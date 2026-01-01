Ice Beach by Major

Описание

Премиальный жилой комплекс в Рас-эль-Хайме. В основе концепции ЖК Ice Beach лежит гармония контрастов: прозрачность и холодная эстетика льда сочетаются с теплом и динамикой прибрежной жизни. Архитектура объединяет приватность и открытость сообществу, спокойствие и энергию, повседневный комфорт и особенные моменты. Ключевые особенности - Апартаменты сдаются с чистовой отделкой и разделены на коллекции: Aurora — для односпальных, Polar — для двуспальных, Antarctica — для трехспальных. - Главным элементом фасада становятся объёмные кристаллические кубы. Грани отражают, рассеивают и преломляют дневной свет, благодаря чему внешний облик здания меняется в зависимости от времени суток и освещения. - Богатая инфраструктура комплекса включает: фитнес-зал, скалодром, беговую дорожку, студию йоги и пилатеса, библиотеку, переговорную, лаунж-зоны, spa, джакузи, баню, инфракрасную сауну, раздельные бассейны для взрослых и детей, круглосуточный консьерж-сервис, ледовый каток с искусственным покрытием и др. Преимущества расположения Проект расположен вблизи шоссе Sheikh Mohammed Bin Salem Street. Всего за 3 минуты можно добраться до острова Al Marjan, на котором строится Wynn Resort, за 4 минуты – до торгового центра Al Hamra Mall, за 6 минут – до клиники RAK Medical Center Al Jazeera, за 7 минут – до Al Hamra Golf Club. Дорога до Ras Al Khaimah International Airport займет 25 минут.