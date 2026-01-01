Каталог
Elm at Park Five by Deyaar

Elm at Park Five by Deyaar

H40 Building, Me'Aisem First, Jebel Ali, Dubai, United Arab Emirates
Экстерьер
  Экстерьер
Застройщик
Deyaar Development Company
Площадь
от 108 м² до 162 м²
Количество спален
от 1 до 2
Стартовая цена
от 328 352 $от 2 937 $/м²

График платежей *

При бронировании
10%
До завершения строительства
40%
При передаче ключей
50%
Налог при оформлении договора
4%
  1. При бронировании
    10%
* Застройщик оставляет за собой право пересмотреть план оплаты в индивидуальном порядке.

О проекте

Тип объектаЖилой
Ввод в эксплуатацию3 кв. 2027
Виды отделкиВстроенная кухня, С отделкой
Количество корпусов2
Этажность15
ВодоснабжениеЕсть
БалконЕсть
Типы лотовАпартаменты
Стадия строительстваНа этапе строительства

Продажа

Спальни
Площадь м²
Стоимость $
Стоимость за $/м²
1 спальня
108
328 352
3 039
2 спальни
162
478 262
2 937
Брошюра проекта

Описание

Премиальный комплекс зданий в Dubai Production City. Геометричный фасад и четкие линии в архитектуре жилого комплекса Elm at Park Five представляют уникальное сочетание традиций и современности. Роскошные светлые интерьеры и продуманные открытые планировки станут идеальным решением даже для самого взыскательного резидента. Ключевые особенности - Апартаменты с отделкой качественными материалами в нейтральных тонах, встроенной техникой, гардеробными и системой «умный дом». Панорамные окна наполняют дом естественным освещением и открывают великолепные виды на комьюнити. - На территории комплекса расположены: тренажерный зал, корты для баскетбола и падел-тенниса, детская площадка, отдельные бассейны для взрослых и детей, терраса для барбекю, лаунж-зона, дзен-сад, парк для домашних питомцев, магазины, кафе, коворкинг и др. Преимущества расположения Проект имеет выезд на одну из главных транспортных артерий города Sheikh Mohammed Bin Zayed Road. Дорога до ближайшего торгового центра City Center Me’aisem займет 2 минуты, до Jumeirah Golf Estates – 11 минут, до Dubai Butterfly Garden – 12 минут. Путь до заповедника Ras Al Khor Wildlife Sanctuary составит 20 минут, до Jumeirah Beach – 24 минуты, до Dubai Mall и Burj Khalifa – 25 минут. Аэропорт Dubai International Airport находится в 30 минутах.

Локация

На карте
H40 Building, Me'Aisem First, Jebel Ali, Dubai, United Arab Emirates

Транспортная доступность

Общественный транспорт600 м
Школа1 км
Магазин450 м
Медицинский центр1 км
Аэропорт33 км

Преимущества проекта

Досуг
  • Падел-теннис
Для детей
  • Детская площадка
  • Игровая зона
  • Детский бассейн
Бассейн и SPA
  • Бассейн
Спорт
  • Баскетбольный корт
  • Тренажерный зал
  • Спортивная площадка
Территория
  • Зона барбекю
  • Коворкинг
  • Сад
  • Лобби для гостей
  • Зона отдыха
  • Прогулочная зона
