Golf Grove by Regent

Описание

Изысканный жилой комплекс в Dubai Production City. Архитектура здания Golf Grove вторит красоте окружающего ландшафта, а продуманные до мелочей интерьеры дарят ощущение умиротворения. Это место, где встречаются элегантность природы и комфорт современной жизни. Ключевые особенности - Во всех апартаментах выполнена чистовая отделка итальянскими материалами в пастельных бежевых тонах. Благодаря панорамному остеклению дом всегда будет наполнен светом. - Резидентам доступен широкий спектр разнообразных удобств: фитнесс-зал, пространство для йоги, гольф-симулятор, infinity-бассейн на крыше, zen-сад, сауна, коворкинг, кинотеатр, парк для выгула домашних животных, клубная комната, велопарковка и др. - Все лоты оборудованы системой «Умный дом», которая позволяет контролировать свет, температуру, входной замок прямо со смартфона. - Для безопасности жильцов на каждом этаже установлены камеры видеонаблюдения. Преимущества расположения Проект имеет выезд на одно из самых крупных шоссе эмирата Sheikh Mohammed Bin Zayed Road. Дорога до торгового центра Me’aisem City Center и до гольф-клуба JGE Golf Course займет 3 минуты, до выставочного комплекса Expo City и до торгового центра Dubai Hills Mall — 12 минут, до пляжного района Palm Jumeirah — 15 минут. Аэропорт Al Maktoum International Airport находится в 20 минутах пути.