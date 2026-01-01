RU
Greenfield Living

Moza Building, Madinat Al Mataar, Madinat Al Maktoum, Dubai, United Arab Emirates
  1. Здание
Застройщик
Greenfield Real Estate Development
Площадь
от 61 м² до 105 м²
Количество спален
от 1 до 2
Стартовая цена
от 260 543 $от 3 714 $/м²

График платежей *

При бронировании
20%
При передаче ключей
80%
Налог при оформлении договора
4%
* Застройщик оставляет за собой право пересмотреть план оплаты в индивидуальном порядке.

О проекте

Тип объектаЖилой
Ввод в эксплуатацию4 кв. 2027
Виды отделкиВстроенная кухня, С отделкой
Количество корпусов1
Этажность5
ВодоснабжениеЕсть
БалконЕсть
Типы лотовАпартаменты
Стадия строительстваНа этапе строительства

Продажа

Спальни
Площадь м²
Стоимость $
Стоимость за $/м²
1 спальня
61 – 80
260 543 – 329 967
4 123 – 4 248
2 спальни
90 – 105
356 103 – 392 584
3 714 – 3 934
Брошюра проектаКаталог планировок

Описание

Комфортная городская жизнь в сердце развитого комьюнити. Greenfield Living — жилой комплекс в Dubai South, созданный для тех, кто ценит сочетание современной инфраструктуры, зеленых пространств и близости к деловым районам. В каждой резиденции акцент сделан на функциональность, обилие дневного света и продуманный дизайн. Ключевые особенности — Интерьеры выполнены в светлых теплых тонах с использованием премиальных материалов. Лоты сдаются с встроенной бытовой техникой, кухней и ванной, а планировки разработаны с вниманием к естественному освещению и зонированию. — Апартаменты представлены с одной спальней и кабинетом или двумя спальнями — каждый вариант спроектирован для обеспечения гармоничного баланса между работой и жизнью. — На территории: бассейн, лобби для гостей, тренажерный зал, детская игровая площадка и коворкинг. — Крыша обустроена как открытая зона отдыха. Жителям будут доступны дзен-сад, терраса для йоги, кинотеатр и зона для барбекю. Преимущества расположения Клубный дом расположен в Dubai South — одном из наиболее динамично развивающихся районов мегаполиса с прямыми выездами на основные магистрали. Добраться до Expo City, Al Forsan Stage, Vision Dubai, Aiko Hypermarket, Gems Founders School, Mango Hypermarket и Town Square Park можно за 15-20 минут. Дорога до The Outlet Village, Dubai Marina, Palm Jumeirah, Downtown Dubai, Dubai Opera, Burj Khalifa, Dubai Mall и Zabeel Palace займет 30-40 минут. Al Maktoum International Airport находится в 8 минутах пути.

Локация

На карте
Транспортная доступность

Общественный транспорт550 м
Школа1 км
Магазин200 м
Медицинский центр800 м
Аэропорт13 км

Преимущества проекта

Досуг
  • Кинотеатр
Для детей
  • Детская площадка
  • Игровая зона
Бассейн и SPA
  • Бассейн
Спорт
  • Тренажерный зал
  • Пространство для йоги
Территория
  • Зона барбекю
  • Коворкинг
  • Сад
  • Зона отдыха
Дополнительно
  • Терраса
