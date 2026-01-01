Hadley Heights 2 by Leos

Описание

Жилой комплекс нового поколения в Dubai Sports City, созданный в коллаборации с трехкратным олимпийским чемпионом по плаванию Томом Дином. Его спортивный путь стал символом точности, самоотдачи и стремления к высшим результатам — ценностей, заложенных в основу концепции ЖК Hadley Heights 2. Архитектура комплекса вдохновлена движением воды и течением времени. Днем здание выглядит легким и динамичным, а ночью становится выразительным световым акцентом района. Ключевые особенности - Во всех апартаментах чистовая отделка в светлых тонах, кварцевые столешницы, керамогранитная напольная плитка, смесители с функцией экономии воды, энергоэффективное освещение, окна с двойным остеклением, встроенная техника европейских брендов (Teka/Siemens), кухонные шкафы и гардеробные. - Дополнительно резиденты могут заказать комплект мебели и установку системы «Умный дом». - Инфраструктура комплекса включает: фитнес-зал, пространство для йоги, футбольное поле, корты для падел-тенниса и баскетбола, беговую дорожку, отдельные бассейны для взрослых и детей, spa-центр, лаунж-зоны, терраса для вечеринок с диджейским пультом, игровая VR-комната и др. Преимущества расположения Проект расположен в одном из самых престижных районов города с отличной транспортной доступностью. За 2 минуты можно дойти до остановок общественного транспорта, за 5 минут – выехать на шоссе Sheikh Mohammed Bin Zayed Road. Строящаяся желтая линия метро еще больше улучшит удобство передвижения. В радиусе 15 минут находятся торговый центр Mall of the Emirates, тематический парк IMG World of Adventures, районы Dubai Marina и Palm Jumeirah. В радиусе 20 минут – популярные локации Burj Khalifa, Dubai Mall, Dubai Frame. Дорога до Dubai International Airport займет 24 минуты.