Knightsbridge by Leos

15/15, Al Abjar Street, Wadi Al Safa 3, Hadaeq Mohammed Bin Rashid, Dubai, United Arab Emirates
Здание
  Здание
Здание
Здание
Здание
Здание
Застройщик
Leos Development
Площадь
от 185 м² до 246 м²
Количество спален
от 4 до 6
Стартовая цена
от 2 162 571 $от 11 639 $/м²

График платежей *

До завершения строительства
50%
При передаче ключей
50%
Период рассрочки после передачи ключей
24 месяца
Доступна рассрочка после передачи ключей
Доступно
Налог при оформлении договора
5%
  1. До завершения строительства
    50%
* Застройщик оставляет за собой право пересмотреть план оплаты в индивидуальном порядке.

О проекте

Тип объектаЖилой
Ввод в эксплуатацию2 кв. 2028
Виды отделкиВстроенная кухня, С отделкой
Высота потолков3.2 м
Количество корпусов3
ВодоснабжениеЕсть
БалконЕсть
Типы лотовВилла, Таунхаус
Стадия строительстваНа этапе строительства

Продажа

Спальни
Площадь м²
Стоимость $
Стоимость за $/м²
4 спальни
185
2 162 571
11 639
Брошюра проектаКаталог планировок

Описание

Закрытое жилое сообщество Knightsbridge в Meydan District 11 объединяет британскую архитектуру и устойчивые эко-технологии. Проект фокусируется на физическом, эмоциональном и ментальном благополучии и позиционируется как первое в Дубае климатически адаптируемое оздоровительное коммьюнити. Ключевые особенности: – Виллы и таунхаусы предлагаются с полной чистовой отделкой высокого класса, продуманными интерьерными решениями, полностью оборудованными кухнями и панорамными окнами. – Каждая резиденция оснащена частным бассейном и собственным садом с зоной для выращивания растений, а также просторными террасами. – Инфраструктура общего пользования включает лагуну для купания, оздоровительные водные элементы с эффектом насыщения кислородом, зоны для йоги и медитации, прогулочные маршруты и благоустроенные общественные пространства. – В инженерных и эксплуатационных решениях используются энергоэффективные технологии, включая солнечные водонагреватели, LED-освещение, умные системы орошения и двойное UV-устойчивое остекление. Преимущества расположения Объект имеет прямой выезд на магистрали E66 и E311. Дорога до Meydan Racecourse, Downtown Dubai, Burj Khalifa и Dubai Mall занимает около 10-15 минут на автомобиле. До Business Bay, Mall of the Emirates и Dubai Hills Mall можно доехать за 15-20 минут. Dubai International Airport (DXB) расположен в 20 минутах езды.

Локация

На карте
15/15, Al Abjar Street, Wadi Al Safa 3, Hadaeq Mohammed Bin Rashid, Dubai, United Arab Emirates

Транспортная доступность

Школа1 км
Магазин500 м
Медицинский центр1 км
Аэропорт12 км

Преимущества проекта

Досуг
  • Кинотеатр
Для детей
  • Детская площадка
  • Игровая зона
  • Детский бассейн
Бассейн и SPA
  • Крытый бассейн
  • Массажный центр
  • Сауна
  • Раздельный бассейн
  • Spa-центр
  • Бассейн
Спорт
  • Тренажерный зал
  • Беговая дорожка
  • Спортивная площадка
  • Пространство для йоги
Территория
  • Зона барбекю
  • Сад
  • Парк на территории
  • Зона отдыха
  • Прогулочная зона
Дополнительно
  • Открытый балкон
