Каталог
RU
$
ОАЭ
+971 (4) 412-5007
ГлавнаяКаталог проектовIVY at Park Five by Deyaar

IVY at Park Five by Deyaar

H39 Building, Me'Aisem First, Jebel Ali, Dubai, United Arab Emirates
Здание
  1. Здание
Item 1 of 1
Здание
Застройщик
Deyaar Development Company
Площадь
от 40 м² до 253 м²
Количество спален
от 1 до 3
Стартовая цена
от 196 266 $от 3 516 $/м²

График платежей *

При бронировании
10%
До завершения строительства
35%
При передаче ключей
55%
Налог при оформлении договора
4%
  1. При бронировании
    10%
Item 1 of 4
* Застройщик оставляет за собой право пересмотреть план оплаты в индивидуальном порядке.

О проекте

Тип объектаЖилой
Ввод в эксплуатацию4 кв. 2027
Виды отделкиС отделкой
Количество корпусов1
Этажность8
ВодоснабжениеЕсть
Типы лотовАпартаменты, Дуплекс
Стадия строительстваНа этапе строительства

Продажа

Спальни
Площадь м²
Стоимость $
Стоимость за $/м²
Студия
40
196 266 – 203 774
4 867 – 5 019
2 спальни
113
446 853 – 460 714
3 942 – 4 063
Брошюра проектаКаталог планировок

Описание

Новая резиденция IVY at ParkFive, расположенная в динамично развивающемся районе Dubai Production City, предлагает жильцам гармоничное сочетание зон для спорта, отдыха и оздоровления на трех этажах, обеспечивая высокий уровень комфорта и приватности. Озелененные террасы, раскинувшиеся вокруг проекта, создают ощущение городского оазиса. Ключевые особенности – Светлые интерьеры с высокими потолками, панорамными окнами и отделкой премиум-класса. – Пешеходные аллеи (сикки) в современном исполнении связывают ключевые пространства комплекса, формируя сбалансированную экосистему для общения и отдыха. – Для досуга жителей доступны подогреваемый бассейн, BBQ-зона с шезлонгами, оснащенный фитнес-центр и детские игровые площадки с системой видеонаблюдения. Преимущества расположения Благодаря удачной локации отсюда легко добираться в любую точку Дубая. Дорога до торгового центра City Centre Me’aisem займет 6 минут. Примерно за 10-15 минут можно доехать до престижных учебных заведений, включая Dubai British School и GEMS Metropole School, а также до развлекательных центров Nakheel Mall и Dubai Sports City. 20 минут отделяют резиденцию от знаменитого Palm Jumeirah. Международные аэропорты Dubai International Airport и Al Maktoum International Airport находятся в 25-30 минутах пути.

Локация

На карте
H39 Building, Me'Aisem First, Jebel Ali, Dubai, United Arab Emirates

Транспортная доступность

Школа3 км
Магазин600 м
Медицинский центр2 км
Аэропорт23 км

Преимущества проекта

Для детей
  • Детская площадка
  • Игровая зона
  • Детский бассейн
Бассейн и SPA
  • Раздельный бассейн
  • Бассейн
  • Открытый бассейн
Спорт
  • Тренажерный зал
  • Беговая дорожка
  • Спортивная площадка
Территория
  • Зона барбекю
  • Коворкинг
  • Сад
  • Парк на территории
  • Зона отдыха
  • Прогулочная зона
Дополнительно
  • Магазины
  • Медицинский центр
  • Ресторан / Кафе
  • Терраса
Каталог