KORO One

3/1, 18A Street, Al Satwa, Jumeirah, Dubai, United Arab Emirates
Застройщик
KORO Development
Площадь
от 181 м² до 181 м²
Количество спален
2
Стартовая цена
от 1 009 059 $от 5 567 $/м²

График платежей *

При бронировании
5%
При оформлении договора
15%
До завершения строительства
10%
При передаче ключей
70%
Налог при оформлении договора
4%
  1. При бронировании
    5%
* Застройщик оставляет за собой право пересмотреть план оплаты в индивидуальном порядке.

О проекте

Тип объектаЖилой
Ввод в эксплуатацию1 кв. 2026
Виды отделкиВстроенная кухня, С отделкой
Высота потолков3 м
Количество корпусов1
Этажность10
ВодоснабжениеЕсть
БалконЕсть
Типы лотовАпартаменты
Стадия строительстваНа этапе строительства

Продажа

Спальни
Площадь м²
Стоимость $
Стоимость за $/м²
2 спальни
181
1 009 059 – 1 081 242
5 567 – 5 965
Описание

Современный жилой комплекс, созданный для жизни в ритме мегаполиса, в Jumeirah Garden City. Апарт-комплекс KORO One — это новое поколение городской недвижимости, в которой сочетаются функциональность, эстетика и комфорт. Название KORO происходит от итальянского Cuore («сердце»), отражая философию проекта: дом — это не просто стены, а центр жизни, место силы и вдохновения. Ключевые особенности - Во всех апартаментах чистовая отделка в натуральной цветовой гамме, мягкие текстуры, открытые планировки, панорамные окна, встроенная техника бренда Whirlpool и системы хранения. - Для удобства жителей за каждым лотом закреплено одно парковочное место. - Резидентам доступны: тренажерный зал, йога-студия, бассейн на крыше с видом на город, сауна, лаунж-зона, коворкинг с видом на внутренний сад и др. Преимущества расположения Проект находится в оживленном районе с хорошо развитой сетью автодорог и имеет удобный выезд на крупное шоссе Sheikh Zayed Road. Дорога до районов Downtown Dubai и DIFC займет 5 минут, до пляжа Jumeirah Beach и популярной локации Dubai Frame — 10 минут. В радиусе 5-10 минут расположены кафе, рестораны и магазины. Путь до Dubai International Airport составит 20 минут.

Локация

На карте
3/1, 18A Street, Al Satwa, Jumeirah, Dubai, United Arab Emirates

Транспортная доступность

Общественный транспорт450 м
Школа1 км
Магазин300 м
Медицинский центр1 км
Метро1 км
Аэропорт10 км

Преимущества проекта

Для детей
  • Детская площадка
  • Игровая зона
Бассейн и SPA
  • Сауна
  • Бассейн
Спорт
  • Тренажерный зал
  • Пространство для йоги
Территория
  • Коворкинг
  • Сад
  • Лобби для гостей
  • Зона отдыха
