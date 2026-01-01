ГлавнаяКаталог проектовGarnet by Siroya

Garnet by Siroya

Madinat Al Mataar, Madinat Al Maktoum, Dubai, United Arab Emirates
Застройщик
Siroya Ventures Realty
Площадь
от 67 м² до 118 м²
Количество спален
от 1 до 2
Стартовая цена
от 285 862 $от 3 785 $/м²

График платежей *

При бронировании
10%
До завершения строительства
30%
При передаче ключей
60%
Налог при оформлении договора
4%
* Застройщик оставляет за собой право пересмотреть план оплаты в индивидуальном порядке.

О проекте

Тип объектаЖилой
Ввод в эксплуатацию4 кв. 2027
Виды отделкиС отделкой
Количество корпусов1
ВодоснабжениеЕсть
БалконЕсть
Типы лотовАпартаменты
Стадия строительстваНа этапе строительства

Продажа

Спальни
Площадь м²
Стоимость $
Стоимость за $/м²
1 спальня
67 – 70
285 862 – 318 260
4 236 – 4 501
2 спальни
108 – 118
411 914 – 457 380
3 785 – 3 847
Брошюра проектаКаталог планировок

Описание

Элегантный жилой комплекс в районе Dubai South. Лаконичная архитектура ЖК Garnet и природное окружение формируют комфортное пространство для жизни. Ключевые особенности - Во всех апартаментах чистовая отделка в светлой цветовой гамме, функциональные открытые планировки. Благодаря панорамным окнам и просторным балконам дом всегда будет наполнен естественным освещением. - На территории комплекса расположены: тренажерный зал, спортивная и детская площадки, терраса для йоги, корт для пиклбола, мини-гольф, бассейн, места для отдыха, сауна, зона барбекю, кинотеатр, лужайка для выгула домашних питомцев, игровая комната и др. Преимущества расположения Проект имеет выезд на шоссе Expo Road. За 2 минуты можно добраться до парка Dubai South Central Park, за 10 минут – до выставочного комплекса Expo City, за 25 минут – до торгового центра Mall of the Emirates и района Downtown Dubai. Дорога до Al Maktoum International Airport займет 10 минут, до Dubai International Airport – 35 минут.

Локация

На карте
Транспортная доступность

Школа2 км
Магазин1 км
Медицинский центр2 км
Аэропорт20 км

Преимущества проекта

Досуг
  • Кинотеатр
Для детей
  • Детская площадка
  • Игровая зона
Бассейн и SPA
  • Сауна
  • Открытый бассейн
Спорт
  • Гольф-поле
  • Тренажерный зал
  • Спортивная площадка
  • Пространство для йоги
Территория
  • Зона барбекю
  • Зона отдыха
