Kyomi Residence by Anax

Описание

Камерный жилой комплекс в комьюнити Warsan 4. В здании Kyomi Residence воплощается современная городская архитектура с выразительными горизонтальными линиями и плавными скругленными формами, которые создают элегантный и многослойный облик дома. Ключевые особенности - Апартаменты сдаются с чистовой отделкой в светлых тонах, встроенной техникой и гардеробными, системой «Умный дом», открытыми планировками, высокими потолками панорамным остеклением, балконами. - Резидентам доступны: тренажерный зал, спортивная и детская площадки, беговая дорожка, пространство для йоги, лаунж-зоны, бассейн, дзен-сад и др. Преимущества расположения Проект расположен в районе с развитой сетью автодорог. За 5 минут можно выехать на шоссе Sheikh Mohammed Bin Zayed Road и добраться до станции метро строящейся голубой ветки. Дорога до торгового центра Dragon Mart займет 11 минут, до Dubai Safari Park – 18 минут, до тематического парка IMG World of Adventures – 19 минут, до международной ярмарки Global Village и популярной локации Burj Khalifa – 26 минут. Dubai International Airport находится в 25 минутах пути.