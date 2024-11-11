Каталог
Haven by Binghatti

14, Dubai Sports City Street, Stadium View Apartments, Al Hebiah Fourth, Dubai Land, Dubai, United Arab Emirates
Экстерьер
Экстерьер
Экстерьер
Экстерьер
Экстерьер
Экстерьер
Экстерьер
Экстерьер
Застройщик
Binghatti Holding
Площадь
от 105 м² до 125 м²
Количество спален
2
Стартовая цена
от 462 900 $от 4 040 $/м²

График платежей *

При бронировании
20%
До завершения строительства
50%
При передаче ключей
30%
Налог при оформлении договора
4%
  1. При бронировании
    20%
* Застройщик оставляет за собой право пересмотреть план оплаты в индивидуальном порядке.
  1. Новый уникальный тариф для агентов

    Новый уникальный тариф для агентов

    Тариф “Оффлайн” для агентов, работающих на территории ОАЭ
    Подробнее
О проекте

Тип объектаЖилой
Ввод в эксплуатацию4 кв. 2026
Виды отделкиВстроенная кухня, С отделкой
Высота потолков3.8 м
Количество корпусов1
Этажность31
ВодоснабжениеЕсть
БалконЕсть
Типы лотовАпартаменты
Стадия строительстваНа этапе строительства

Продажа

Спальни
Площадь м²
Стоимость $
Стоимость за $/м²
2 спальни
105 – 125
462 900 – 506 467
4 040 – 4 402
Брошюра проектаКаталог планировок

Описание

Спокойствие и безмятежность среди динамики престижного района Dubai Sports City. Шедевр современной архитектуры — Haven возвысится на 31 этаж над элитным коммьюнити мирового уровня в самом сердце Дубая. Эта вдохновляющая гавань, подобная райскому уголку, идеально подойдет семьям с детьми и экспатам, а также может стать прекрасной инвестицией. Ключевые особенности — Уютные интерьеры в бежевых тонах выполнены с использованием премиальных материалов: натурального дерева, мрамора и текстурного травертина. Панорамные окна наполняют помещения естественным светом и открывают умиротворяющие виды большого города с высоты жилых башен. — На территории резиденции созданы зоны отдыха класса люкс, включая парк, зеленый лабиринт, тренажерный зал, беговую дорожку, корты для баскетбола и падел-тенниса, детский и взрослые бассейны, игровую площадку и клуб. — Все лоты оборудованы современной кухней и системой «умный дом», которая позволяет легко управлять бытовыми делами через приложение на смартфоне. Преимущества расположения Объект находится в стратегически удобной зоне, неподалеку от ключевых транспортных узлов. Поездка до торгового центра Mall of the Emirates займет около 20 минут, до пляжа Kite Beach — примерно 25 минут. Burj Khalifa и центр Downtown Dubai находятся в 25 минутах езды, а до Dubai Marina можно добраться за 22 минуты. Для любителей активного образа жизни в радиусе 5–10 минут расположены спортивные академии, поля для гольфа и фитнес-центры. Рядом также находятся школы, такие как GEMS United School и Victory Heights Primary School. Поездка до международного аэропорта Дубая займет около 30 минут, а до аэропорта Al Maktoum International — всего 25 минут.

Локация

На карте
14, Dubai Sports City Street, Stadium View Apartments, Al Hebiah Fourth, Dubai Land, Dubai, United Arab Emirates

Район Дубай Спортс Сити

Дубай
Dubai Sports City (DSC) – это динамичный и современный район, посвященный активному и здоровому образу жизни. Здесь расположены спортивные сооружения мирового класса, спортивные площадки, а также зеленые парки с велосипедными и беговыми дорожками. Район отличает развитая социальная инфраструктура, поэтому сообщество идеально подойдет для молодежи и семей с детьми.
Подробнее

Транспортная доступность

Общественный транспорт300 м
Школа1 км
Магазин1 км
Медицинский центр2 км
Аэропорт30 км

Преимущества проекта

Досуг
  • Падел-теннис
Для детей
  • Детская площадка
  • Детский бассейн
Бассейн и SPA
  • Открытый бассейн
Спорт
  • Баскетбольный корт
  • Тренажерный зал
  • Беговая дорожка
Территория
  • Парк на территории

Застройщик

Binghatti Holding

Binghatti Holding

Одна из крупнейших компаний в ОАЭ. Девелопер занимается не только жилой недвижимостью, но также гостиничным бизнесом, дизайном интерьера и т.д. Застройщик отличается быстрыми темпами строительства и оригинальной архитектурой зданий.
Подробнее

Новости

  1. Топ учебных заведений Дубая: сады, школы и высшее образование
    Топ учебных заведений Дубая: сады, школы и высшее образование 24.03.2025
  2. Какие факторы влияют на выбор недвижимости для жизни в Дубае
    Какие факторы влияют на выбор недвижимости для жизни в Дубае11.11.2024
