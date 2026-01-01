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Grosvenor House by Lotus Living

13, MAG 5 Boulevard, Madinat Al Mataar, Madinat Al Maktoum, Dubai, United Arab Emirates
Здание
  1. Здание
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Здание
Здание
Застройщик
Lotus Living Properties
Площадь
от 59 м² до 98 м²
Количество спален
от 1 до 2
Стартовая цена
от 272 839 $от 3 837 $/м²

График платежей *

При бронировании
10%
При оформлении договора
10%
До завершения строительства
10%
При передаче ключей
70%
Налог при оформлении договора
4%
  1. При бронировании
    10%
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* Застройщик оставляет за собой право пересмотреть план оплаты в индивидуальном порядке.

О проекте

Тип объектаЖилой
Ввод в эксплуатацию2 кв. 2027
Виды отделкиС отделкой
Высота потолков3 м
Количество корпусов1
Этажность4
ВодоснабжениеЕсть
БалконЕсть
Типы лотовАпартаменты
Стадия строительстваНа этапе строительства
Тип парковкиПодземная парковка

Продажа

Спальни
Площадь м²
Стоимость $
Стоимость за $/м²
1 спальня
59 – 80
272 839 – 307 420
3 837 – 4 596
2 спальни
92 – 98
362 423 – 389 653
3 907 – 3 976
Брошюра проектаКаталог планировок

Описание

Grosvenor House – камерный жилой комплекс от Lotus Living Properties, расположенный в районе Dubai South. Проект включает 51 апартамент с одной и двумя спальнями. Архитектура сочетает британские мотивы, современную геометрию фасадов и просторные балконы, а инфраструктура предусматривает пространства для спорта и семейного отдыха. Ключевые особенности – Интерьерная концепция построена на теплых нейтральных оттенках, древесных фактурах, декоративных стеновых панелях и поверхностях с рисунком камня. Апартаменты передаются без мебели. Высота потолков в гостиных и кухнях составляет 3 метра. – Представленные планировки включают открытые кухни, балконы и зоны для стирки. Большие окна обеспечивают естественное освещение жилых помещений. – На крыше предусмотрены открытый бассейн, терраса с шезлонгами и лаунж-зона с местами для отдыха и общения. – Для жителей запланированы крытый тренажерный зал, детская игровая комната и просторное лобби с консьерж-сервисом. – В здании предусмотрены два жилых лифта, подземный уровень и одно парковочное место для каждой квартиры. Преимущества расположения Dubai South расположен рядом с международным аэропортом Al Maktoum и Expo City Dubai. Поездка до этих объектов занимает ориентировочно 15 минут, до Dubai Marina – около 20 минут, а до Downtown Dubai – примерно 30 минут. Расположение комплекса обеспечивает удобное сообщение с деловыми и транспортными центрами южной части Дубая.

Локация

На карте
13, MAG 5 Boulevard, Madinat Al Mataar, Madinat Al Maktoum, Dubai, United Arab Emirates

Транспортная доступность

Общественный транспорт2 км
Школа3 км
Магазин200 м
Медицинский центр2 км
Аэропорт20 км

Преимущества проекта

Для детей
  • Детская площадка
Бассейн и SPA
  • Бассейн
  • Открытый бассейн
Спорт
  • Тренажерный зал
Территория
  • Сад
  • Лобби для гостей
  • Зона отдыха
Дополнительно
  • Магазины
  • Открытый балкон
  • Ресторан / Кафе
  • Терраса
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