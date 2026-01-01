Kusto Aura by AYS

Описание

Современный жилой комплекс в Dubai Production City, одном из наиболее быстро развивающихся районов Дубая. Kusto Aura – это проект, созданный в гармонии с природой. Из резиденций открывается вид на прилегающий парк, на территории комплекса расположены открытые ландшафтные галереи. Архитектура здания дополнена вертикальными подвесными садами с каскадами водопадов, которые простираются от первого этажа до крыши. Ключевые особенности - Апартаменты представлены с чистовой отделкой качественными материалами, включая натуральный камень в ванных комнатах, встроенной техникой и системами хранения. - Дизайн интерьеров выполнен компанией AK Designo. - Для владельцев электромобилей предусмотрены зарядные станции. - Резидентам доступны: тренажерный зал со студией сайклинга, детская, спортивная и баскетбольная площадки, беговая дорожка, пространство для йоги и медитаций, детский бассейн, infinity-бассейн, лаунж-зоны в помещении и на открытом воздухе, джакузи, терраса для барбекю, игровая комната и др. Преимущества расположения Здание расположено вблизи шоссе Sheikh Mohammed Bin Zayed Road. За 20-25 минут можно доехать до торгового центра Mall of the Emirates, районов Dubai Marina, Business Bay, Palm Jumeirah и до популярных локаций Burj Khalifa и Dubai Mall. Дорога до Al Maktoum International Airport займет 30 минут.