DWTN Residences by Deyaar

Описание

Роскошный небоскреб в самом сердце Дубая. Во внешнем облике жилого комплекса DWTN Residences гармонично сочетаются плавные линии и безупречная геометрия форм. Абсолютная точность в каждой детали превращает это здание в будущую архитектурную икону. Ключевые особенности - Апартаменты с отделкой премиум-класса в теплой нейтральной палитре с акцентами в цвете морской волны и металлик. Благодаря продуманным планировкам дом максимально наполнен естественным освещением, а панорамные окна открывают великолепные виды на Burj Khalifa и Персидский залив. - Богатая инфраструктура комплекса организована в виде шести тематических зон, каждая из которых занимает отдельный этаж: • House of Commons — грандиозное лобби с произведениями искусства, кафе, лаунжем, консьержем, valet-паркингом и др; • House of Heirs — детские игровые площадки как на открытом воздухе, так и в помещении, бассейны для всей семьи и отдельно для детей, терраса для барбекю, зеленая зона для мероприятий и др; • House of Wellness — уникальный wellness-центр с тренажерным залом, студией йоги, SPA, бассейном, zen-садом и терапевтическими кабинетами; • Maison Amis — сигарный лаунж, кинотеатр, симулятор гольфа, кухня от шеф-повара и др; • Sky Club & Park — деловая экосистема с офисами, коворкингом, библиотекой, залами для переговоров и др; • Cloud Nine (91 этаж) — премиальное пространство отдыха: ресторан, infinity-бассейн и смотровая площадка с панорамой 360°. Преимущества расположения Проект находится рядом с ключевыми транспортными центрами и культурными локациями города. Выезд на одну из главных автомагистралей эмирата Sheikh Zayed Road находится всего в 2 минутах. Дорога до станции метро Business Bay займет 3 минуты, до популярных мест Dubai Mall и Burj Khalifa – 5 минут. Чтобы добраться до Dubai Water Canal, Safa Park, Jumeirah Beach, потребуется 10 минут. Путь до Dubai International Airport составит 15 минут.