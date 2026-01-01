Каталог
Hyde Residences by City View

88/1, Al Khail Road, Dubai, United Arab Emirates
Застройщик
City View Developments
Площадь
от 74 м² до 124 м²
Количество спален
от 1 до 2
Стартовая цена
от 634 929 $от 8 543 $/м²

График платежей *

При бронировании
20%
До завершения строительства
30%
При передаче ключей
50%
Налог при оформлении договора
4%
* Застройщик оставляет за собой право пересмотреть план оплаты в индивидуальном порядке.

О проекте

Тип объектаЖилой
Ввод в эксплуатацию1 кв. 2027
Виды отделкиВстроенная кухня, С отделкой
Количество корпусов1
Этажность24
ВодоснабжениеЕсть
БалконЕсть
Типы лотовАпартаменты
Стадия строительстваНа этапе строительства

Продажа

Спальни
Площадь м²
Стоимость $
Стоимость за $/м²
1 спальня
74 – 77
634 929 – 692 416
8 543 – 8 947
2 спальни
124
1 080 729
8 714
Брошюра проектаКаталог планировок

Описание

Оазис творческой энергии в самом сердце мегаполиса. Hyde Residences в партнерстве с Ennismore предлагает уникальный синтез современной роскоши и богемного образа жизни. Проект создает динамичное и элегантное пространство, в котором городская среда обретает новое измерение. Ключевые особенности — Продуманная отделка в лесистых, карамельных и бежевых оттенках. Использованы керамогранит с эффектом терраццо, натуральное дерево, кварц, стекло и светлый мрамор. Встроенная техника от Teka, Whirlpool и Frigidaire. — Премиальная инфраструктура: бассейны, spa, корты для падл-тенниса и пиклбола, комната для подкастов, ресторан и бар от Rikas Group, фитнес-студия, открытый кинотеатр, детская площадка и библиотека. — Полный спектр сервисных услуг включает консьерж-обслуживание резиденций, швейцара и парковщика, а также круглосуточную охрану. Дополнительно доступно обслуживание À La Carte: шеф-повар на дому, персональный шопинг, няня и выгул собак, химчистка и прачечная, частный транспорт, уроки диджеинга, занятия с личным тренером и сеансы оздоровления. — Программа льгот Accor предоставляет глобальный VIP статус Live Limitless для планирования путешествий. Владельцы получают автоматические апгрейды при заселении в более чем 5500 отелей по всему миру и 20% скидки. Преимущества расположения Комплекс находится в престижном сообществе Dubai Hills Estate, в окружении зеленых парков, гольф-полей и бутиков. В радиусе 5 минут расположены Dubai Hills Mall, King's College Hospital и Dubai Hills Golf Club. Дорога до GEMS Wellington Academy, Brighton College Dubai и Al Barsha Mall займет 10-15 минут. Путь до популярного района Palm Jumeirah продлится 25 минут, до Downtown Dubai, Dubai Mall и Burj Khalifa — 30 минут. Добраться до Dubai International Airport можно за 35 минут.

Локация

На карте
88/1, Al Khail Road, Dubai, United Arab Emirates

Транспортная доступность

Общественный транспорт120 м
Магазин600 м
Медицинский центр2 км
Аэропорт26 км

Преимущества проекта

Досуг
  • Кинотеатр
  • Библиотека
  • Падел-теннис
Для детей
  • Детская площадка
  • Игровая зона
Бассейн и SPA
  • Spa-центр
  • Бассейн
Спорт
  • Тренажерный зал
  • Пространство для йоги
Территория
  • Зона барбекю
  • Коворкинг
  • Зона отдыха
Дополнительно
  • Магазины
  • Ресторан / Кафе
  • Терраса
