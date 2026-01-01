Описание

Новый стандарт роскошной жизни в самом сердце Дубая в Business Bay. Архитектура жилого комплекса Eywa Tree of Life с первого взгляда напоминает Древо жизни. Органичные формы вдохновлены образом баньяна, чья раскидистая крона словно поддерживает окружающий мир, а уходящие вглубь корни олицетворяют неиссякаемый источник жизни. Внешний облик здания воплощает идею единства человека и природы, цикличности и вечного обновления. Ключевые особенности - Во всех апартаментах встроенная техника брендов Miele, Liebherr, Bosch, система «Умный дом, модули для хранения, отделанные австралийским палдао. - В отделке использованы экологически безопасные, нетоксичные материалы, а интегрированная система EMF-защиты снижает воздействие электромагнитных полей. Специальная обработка на этапе строительства предотвращает появление плесени и грибка. - Система очистки воздуха оснащена фильтрацией класса MERV-14, технологией ионизации и усовершенствованной системой VLED. - Для очистки воды предусмотрена технология Living Water от Alfa Omega, обеспечивающая минеральный баланс и многоступенчатую очистку за счет микропоточной фильтрации. Система применяется для питьевой воды, водных процедур и бассейнов. - Резидентам доступны: студия фитнеса, spa-центр, сауна, хаммам, 3 бассейна, зоны отдыха, 2 health-бара, сад кристаллов, бизнес-лаунж, библиотека и др. - Здание соответствует высшим международным стандартам экологичности (LEED Platinum), заботы о здоровье и благополучии резидентов (WELL Platinum), а также цифровой инфраструктуры и высокоскоростной связи (WiredScore Platinum). Преимущества расположения Проект расположен вблизи дороги Marasi Drive, по которой можно выехать на шоссе Al Khail Road. За 2 минуты можно дойти до паромного причала Marasi Marine, за 10 минут доехать до станции метро Business Bay и Museum of the Future. Дорога до популярных локаций Burj Khalifa и Dubai Mall займет 15 минут, до заповедника Ras Al Khor — 20 минут. Dubai Inaternational Airport находится в 17 минутах пути.