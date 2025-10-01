Каталог
DWTN Residences by Deyaar

DWTN Residences by Deyaar

Al Batha Tower Parking, Business Bay, Dubai, United Arab Emirates
Застройщик
Deyaar Development Company
Площадь
от 71 м² до 491 м²
Количество спален
от 1 до 4
Стартовая цена
от 565 702 $от 7 573 $/м²

График платежей *

При бронировании
10%
До завершения строительства
40%
При передаче ключей
50%
Налог при оформлении договора
4%
* Застройщик оставляет за собой право пересмотреть план оплаты в индивидуальном порядке.

О проекте

Тип объектаЖилой
Ввод в эксплуатацию4 кв. 2029
Виды отделкиС отделкой
Количество корпусов1
Этажность110
ВодоснабжениеЕсть
БалконЕсть
Типы лотовАпартаменты, Дуплекс, Пентхаус
Стадия строительстваНа этапе строительства

Продажа

Спальни
Площадь м²
Стоимость $
Стоимость за $/м²
1 спальня
71 – 84
565 702 – 734 917
7 965 – 8 660
2 спальни
102 – 124
803 647 – 1 016 371
7 829 – 8 183
3 спальни
152 – 204
1 292 512 – 1 625 684
7 965 – 8 479
Брошюра проектаКаталог планировок

Описание

Роскошный небоскреб в самом сердце Дубая. Во внешнем облике жилого комплекса DWTN Residences гармонично сочетаются плавные линии и безупречная геометрия форм. Абсолютная точность в каждой детали превращает это здание в будущую архитектурную икону. Ключевые особенности - Апартаменты с отделкой премиум-класса в теплой нейтральной палитре с акцентами в цвете морской волны и металлик. Благодаря продуманным планировкам дом максимально наполнен естественным освещением, а панорамные окна открывают великолепные виды на Burj Khalifa и Персидский залив. - Богатая инфраструктура комплекса организована в виде шести тематических зон, каждая из которых занимает отдельный этаж: • House of Commons — грандиозное лобби с произведениями искусства, кафе, лаунжем, консьержем, valet-паркингом и др; • House of Heirs — детские игровые площадки как на открытом воздухе, так и в помещении, бассейны для всей семьи и отдельно для детей, терраса для барбекю, зеленая зона для мероприятий и др; • House of Wellness — уникальный wellness-центр с тренажерным залом, студией йоги, SPA, бассейном, zen-садом и терапевтическими кабинетами; • Maison Amis — сигарный лаунж, кинотеатр, симулятор гольфа, кухня от шеф-повара и др; • Sky Club & Park — деловая экосистема с офисами, коворкингом, библиотекой, залами для переговоров и др; • Cloud Nine (91 этаж) — премиальное пространство отдыха: ресторан, infinity-бассейн и смотровая площадка с панорамой 360°. Преимущества расположения Проект находится рядом с ключевыми транспортными центрами и культурными локациями города. Выезд на одну из главных автомагистралей эмирата Sheikh Zayed Road находится всего в 2 минутах. Дорога до станции метро Business Bay займет 3 минуты, до популярных мест Dubai Mall и Burj Khalifa – 5 минут. Чтобы добраться до Dubai Water Canal, Safa Park, Jumeirah Beach, потребуется 10 минут. Путь до Dubai International Airport составит 15 минут.

Локация

На карте
Al Batha Tower Parking, Business Bay, Dubai, United Arab Emirates

Район Бизнес Бэй

Дубай
Business Bay — один из ключевых коммерческих и деловых центров Дубая. Район расположен вблизи главных достопримечательностей города, до которых можно дойти пешком или быстро добраться на автомобиле. Комьюнити подойдет как для семей с детьми и молодых пар, так и для бизнесменов.
Подробнее

Транспортная доступность

Общественный транспорт180 м
Школа1 км
Магазин600 м
Медицинский центр800 м
Метро270 м
Аэропорт15 км

Преимущества проекта

Досуг
  • Кинотеатр
  • Гольф-симулятор
  • Библиотека
Для детей
  • Детская площадка
  • Игровая зона
  • Детский бассейн
Бассейн и SPA
  • Джакузи
  • Сауна
  • Бассейн
Спорт
  • Тренажерный зал
  • Пространство для йоги
Территория
  • Зона барбекю
  • Сад
  • Переговорная
  • Зона отдыха
  • Прогулочная зона
Дополнительно
  • Ресторан / Кафе

Новости

  1. Топ-5 популярных районов в Дубае 2025
    Топ-5 популярных районов в Дубае 202512.10.2025
