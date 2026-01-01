Каталог
14, Olive Point Street, Me'Aisem First, Jebel Ali, Dubai, United Arab Emirates
Застройщик
Asak Real Estate Development LLC
Площадь
от 44 м² до 158 м²
Количество спален
от 1 до 2
Стартовая цена
от 187 338 $от 3 051 $/м²

График платежей *

При оформлении договора
10%
До завершения строительства
20%
При передаче ключей
70%
Налог при оформлении договора
4%
* Застройщик оставляет за собой право пересмотреть план оплаты в индивидуальном порядке.

О проекте

Тип объектаЖилой
Ввод в эксплуатацию4 кв. 2027
Виды отделкиВстроенная кухня, С отделкой
Высота потолков3.2 м
Количество корпусов1
Этажность10
ВодоснабжениеЕсть
МеблировкаЕсть
БалконЕсть
Типы лотовАпартаменты
Стадия строительстваНа этапе строительства
Кол-во машиномест105

Продажа

Спальни
Площадь м²
Стоимость $
Стоимость за $/м²
Студия
44
187 338
4 236
1 спальня
59
272 294
4 580
2 спальни
158
484 683
3 051

Описание

Современный комплекс в престижном комьюнити. Golf Terrace Residences расположен в Dubai Production City с видами на знаменитое гольф-поле Jumeirah Golf Estates. Клубный дом предлагает полностью меблированные апартаменты и развитую инфраструктуру для комфортной жизни. Ключевые особенности — Интерьеры выполнены в натуральной палитре с использованием светлого дерева, натурального камня молочного оттенка и акцентов шалфейно-зеленого цвета. — Лаконичная кухня дополнена графитовой техникой и фартуком из черного мрамора. — Резидентам доступны тренажерные залы и spa-центры, бассейны, открытый кинотеатр, зоны для йоги и барбекю, детская игровая площадка, симулятор гольфа и мини-гольф, беговая дорожка, пространства для пинг-понга, футбола и баскетбола. Преимущества расположения Проект находится в динамично развивающемся районе Dubai Production City с прямым доступом к основным транспортным артериям. Дорога до City Centre Me'aisem, GEMS Metropole School, Mediclinic Parkview Hospital и Dubai Miracle Garden займет 5-10 минут. Добраться до Global Village, Dubai Hills Mall, JGE Golf Course, Mall of the Emirates, Downtown Dubai, Burj Khalifa, Dubai Opera, Zabeel Palace и Coca-Cola Arena можно за 15-20 минут. Путь до Al Maktoum International Airport продлится также около 20 минут.

Локация

Транспортная доступность

Общественный транспорт950 м
Магазин2 км
Медицинский центр2 км
Аэропорт33 км

Преимущества проекта

Досуг
  • Кинотеатр
  • Гольф-симулятор
Для детей
  • Детская площадка
  • Игровая зона
  • Детский бассейн
Бассейн и SPA
  • Spa-центр
  • Бассейн
Спорт
  • Тренажерный зал
  • Беговая дорожка
  • Спортивная площадка
  • Пространство для йоги
Территория
  • Зона барбекю
  • Зона отдыха
Каталог