Haven by Binghatti

Описание

Спокойствие и безмятежность среди динамики престижного района Dubai Sports City. Шедевр современной архитектуры — Haven возвысится на 31 этаж над элитным коммьюнити мирового уровня в самом сердце Дубая. Эта вдохновляющая гавань, подобная райскому уголку, идеально подойдет семьям с детьми и экспатам, а также может стать прекрасной инвестицией. Ключевые особенности — Уютные интерьеры в бежевых тонах выполнены с использованием премиальных материалов: натурального дерева, мрамора и текстурного травертина. Панорамные окна наполняют помещения естественным светом и открывают умиротворяющие виды большого города с высоты жилых башен. — На территории резиденции созданы зоны отдыха класса люкс, включая парк, зеленый лабиринт, тренажерный зал, беговую дорожку, корты для баскетбола и падел-тенниса, детский и взрослые бассейны, игровую площадку и клуб. — Все лоты оборудованы современной кухней и системой «умный дом», которая позволяет легко управлять бытовыми делами через приложение на смартфоне. Преимущества расположения Объект находится в стратегически удобной зоне, неподалеку от ключевых транспортных узлов. Поездка до торгового центра Mall of the Emirates займет около 20 минут, до пляжа Kite Beach — примерно 25 минут. Burj Khalifa и центр Downtown Dubai находятся в 25 минутах езды, а до Dubai Marina можно добраться за 22 минуты. Для любителей активного образа жизни в радиусе 5–10 минут расположены спортивные академии, поля для гольфа и фитнес-центры. Рядом также находятся школы, такие как GEMS United School и Victory Heights Primary School. Поездка до международного аэропорта Дубая займет около 30 минут, а до аэропорта Al Maktoum International — всего 25 минут.