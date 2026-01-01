Elevia Residences by Valores

Описание

Малоэтажный жилой комплекс в активно развивающемся районе Warsan Fourth. В Elevia Residences сочетаются комфорт для повседневной жизни, удобное расположение рядом с основными деловыми центрами Дубая и высокий инвестиционный потенциал. Ключевые особенности - Апартаменты сдаются с чистовой отделкой, встроенной техникой и системами хранения, панорамными окнами, просторными балконами. - Резидентам доступны: тренажерный зал, детская площадка, сад, прогулочные дорожки, лаунж-зоны, раздельные бассейны для взрослых и детей, крытая парковка и др. Преимущества расположения Проект имеет выезд на 2 крупных шоссе эмирата – Sheikh Mohammed Bin Zayed Road и Ras Al Khor Road. В пешей доступности находится станция метро строящейся голубой ветки. За 3 минуты можно доехать до клиники Life Medical Center, за 4 минуты – до района Dubai Silicon Oasis, за 8 минут – до торгового центра Dragon Mart. Популярные локации Dubai Mall и Burj Khalifa расположены в 16 минутах пути, международная ярмарка Global Village – в 20 минутах. Дорога до Dubai International Airport займет 12 минут, до Al Maktoum International Airport – 35 минут.