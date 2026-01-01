Каталог
Ethan by Griffin

120/7, 34 Street, Hadaeq Mohammed Bin Rashid, Dubai, United Arab Emirates
Здание
  1. Здание
Здание
Застройщик
Griffin Real Estate Development
Площадь
от 71 м² до 132 м²
Количество спален
от 1 до 2
Стартовая цена
от 324 913 $от 4 542 $/м²

График платежей *

При бронировании
20%
До завершения строительства
10%
При передаче ключей
50%
После передачи ключей
20%
Период рассрочки после передачи ключей
20 месяцев
Доступна рассрочка после передачи ключей
Доступно
Налог при оформлении договора
4%
  1. При бронировании
    20%
* Застройщик оставляет за собой право пересмотреть план оплаты в индивидуальном порядке.

О проекте

Тип объектаЖилой
Ввод в эксплуатацию2 кв. 2026
Виды отделкиВстроенная кухня, С отделкой
Количество корпусов1
ВодоснабжениеЕсть
МеблировкаЕсть
БалконЕсть
Типы лотовАпартаменты
Стадия строительстваНа этапе строительства

Продажа

Спальни
Площадь м²
Стоимость $
Стоимость за $/м²
1 спальня
71 – 79
324 913 – 400 900
4 542 – 5 041
2 спальни
96 – 132
454 038 – 623 518
4 690 – 4 699
Описание

Изысканный бутик-комплекс в Nad Al Sheba Gardens. Жилой комплекс Ethan создан с заботой о комфорте семей и предлагает просторные планировки, умные сервисы и выгодное расположение рядом с главными достопримечательностями Дубая. Здесь стиль и функциональность объединяются, создавая гармоничное пространство для жизни. Ключевые особенности - Полностью меблированные апартаменты с отделкой в светлых тонах, встроенной техникой и модулями хранения, системой «Умный дом», инновационными решениями безопасности, энергоэффективными технологиями и экономией воды для устойчивого развития. - Резидентам доступны: тренажерный зал, детская игровая площадка, отдельные бассейны для взрослых и детей, лаунж-зоны, лобби для гостей и др. Преимущества расположения Проект имеет выезд на шоссе Al Ain. За 15 минут можно добраться до Burj Khalifa и района DIFC, за 20 минут — до района Dubai Marina. Дорога до Dubai International Airport займет 25 минут.

Локация

На карте
120/7, 34 Street, Hadaeq Mohammed Bin Rashid, Dubai, United Arab Emirates

Транспортная доступность

Школа1 км
Магазин1 км
Медицинский центр1 км
Аэропорт20 км

Преимущества проекта

Для детей
  • Детская площадка
  • Игровая зона
  • Детский бассейн
Бассейн и SPA
  • Открытый бассейн
Спорт
  • Тренажерный зал
Территория
  • Сад
  • Лобби для гостей
  • Зона отдыха
  • Прогулочная зона
