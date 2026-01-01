Каталог
Golf Grove by Regent

13, Olive Point Street, Me'Aisem First, Jebel Ali, Dubai, United Arab Emirates
Застройщик
Regent Developments
Площадь
от 37 м² до 108 м²
Количество спален
1
Стартовая цена
от 183 798 $от 3 318 $/м²

График платежей *

При бронировании
10%
При оформлении договора
10%
До завершения строительства
40%
При передаче ключей
40%
Налог при оформлении договора
4%
* Застройщик оставляет за собой право пересмотреть план оплаты в индивидуальном порядке.

О проекте

Тип объектаЖилой
Ввод в эксплуатацию2 кв. 2027
Виды отделкиС отделкой
Высота потолков3.2 м
Количество корпусов1
Этажность11
ВодоснабжениеЕсть
БалконЕсть
Типы лотовАпартаменты
Стадия строительстваНа этапе строительства

Продажа

Спальни
Площадь м²
Стоимость $
Стоимость за $/м²
Студия
37 – 38
183 798
4 765 – 4 851
1 спальня
67 – 108
263 581 – 361 606
3 318 – 3 912
Брошюра проектаКаталог планировок

Описание

Изысканный жилой комплекс в Dubai Production City. Архитектура здания Golf Grove вторит красоте окружающего ландшафта, а продуманные до мелочей интерьеры дарят ощущение умиротворения. Это место, где встречаются элегантность природы и комфорт современной жизни. Ключевые особенности - Во всех апартаментах выполнена чистовая отделка итальянскими материалами в пастельных бежевых тонах. Благодаря панорамному остеклению дом всегда будет наполнен светом. - Резидентам доступен широкий спектр разнообразных удобств: фитнесс-зал, пространство для йоги, гольф-симулятор, infinity-бассейн на крыше, zen-сад, сауна, коворкинг, кинотеатр, парк для выгула домашних животных, клубная комната, велопарковка и др. - Все лоты оборудованы системой «Умный дом», которая позволяет контролировать свет, температуру, входной замок прямо со смартфона. - Для безопасности жильцов на каждом этаже установлены камеры видеонаблюдения. Преимущества расположения Проект имеет выезд на одно из самых крупных шоссе эмирата Sheikh Mohammed Bin Zayed Road. Дорога до торгового центра Me’aisem City Center и до гольф-клуба JGE Golf Course займет 3 минуты, до выставочного комплекса Expo City и до торгового центра Dubai Hills Mall — 12 минут, до пляжного района Palm Jumeirah — 15 минут. Аэропорт Al Maktoum International Airport находится в 20 минутах пути.

Локация

На карте
Транспортная доступность

Общественный транспорт650 м
Школа2 км
Магазин700 м
Медицинский центр1 км
Аэропорт32 км

Преимущества проекта

Досуг
  • Бильярдная
  • Кинотеатр
  • Гольф-симулятор
Бассейн и SPA
  • Сауна
  • Открытый бассейн
Спорт
  • Тренажерный зал
  • Пространство для йоги
Территория
  • Зона барбекю
  • Коворкинг
  • Сад
  • Лобби для гостей
  • Зона отдыха
