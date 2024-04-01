Описание

Элегантный жилой комплекс на морском побережье в Al Zorah. Найдите свой идеальный дом в Glam Residence: стильные студии, идеальные для молодых специалистов или просторные квартиры с одной, двумя и тремя спальнями, прекрасно подходящие для семей с детьми. Здесь каждый день будет напоминать вам роскошный отпуск. Ключевые особенности - Апартаменты с чистовой отделкой в светлых тонах и встроенными системами хранения. Большие балконы и панорамные окна наполнят дом естественным освещением. - Для безопасности резидентов комплекс находится под круглосуточной охраной. - Рядом с домом расположены парк, беговые дорожки, поле для гольфа Championship Golf Course. Инфраструктура района Al Zorah – активно развивающийся район на берегу Персидского залива в эмирате Аджман. Комьюнити известно своей нетронутой природой, мангровыми зарослями и 12-километровой пляжной зоной. Жителям доступна вся необходимая инфраструктура: магазины, кафе, центры фитнеса и здоровья, яхт-клубы, возможности для занятий водными видами спорта. В радиусе 10-15 минут находятся образовательные учреждения и медицинские клиники. Преимущества расположения Проект имеет выезд на шоссе Al Ittihad Street. Дорога до Ajman City Centre и до Al Zorah Beach составит 8 минут, до парка Al Zorah Ajman – 6 минут. Чтобы добраться до аэропорта Sharjah International Airport потребуется 24 минуты, до аэропорта Dubai International Airport – 35 минут.