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Ice Beach by Major

Al Hamraa, Sector 6, Ras Al Khaimah, United Arab Emirates
Здание
  1. Здание
Item 1 of 3
1 / 3
Здание
Здание
Здание
Застройщик
Major Developers
Площадь
от 50 м² до 481 м²
Количество спален
от 1 до 3
Стартовая цена
от 415 573 $от 6 207 $/м²

График платежей *

При бронировании
5%
При оформлении договора
15%
До завершения строительства
50%
При передаче ключей
10%
После передачи ключей
20%
Период рассрочки после передачи ключей
20 месяцев
Доступна рассрочка после передачи ключей
Доступно
Налог при оформлении договора
4%
  1. При бронировании
    5%
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* Застройщик оставляет за собой право пересмотреть план оплаты в индивидуальном порядке.

О проекте

Тип объектаЖилой
Ввод в эксплуатацию3 кв. 2029
Виды отделкиС отделкой
Высота потолков3.8 м
Количество корпусов1
Этажность14
ВодоснабжениеЕсть
БалконЕсть
Типы лотовАпартаменты, Вилла, Дуплекс
Стадия строительстваНа этапе строительства

Продажа

Спальни
Площадь м²
Стоимость $
Стоимость за $/м²
1 спальня
50 – 94
415 573 – 700 781
7 424 – 8 187
2 спальни
138
1 048 189
7 574
3 спальни
163 – 165
1 279 608 – 1 374 898
7 803 – 8 324
Брошюра проектаКаталог планировок

Описание

Премиальный жилой комплекс в Рас-эль-Хайме. В основе концепции ЖК Ice Beach лежит гармония контрастов: прозрачность и холодная эстетика льда сочетаются с теплом и динамикой прибрежной жизни. Архитектура объединяет приватность и открытость сообществу, спокойствие и энергию, повседневный комфорт и особенные моменты. Ключевые особенности - Апартаменты сдаются с чистовой отделкой и разделены на коллекции: Aurora — для односпальных, Polar — для двуспальных, Antarctica — для трехспальных. - Главным элементом фасада становятся объёмные кристаллические кубы. Грани отражают, рассеивают и преломляют дневной свет, благодаря чему внешний облик здания меняется в зависимости от времени суток и освещения. - Богатая инфраструктура комплекса включает: фитнес-зал, скалодром, беговую дорожку, студию йоги и пилатеса, библиотеку, переговорную, лаунж-зоны, spa, джакузи, баню, инфракрасную сауну, раздельные бассейны для взрослых и детей, круглосуточный консьерж-сервис, ледовый каток с искусственным покрытием и др. Преимущества расположения Проект расположен вблизи шоссе Sheikh Mohammed Bin Salem Street. Всего за 3 минуты можно добраться до острова Al Marjan, на котором строится Wynn Resort, за 4 минуты – до торгового центра Al Hamra Mall, за 6 минут – до клиники RAK Medical Center Al Jazeera, за 7 минут – до Al Hamra Golf Club. Дорога до Ras Al Khaimah International Airport займет 25 минут.

Локация

На карте
Al Hamraa, Sector 6, Ras Al Khaimah, United Arab Emirates

Транспортная доступность

Магазин100 м
Медицинский центр7 км
Аэропорт34 км

Преимущества проекта

Досуг
  • Библиотека
Для детей
  • Детский бассейн
Бассейн и SPA
  • Джакузи
  • Сауна
  • Spa-центр
  • Открытый бассейн
Спорт
  • Тренажерный зал
  • Беговая дорожка
  • Спортивная площадка
  • Пространство для йоги
Территория
  • Лобби для гостей
  • Переговорная
  • Зона отдыха
  • Прогулочная зона
Дополнительно
  • Набережная
КаталогКарта