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Kusto Aura by AYS

201, Al Fay Road, Dubai, United Arab Emirates
Здание
  1. Здание
Item 1 of 4
1 / 4
Здание
Здание
Здание
Здание
Застройщик
AYS Developers
Площадь
от 34 м² до 73 м²
Количество спален
1
Стартовая цена
от 239 366 $от 6 583 $/м²

График платежей *

При бронировании
10%
До завершения строительства
20%
При передаче ключей
70%
Налог при оформлении договора
4%
  1. При бронировании
    10%
Item 1 of 4
* Застройщик оставляет за собой право пересмотреть план оплаты в индивидуальном порядке.

О проекте

Тип объектаЖилой
Ввод в эксплуатацию1 кв. 2029
Виды отделкиВстроенная кухня, С отделкой
Количество корпусов1
Этажность11
ВодоснабжениеЕсть
БалконЕсть
Типы лотовАпартаменты
Стадия строительстваНа этапе строительства

Продажа

Спальни
Площадь м²
Стоимость $
Стоимость за $/м²
Студия
34
239 366
6 900
1 спальня
73
486 540
6 583
Брошюра проекта

Описание

Современный жилой комплекс в Dubai Production City, одном из наиболее быстро развивающихся районов Дубая. Kusto Aura – это проект, созданный в гармонии с природой. Из резиденций открывается вид на прилегающий парк, на территории комплекса расположены открытые ландшафтные галереи. Архитектура здания дополнена вертикальными подвесными садами с каскадами водопадов, которые простираются от первого этажа до крыши. Ключевые особенности - Апартаменты представлены с чистовой отделкой качественными материалами, включая натуральный камень в ванных комнатах, встроенной техникой и системами хранения. - Дизайн интерьеров выполнен компанией AK Designo. - Для владельцев электромобилей предусмотрены зарядные станции. - Резидентам доступны: тренажерный зал со студией сайклинга, детская, спортивная и баскетбольная площадки, беговая дорожка, пространство для йоги и медитаций, детский бассейн, infinity-бассейн, лаунж-зоны в помещении и на открытом воздухе, джакузи, терраса для барбекю, игровая комната и др. Преимущества расположения Здание расположено вблизи шоссе Sheikh Mohammed Bin Zayed Road. За 20-25 минут можно доехать до торгового центра Mall of the Emirates, районов Dubai Marina, Business Bay, Palm Jumeirah и до популярных локаций Burj Khalifa и Dubai Mall. Дорога до Al Maktoum International Airport займет 30 минут.

Локация

На карте
201, Al Fay Road, Dubai, United Arab Emirates

Транспортная доступность

Общественный транспорт650 м
Магазин1 км
Медицинский центр160 м
Аэропорт34 км

Преимущества проекта

Досуг
  • Бильярдная
Для детей
  • Детская площадка
  • Детский бассейн
Бассейн и SPA
  • Джакузи
Спорт
  • Баскетбольный корт
  • Тренажерный зал
  • Беговая дорожка
  • Спортивная площадка
  • Пространство для йоги
Территория
  • Зона барбекю
  • Сад
  • Лобби для гостей
  • Зона отдыха
  • Прогулочная зона
Дополнительно
  • Ресторан / Кафе
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