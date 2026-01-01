Elm at Park Five by Deyaar

Описание

Премиальный комплекс зданий в Dubai Production City. Геометричный фасад и четкие линии в архитектуре жилого комплекса Elm at Park Five представляют уникальное сочетание традиций и современности. Роскошные светлые интерьеры и продуманные открытые планировки станут идеальным решением даже для самого взыскательного резидента. Ключевые особенности - Апартаменты с отделкой качественными материалами в нейтральных тонах, встроенной техникой, гардеробными и системой «умный дом». Панорамные окна наполняют дом естественным освещением и открывают великолепные виды на комьюнити. - На территории комплекса расположены: тренажерный зал, корты для баскетбола и падел-тенниса, детская площадка, отдельные бассейны для взрослых и детей, терраса для барбекю, лаунж-зона, дзен-сад, парк для домашних питомцев, магазины, кафе, коворкинг и др. Преимущества расположения Проект имеет выезд на одну из главных транспортных артерий города Sheikh Mohammed Bin Zayed Road. Дорога до ближайшего торгового центра City Center Me’aisem займет 2 минуты, до Jumeirah Golf Estates – 11 минут, до Dubai Butterfly Garden – 12 минут. Путь до заповедника Ras Al Khor Wildlife Sanctuary составит 20 минут, до Jumeirah Beach – 24 минуты, до Dubai Mall и Burj Khalifa – 25 минут. Аэропорт Dubai International Airport находится в 30 минутах.