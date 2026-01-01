Описание

Современный комплекс в престижном комьюнити. Golf Terrace Residences расположен в Dubai Production City с видами на знаменитое гольф-поле Jumeirah Golf Estates. Клубный дом предлагает полностью меблированные апартаменты и развитую инфраструктуру для комфортной жизни. Ключевые особенности — Интерьеры выполнены в натуральной палитре с использованием светлого дерева, натурального камня молочного оттенка и акцентов шалфейно-зеленого цвета. — Лаконичная кухня дополнена графитовой техникой и фартуком из черного мрамора. — Резидентам доступны тренажерные залы и spa-центры, бассейны, открытый кинотеатр, зоны для йоги и барбекю, детская игровая площадка, симулятор гольфа и мини-гольф, беговая дорожка, пространства для пинг-понга, футбола и баскетбола. Преимущества расположения Проект находится в динамично развивающемся районе Dubai Production City с прямым доступом к основным транспортным артериям. Дорога до City Centre Me'aisem, GEMS Metropole School, Mediclinic Parkview Hospital и Dubai Miracle Garden займет 5-10 минут. Добраться до Global Village, Dubai Hills Mall, JGE Golf Course, Mall of the Emirates, Downtown Dubai, Burj Khalifa, Dubai Opera, Zabeel Palace и Coca-Cola Arena можно за 15-20 минут. Путь до Al Maktoum International Airport продлится также около 20 минут.