Каталог
RU
$
ОАЭ
+971 (4) 412-5007
ГлавнаяКаталог проектовGlam Residence

Glam Residence

E108, Sheikh Mohammed Bin Rashid Al Maktoum Road, Al Zorah, Zorah Sector, Ajman, United Arab Emirates
Экстерьер
  1. Экстерьер
Item 1 of 3
1 / 3
Экстерьер
Экстерьер
Экстерьер
Застройщик
GJ Properties
Площадь
от 55 м² до 198 м²
Количество спален
от 1 до 2
Стартовая цена
от 187 915 $от 3 151 $/м²

График платежей *

При бронировании
10%
После передачи ключей
3.75%
Период рассрочки после передачи ключей
24 месяца
Доступна рассрочка после передачи ключей
Доступно
Налог при оформлении договора
4%
  1. При бронировании
    10%
Item 1 of 5
* Застройщик оставляет за собой право пересмотреть план оплаты в индивидуальном порядке.

О проекте

Тип объектаЖилой
Ввод в эксплуатацию2 кв. 2024
Виды отделкиС отделкой
Количество корпусов1
Этажность11
ВодоснабжениеЕсть
БалконЕсть
Типы лотовАпартаменты
Стадия строительстваСуществующий

Продажа

Спальни
Площадь м²
Стоимость $
Стоимость за $/м²
Студия
55
187 915
3 385
1 спальня
88 – 118
309 129 – 373 965
3 151 – 3 502
2 спальни
198
671 396
3 385
Брошюра проекта

Описание

Элегантный жилой комплекс на морском побережье в Al Zorah. Найдите свой идеальный дом в Glam Residence: стильные студии, идеальные для молодых специалистов или просторные квартиры с одной, двумя и тремя спальнями, прекрасно подходящие для семей с детьми. Здесь каждый день будет напоминать вам роскошный отпуск. Ключевые особенности - Апартаменты с чистовой отделкой в светлых тонах и встроенными системами хранения. Большие балконы и панорамные окна наполнят дом естественным освещением. - Для безопасности резидентов комплекс находится под круглосуточной охраной. - Рядом с домом расположены парк, беговые дорожки, поле для гольфа Championship Golf Course. Инфраструктура района Al Zorah – активно развивающийся район на берегу Персидского залива в эмирате Аджман. Комьюнити известно своей нетронутой природой, мангровыми зарослями и 12-километровой пляжной зоной. Жителям доступна вся необходимая инфраструктура: магазины, кафе, центры фитнеса и здоровья, яхт-клубы, возможности для занятий водными видами спорта. В радиусе 10-15 минут находятся образовательные учреждения и медицинские клиники. Преимущества расположения Проект имеет выезд на шоссе Al Ittihad Street. Дорога до Ajman City Centre и до Al Zorah Beach составит 8 минут, до парка Al Zorah Ajman – 6 минут. Чтобы добраться до аэропорта Sharjah International Airport потребуется 24 минуты, до аэропорта Dubai International Airport – 35 минут.

Локация

На карте
E108, Sheikh Mohammed Bin Rashid Al Maktoum Road, Al Zorah, Zorah Sector, Ajman, United Arab Emirates

Транспортная доступность

Школа3 км
Магазин2 км
Медицинский центр2 км
Аэропорт37 км

Преимущества проекта

Спорт
  • Беговая дорожка
Территория
  • Прогулочная зона

Новости

  1. Квартира в ОАЭ: как не переплатить? 5 факторов, которые формируют цену
    Квартира в ОАЭ: как не переплатить? 5 факторов, которые формируют цену24.02.2025
Item 1 of 1
Каталог