Knightsbridge by Leos

Описание

Закрытое жилое сообщество Knightsbridge в Meydan District 11 объединяет британскую архитектуру и устойчивые эко-технологии. Проект фокусируется на физическом, эмоциональном и ментальном благополучии и позиционируется как первое в Дубае климатически адаптируемое оздоровительное коммьюнити. Ключевые особенности: – Виллы и таунхаусы предлагаются с полной чистовой отделкой высокого класса, продуманными интерьерными решениями, полностью оборудованными кухнями и панорамными окнами. – Каждая резиденция оснащена частным бассейном и собственным садом с зоной для выращивания растений, а также просторными террасами. – Инфраструктура общего пользования включает лагуну для купания, оздоровительные водные элементы с эффектом насыщения кислородом, зоны для йоги и медитации, прогулочные маршруты и благоустроенные общественные пространства. – В инженерных и эксплуатационных решениях используются энергоэффективные технологии, включая солнечные водонагреватели, LED-освещение, умные системы орошения и двойное UV-устойчивое остекление. Преимущества расположения Объект имеет прямой выезд на магистрали E66 и E311. Дорога до Meydan Racecourse, Downtown Dubai, Burj Khalifa и Dubai Mall занимает около 10-15 минут на автомобиле. До Business Bay, Mall of the Emirates и Dubai Hills Mall можно доехать за 15-20 минут. Dubai International Airport (DXB) расположен в 20 минутах езды.