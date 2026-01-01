Описание

Современный жилой комплекс, созданный для жизни в ритме мегаполиса, в Jumeirah Garden City. Апарт-комплекс KORO One — это новое поколение городской недвижимости, в которой сочетаются функциональность, эстетика и комфорт. Название KORO происходит от итальянского Cuore («сердце»), отражая философию проекта: дом — это не просто стены, а центр жизни, место силы и вдохновения. Ключевые особенности - Во всех апартаментах чистовая отделка в натуральной цветовой гамме, мягкие текстуры, открытые планировки, панорамные окна, встроенная техника бренда Whirlpool и системы хранения. - Для удобства жителей за каждым лотом закреплено одно парковочное место. - Резидентам доступны: тренажерный зал, йога-студия, бассейн на крыше с видом на город, сауна, лаунж-зона, коворкинг с видом на внутренний сад и др. Преимущества расположения Проект находится в оживленном районе с хорошо развитой сетью автодорог и имеет удобный выезд на крупное шоссе Sheikh Zayed Road. Дорога до районов Downtown Dubai и DIFC займет 5 минут, до пляжа Jumeirah Beach и популярной локации Dubai Frame — 10 минут. В радиусе 5-10 минут расположены кафе, рестораны и магазины. Путь до Dubai International Airport составит 20 минут.