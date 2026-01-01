Описание

Eywa Way of Water – жилой проект R.Evolution на берегу Dubai Water Canal в районе Business Bay. В здании предусмотрены 65 резиденций: квартиры с 2–4 спальнями, три дуплекса и один пентхаус. Архитектуру и интерьеры разработала студия OAD. Ключевые особенности – Резиденции имеют частные входные лобби с прямым доступом из лифта. В планировках предусмотрены гардеробные и собственные ванные комнаты при спальнях, а в квартирах с 3–5 спальнями – дополнительные кухни и сервисные помещения. – Квартиры передаются с готовой отделкой, встроенными кухнями и техникой Miele, Liebherr и Bosch. В интерьерах используются натуральный камень, деревянный паркет и шпон Paldao. – На просторных террасах предусмотрены приватные бассейны, водопады и озеленение. Окна и открытые пространства ориентированы на канал и городскую панораму. – Общая инфраструктура включает бассейны, тренажерный зал, студии йоги, SPA с несколькими видами саун, детские пространства и открытый кинотеатр. – В здании запланированы библиотека, чайное пространство и зоны для частных ужинов. Для владельцев Sky Collection предусмотрен отдельный Tulkun Lounge. Консьерж-сервис для жителей заявлен в круглосуточном формате. Преимущества расположения До Burj Khalifa, Dubai Mall и Dubai Opera можно доехать примерно за 8 минут, до DIFC – за 10 минут, до международного аэропорта Дубая – за 15 минут. Рядом находятся рестораны, отели и прогулочные маршруты Business Bay.