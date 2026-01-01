Floarea Lakes by Mashriq

Описание

Жилой проект у воды в Dubai Production City. Комплекс Floarea Lakes объединяет комфорт городской жизни, удобное расположение, спокойную атмосферу и живописные виды на озеро. Ключевые особенности - Просторные апартаменты представлены с чистовой отделкой качественными материалами европейского производства в светлых тонах, встроенной кухней, гардеробными, системой «Умный дом», панорамными окнами и частными балконами. - Для владельцев электромобилей предусмотрены зарядные станции. - Технология распознавания автомобильных знаков обеспечивает легкий въезд на парковку и выезд с нее. - Инфраструктура комплекса включает: крытый и открытый тренажерные залы, баскетбольная, волейбольная и детская площадки, настольный теннис, беговая дорожка, раздельные бассейны для взрослых и детей, водные горки, лаунж-зоны, пространство для йоги, терраса для барбекю и др. Преимущества расположения Проект имеет выезд на одно из главных шоссе эмирата Sheikh Mohammed Bin Zayed Road. Добраться до сада Miracle Garden и выставочного комплекса Expo City можно за 12 минут, до района Dubai Marina – за 15 минут, до торгового центра Mall of the Emirates – за 17 минут. Дорога до международной ярмарки Global Village и парка развлечений IMG World of Adventures займет 20 минут. Al Maktoum International Airport находится в 27 минутах пути.