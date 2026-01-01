Описание

Holm Central — жилой комплекс, состоящий из двух малоэтажных домов в районе Jumeirah Garden City. Комфорт пятизвездочного отеля здесь объединен с преимуществами современной городской жизни. Плавные элементы фасада смягчают строгую геометрию зданий и подчеркивают их архитектурную индивидуальность. Ключевые особенности - Во всех апартаментах чистовая отделка в бежевых оттенках, продуманные функциональные планировки, высокие потолки, панорамные окна. - Резидентам доступны: тренажерный зал, детская площадка, пространство для йоги, лаунж-зоны, раздельные бассейны для взрослых и детей, сауна, терраса для барбекю, сад с прогулочными дорожками и др. Преимущества расположения Проект выгодно расположен вблизи шоссе Sheikh Zayed Road. За 3 минуты можно добраться до остановки общественного транспорта, за 5 минут – до станции метро World Trade Centre, пляжа La Mer Beach, районов Downtown Dubai и DIFC. Дорога до других популярных районов Palm Jumeirah и Dubai Marina займет 20 минут. Dubai International Airport находится в 15 минутах пути.