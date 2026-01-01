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Kyomi Residence by Anax

Rokane G23, Warsan 4, Mushraif, Dubai, United Arab Emirates
Здание
  1. Здание
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Здание
Здание
Застройщик
Anax Developments
Площадь
от 35 м² до 126 м²
Количество спален
от 1 до 2
Стартовая цена
от 152 665 $от 3 419 $/м²

График платежей *

При бронировании
10%
При оформлении договора
10%
До завершения строительства
10%
При передаче ключей
70%
Налог при оформлении договора
4%
  1. При бронировании
    10%
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* Застройщик оставляет за собой право пересмотреть план оплаты в индивидуальном порядке.

О проекте

Тип объектаЖилой
Ввод в эксплуатацию4 кв. 2027
Виды отделкиВстроенная кухня, С отделкой
Количество корпусов1
Этажность8
ВодоснабжениеЕсть
БалконЕсть
Типы лотовАпартаменты
Стадия строительстваНа этапе строительства

Продажа

Спальни
Площадь м²
Стоимость $
Стоимость за $/м²
Студия
35 – 43
152 665 – 171 238
3 939 – 4 267
1 спальня
72 – 106
250 929 – 365 560
3 419 – 3 480
2 спальни
120 – 126
424 279 – 446 425
3 527
Брошюра проектаКаталог планировок

Описание

Камерный жилой комплекс в комьюнити Warsan 4. В здании Kyomi Residence воплощается современная городская архитектура с выразительными горизонтальными линиями и плавными скругленными формами, которые создают элегантный и многослойный облик дома. Ключевые особенности - Апартаменты сдаются с чистовой отделкой в светлых тонах, встроенной техникой и гардеробными, системой «Умный дом», открытыми планировками, высокими потолками панорамным остеклением, балконами. - Резидентам доступны: тренажерный зал, спортивная и детская площадки, беговая дорожка, пространство для йоги, лаунж-зоны, бассейн, дзен-сад и др. Преимущества расположения Проект расположен в районе с развитой сетью автодорог. За 5 минут можно выехать на шоссе Sheikh Mohammed Bin Zayed Road и добраться до станции метро строящейся голубой ветки. Дорога до торгового центра Dragon Mart займет 11 минут, до Dubai Safari Park – 18 минут, до тематического парка IMG World of Adventures – 19 минут, до международной ярмарки Global Village и популярной локации Burj Khalifa – 26 минут. Dubai International Airport находится в 25 минутах пути.

Локация

На карте
Rokane G23, Warsan 4, Mushraif, Dubai, United Arab Emirates

Транспортная доступность

Школа1 км
Магазин800 м
Медицинский центр1 км
Аэропорт15 км

Преимущества проекта

Для детей
  • Детская площадка
Бассейн и SPA
  • Открытый бассейн
Спорт
  • Тренажерный зал
  • Беговая дорожка
  • Спортивная площадка
  • Пространство для йоги
Территория
  • Сад
  • Лобби для гостей
  • Зона отдыха
  • Прогулочная зона
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