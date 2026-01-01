Grosvenor House by Lotus Living

Описание

Grosvenor House – камерный жилой комплекс от Lotus Living Properties, расположенный в районе Dubai South. Проект включает 51 апартамент с одной и двумя спальнями. Архитектура сочетает британские мотивы, современную геометрию фасадов и просторные балконы, а инфраструктура предусматривает пространства для спорта и семейного отдыха. Ключевые особенности – Интерьерная концепция построена на теплых нейтральных оттенках, древесных фактурах, декоративных стеновых панелях и поверхностях с рисунком камня. Апартаменты передаются без мебели. Высота потолков в гостиных и кухнях составляет 3 метра. – Представленные планировки включают открытые кухни, балконы и зоны для стирки. Большие окна обеспечивают естественное освещение жилых помещений. – На крыше предусмотрены открытый бассейн, терраса с шезлонгами и лаунж-зона с местами для отдыха и общения. – Для жителей запланированы крытый тренажерный зал, детская игровая комната и просторное лобби с консьерж-сервисом. – В здании предусмотрены два жилых лифта, подземный уровень и одно парковочное место для каждой квартиры. Преимущества расположения Dubai South расположен рядом с международным аэропортом Al Maktoum и Expo City Dubai. Поездка до этих объектов занимает ориентировочно 15 минут, до Dubai Marina – около 20 минут, а до Downtown Dubai – примерно 30 минут. Расположение комплекса обеспечивает удобное сообщение с деловыми и транспортными центрами южной части Дубая.