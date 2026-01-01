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Holm Central

52, 12A Street, Al Satwa, Jumeirah, Dubai, United Arab Emirates
Здание
  1. Здание
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Здание
Здание
Застройщик
Holm Developments
Площадь
от 35 м² до 182 м²
Количество спален
от 1 до 2
Стартовая цена
от 302 854 $от 5 429 $/м²

График платежей *

При бронировании
5%
При оформлении договора
5%
До завершения строительства
25%
При передаче ключей
65%
Налог при оформлении договора
4%
  1. При бронировании
    5%
Item 1 of 5
* Застройщик оставляет за собой право пересмотреть план оплаты в индивидуальном порядке.

О проекте

Тип объектаЖилой
Ввод в эксплуатацию1 кв. 2029
Виды отделкиС отделкой
Количество корпусов2
Этажность12
ВодоснабжениеЕсть
БалконЕсть
Типы лотовАпартаменты

Продажа

Спальни
Площадь м²
Стоимость $
Стоимость за $/м²
Студия
35 – 55
302 854 – 368 399
6 676 – 8 648
1 спальня
57 – 72
465 598 – 557 613
7 666 – 8 057
2 спальни
100 – 182
760 710 – 990 506
5 429 – 7 540

Описание

Holm Central — жилой комплекс, состоящий из двух малоэтажных домов в районе Jumeirah Garden City. Комфорт пятизвездочного отеля здесь объединен с преимуществами современной городской жизни. Плавные элементы фасада смягчают строгую геометрию зданий и подчеркивают их архитектурную индивидуальность. Ключевые особенности - Во всех апартаментах чистовая отделка в бежевых оттенках, продуманные функциональные планировки, высокие потолки, панорамные окна. - Резидентам доступны: тренажерный зал, детская площадка, пространство для йоги, лаунж-зоны, раздельные бассейны для взрослых и детей, сауна, терраса для барбекю, сад с прогулочными дорожками и др. Преимущества расположения Проект выгодно расположен вблизи шоссе Sheikh Zayed Road. За 3 минуты можно добраться до остановки общественного транспорта, за 5 минут – до станции метро World Trade Centre, пляжа La Mer Beach, районов Downtown Dubai и DIFC. Дорога до других популярных районов Palm Jumeirah и Dubai Marina займет 20 минут. Dubai International Airport находится в 15 минутах пути.

Локация

На карте
52, 12A Street, Al Satwa, Jumeirah, Dubai, United Arab Emirates

Транспортная доступность

Общественный транспорт650 м
Школа1 км
Магазин750 м
Медицинский центр700 м
Метро1 км
Аэропорт9 км

Преимущества проекта

Для детей
  • Детская площадка
  • Игровая зона
  • Детский бассейн
Бассейн и SPA
  • Сауна
  • Открытый бассейн
Спорт
  • Тренажерный зал
  • Пространство для йоги
Территория
  • Зона барбекю
  • Сад
  • Лобби для гостей
  • Зона отдыха
  • Прогулочная зона
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