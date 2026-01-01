Каталог
Hadley Heights 2 by Leos

The Spirit Tower, Hub Golf View Apartments, Al Hebiah Fourth, Dubai Land, Dubai, United Arab Emirates
Застройщик
Leos Development
Площадь
от 117 м² до 129 м²
Количество спален
2
Стартовая цена
от 460 829 $от 3 750 $/м²

График платежей *

При бронировании
20%
До завершения строительства
45%
После передачи ключей
35%
Период рассрочки после передачи ключей
36 месяцев
Доступна рассрочка после передачи ключей
Доступно
Налог при оформлении договора
4%
  1. При бронировании
    20%
* Застройщик оставляет за собой право пересмотреть план оплаты в индивидуальном порядке.

О проекте

Тип объектаЖилой
Ввод в эксплуатацию4 кв. 2027
Виды отделкиВстроенная кухня, С отделкой
Высота потолков3.2 м
Количество корпусов1
ВодоснабжениеЕсть
БалконЕсть
Типы лотовАпартаменты
Стадия строительстваНа этапе строительства

Продажа

Спальни
Площадь м²
Стоимость $
Стоимость за $/м²
2 спальни
117 – 129
460 829 – 484 106
3 750 – 3 919
Брошюра проектаКаталог планировок

Описание

Жилой комплекс нового поколения в Dubai Sports City, созданный в коллаборации с трехкратным олимпийским чемпионом по плаванию Томом Дином. Его спортивный путь стал символом точности, самоотдачи и стремления к высшим результатам — ценностей, заложенных в основу концепции ЖК Hadley Heights 2. Архитектура комплекса вдохновлена движением воды и течением времени. Днем здание выглядит легким и динамичным, а ночью становится выразительным световым акцентом района. Ключевые особенности - Во всех апартаментах чистовая отделка в светлых тонах, кварцевые столешницы, керамогранитная напольная плитка, смесители с функцией экономии воды, энергоэффективное освещение, окна с двойным остеклением, встроенная техника европейских брендов (Teka/Siemens), кухонные шкафы и гардеробные. - Дополнительно резиденты могут заказать комплект мебели и установку системы «Умный дом». - Инфраструктура комплекса включает: фитнес-зал, пространство для йоги, футбольное поле, корты для падел-тенниса и баскетбола, беговую дорожку, отдельные бассейны для взрослых и детей, spa-центр, лаунж-зоны, терраса для вечеринок с диджейским пультом, игровая VR-комната и др. Преимущества расположения Проект расположен в одном из самых престижных районов города с отличной транспортной доступностью. За 2 минуты можно дойти до остановок общественного транспорта, за 5 минут – выехать на шоссе Sheikh Mohammed Bin Zayed Road. Строящаяся желтая линия метро еще больше улучшит удобство передвижения. В радиусе 15 минут находятся торговый центр Mall of the Emirates, тематический парк IMG World of Adventures, районы Dubai Marina и Palm Jumeirah. В радиусе 20 минут – популярные локации Burj Khalifa, Dubai Mall, Dubai Frame. Дорога до Dubai International Airport займет 24 минуты.

Локация

На карте
The Spirit Tower, Hub Golf View Apartments, Al Hebiah Fourth, Dubai Land, Dubai, United Arab Emirates

Район Дубай Спортс Сити

Дубай
Dubai Sports City (DSC) – это динамичный и современный район, посвященный активному и здоровому образу жизни. Здесь расположены спортивные сооружения мирового класса, спортивные площадки, а также зеленые парки с велосипедными и беговыми дорожками. Район отличает развитая социальная инфраструктура, поэтому сообщество идеально подойдет для молодежи и семей с детьми.
Подробнее

Транспортная доступность

Общественный транспорт260 м
Школа550 м
Магазин500 м
Медицинский центр800 м
Аэропорт30 км

Преимущества проекта

Досуг
  • Падел-теннис
Для детей
  • Детская площадка
  • Игровая зона
  • Детский бассейн
Бассейн и SPA
  • Spa-центр
  • Открытый бассейн
Спорт
  • Баскетбольный корт
  • Тренажерный зал
  • Беговая дорожка
  • Спортивная площадка
  • Пространство для йоги
Территория
  • Зона барбекю
  • Сад
  • Лобби для гостей
  • Зона отдыха
  • Прогулочная зона
Дополнительно
  • Магазины
