ГлавнаяКаталог проектовFloarea Lakes by Mashriq

Floarea Lakes by Mashriq

Aloft Me'aisam Dubai, Me'Aisem First, Jebel Ali, Dubai, United Arab Emirates
Застройщик
Mashriq Elite Development
Площадь
от 36 м² до 166 м²
Количество спален
от 1 до 3
Стартовая цена
от 178 601 $от 3 187 $/м²

График платежей *

При бронировании
20%
До завершения строительства
30%
При передаче ключей
15%
После передачи ключей
35%
Период рассрочки после передачи ключей
35 месяцев
Доступна рассрочка после передачи ключей
Доступно
Налог при оформлении договора
4%
  1. При бронировании
    20%
* Застройщик оставляет за собой право пересмотреть план оплаты в индивидуальном порядке.

О проекте

Тип объектаЖилой
Ввод в эксплуатацию4 кв. 2028
Виды отделкиВстроенная кухня, С отделкой
Количество корпусов1
ВодоснабжениеЕсть
БалконЕсть
Типы лотовАпартаменты
Стадия строительстваНа этапе строительства

Продажа

Спальни
Площадь м²
Стоимость $
Стоимость за $/м²
Студия
36 – 38
178 601 – 189 491
4 856 – 4 937
1 спальня
72 – 75
293 765 – 312 823
4 049 – 4 117
2 спальни
99 – 127
397 223 – 454 125
3 555 – 4 008
3 спальни
166
530 629
3 187
Брошюра проектаКаталог планировок

Описание

Жилой проект у воды в Dubai Production City. Комплекс Floarea Lakes объединяет комфорт городской жизни, удобное расположение, спокойную атмосферу и живописные виды на озеро. Ключевые особенности - Просторные апартаменты представлены с чистовой отделкой качественными материалами европейского производства в светлых тонах, встроенной кухней, гардеробными, системой «Умный дом», панорамными окнами и частными балконами. - Для владельцев электромобилей предусмотрены зарядные станции. - Технология распознавания автомобильных знаков обеспечивает легкий въезд на парковку и выезд с нее. - Инфраструктура комплекса включает: крытый и открытый тренажерные залы, баскетбольная, волейбольная и детская площадки, настольный теннис, беговая дорожка, раздельные бассейны для взрослых и детей, водные горки, лаунж-зоны, пространство для йоги, терраса для барбекю и др. Преимущества расположения Проект имеет выезд на одно из главных шоссе эмирата Sheikh Mohammed Bin Zayed Road. Добраться до сада Miracle Garden и выставочного комплекса Expo City можно за 12 минут, до района Dubai Marina – за 15 минут, до торгового центра Mall of the Emirates – за 17 минут. Дорога до международной ярмарки Global Village и парка развлечений IMG World of Adventures займет 20 минут. Al Maktoum International Airport находится в 27 минутах пути.

Локация

На карте
Aloft Me'aisam Dubai, Me'Aisem First, Jebel Ali, Dubai, United Arab Emirates

Транспортная доступность

Общественный транспорт750 м
Школа100 м
Магазин1 км
Медицинский центр1 км
Аэропорт33 км

Преимущества проекта

Досуг
  • Настольный теннис
Для детей
  • Детская площадка
  • Игровая зона
  • Детский бассейн
Бассейн и SPA
  • Сауна
  • Бассейн
Спорт
  • Баскетбольный корт
  • Тренажерный зал
  • Беговая дорожка
  • Спортивная площадка
  • Волейбольный корт
  • Пространство для йоги
Территория
  • Зона барбекю
  • Сад
  • Лобби для гостей
  • Зона отдыха
  • Прогулочная зона
