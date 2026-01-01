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Elevia Residences by Valores

Sandy Garden Building, Warsan 4, Mushraif, Dubai, United Arab Emirates
Здание
  1. Здание
Item 1 of 1
Здание
Застройщик
Valores Property Development
Площадь
от 37 м² до 112 м²
Количество спален
от 1 до 2
Стартовая цена
от 159 345 $от 3 663 $/м²

График платежей *

При бронировании
10%
При оформлении договора
10%
До завершения строительства
10%
При передаче ключей
70%
Налог при оформлении договора
4%
  1. При бронировании
    10%
Item 1 of 5
* Застройщик оставляет за собой право пересмотреть план оплаты в индивидуальном порядке.

О проекте

Тип объектаЖилой
Ввод в эксплуатацию3 кв. 2027
Виды отделкиВстроенная кухня, С отделкой
Количество корпусов1
Этажность8
ВодоснабжениеЕсть
БалконЕсть
Типы лотовАпартаменты
Стадия строительстваНа этапе строительства

Продажа

Спальни
Площадь м²
Стоимость $
Стоимость за $/м²
Студия
37 – 49
159 345 – 188 338
3 789 – 4 214
1 спальня
83 – 91
307 655 – 335 902
3 663
2 спальни
112
410 433
3 663
Брошюра проектаКаталог планировок

Описание

Малоэтажный жилой комплекс в активно развивающемся районе Warsan Fourth. В Elevia Residences сочетаются комфорт для повседневной жизни, удобное расположение рядом с основными деловыми центрами Дубая и высокий инвестиционный потенциал. Ключевые особенности - Апартаменты сдаются с чистовой отделкой, встроенной техникой и системами хранения, панорамными окнами, просторными балконами. - Резидентам доступны: тренажерный зал, детская площадка, сад, прогулочные дорожки, лаунж-зоны, раздельные бассейны для взрослых и детей, крытая парковка и др. Преимущества расположения Проект имеет выезд на 2 крупных шоссе эмирата – Sheikh Mohammed Bin Zayed Road и Ras Al Khor Road. В пешей доступности находится станция метро строящейся голубой ветки. За 3 минуты можно доехать до клиники Life Medical Center, за 4 минуты – до района Dubai Silicon Oasis, за 8 минут – до торгового центра Dragon Mart. Популярные локации Dubai Mall и Burj Khalifa расположены в 16 минутах пути, международная ярмарка Global Village – в 20 минутах. Дорога до Dubai International Airport займет 12 минут, до Al Maktoum International Airport – 35 минут.

Локация

На карте
Sandy Garden Building, Warsan 4, Mushraif, Dubai, United Arab Emirates

Транспортная доступность

Общественный транспорт400 м
Школа850 м
Магазин900 м
Медицинский центр1 км
Аэропорт17 км

Преимущества проекта

Для детей
  • Детская площадка
  • Игровая зона
  • Детский бассейн
Бассейн и SPA
  • Открытый бассейн
Спорт
  • Тренажерный зал
Территория
  • Сад
  • Лобби для гостей
  • Зона отдыха
  • Прогулочная зона
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