втором уровне вилл обеспечивают естественное затенение. - В каждой резиденции есть 2 крытых парковочных места. - Для владельцев электромобилей предусмотрены зарядные станции. - На территории комплекса расположены: тренажерный зал, бассейны, лаунж-зоны, прогулочные дорожки, остановки аэротакси, клубный дом, парк, терраса для мероприятий и вечеринок и др. Преимущества расположения Благодаря прямому выезду на шоссе Al Ain за 5 минут можно добраться до торгового центра Dubai Outlet Mall, за 14 минут – до ипподрома Meydan Racecourse, за 16 минут – до популярных локаций Burj Khalifa и Dubai Mall. Районы Palm Jumeirah и Expo City находятся в 20 минутах пути. Дорога до Dubai International Airport займет 16 минут, до Al Maktoum International Airport – 25 минут.

Локация

На карте
D14, 1st Street, Umm Al Daman, Al Awir, Dubai, United Arab Emirates

Транспортная доступность

Магазин1 км
Аэропорт28 км

Преимущества проекта

Бассейн и SPA
  • Бассейн
Спорт
  • Тренажерный зал
Территория
  • Сад
  • Лобби для гостей
  • Зона отдыха
  • Прогулочная зона
