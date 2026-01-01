Ethan by Griffin

Описание

Изысканный бутик-комплекс в Nad Al Sheba Gardens. Жилой комплекс Ethan создан с заботой о комфорте семей и предлагает просторные планировки, умные сервисы и выгодное расположение рядом с главными достопримечательностями Дубая. Здесь стиль и функциональность объединяются, создавая гармоничное пространство для жизни. Ключевые особенности - Полностью меблированные апартаменты с отделкой в светлых тонах, встроенной техникой и модулями хранения, системой «Умный дом», инновационными решениями безопасности, энергоэффективными технологиями и экономией воды для устойчивого развития. - Резидентам доступны: тренажерный зал, детская игровая площадка, отдельные бассейны для взрослых и детей, лаунж-зоны, лобби для гостей и др. Преимущества расположения Проект имеет выезд на шоссе Al Ain. За 15 минут можно добраться до Burj Khalifa и района DIFC, за 20 минут — до района Dubai Marina. Дорога до Dubai International Airport займет 25 минут.